باها الأردن: السيف يحرز الفوز أمام زابلتال والبلوشي يفوز ضمن فئة الدراجات النارية

كادت الأمطار أن تحبط عزيمة المتسابقين وروحهم المعنوية لكن السيف تغلب على الأحوال الجوية، ليصبح أول سائق على متن سيارة نموذجية خفيفة الوزن من طراز تي 3، يحرز لقب باها الأردن العالمي، ونال البلوشي لقب باها الأردن العالمي لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع " كوادز" محققا فوزه الثالث على التوالي على متن دراجته النارية كاي تي ام 450 رالي.

وانطلق السيف وملاحه الروسي إيجور أوخوتنيكوف اليوم متقدما أكثر من 6 دقائق على متن كان آم مافريك اكس 3، وقلص أقوى منافسيه ميروسلاف زابلتال الفارق إلى دقيقتين و 56.2 ثانية فقط في نهاية المنافسة، ليحتل المركز الثاني، في الترتيب العام، في حين جاء مشاري الظفيري وملاحه في فريق "ساوث ريسينغ كان ام" الفرنسي فرانسوا غازاليت في المركز الثالث ليضمن الفوز في فئة " تي 4 - فيا" .

وقال الفائز السيف : " أنهينا باها الأردن العالمي بنتيجة رائعة، للمرة الأولى، احتلت سيارة " تي 3" المركز الأول في الترتيب العام، لقد تطلب الأمر الكثير من العمل والتحضير لهذا الحدث من بداية العام الماضي ".

وقال الظفيري الفائز في فئة " تي 4" :"نحن سعداء للغاية بالفوز، كانت مرحلة اليوم رائعة، لقد ضغطنا بأقصى طاقتنا، كانت الأجواء مشابهة بباها دبي أو ربما رالي حائل ، ونود المشاركة في رالي داكار" .

وقال كولين: "بالنسبة لي ، كانت هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بالأردن. إنه مكان جميل جدا، لم أكن أتوقع أن يكون الأمر لطيفا جدا، المسارات مثالية، إنه رالي حقيقي، نحن سعداء بانهائنا السباق".

وقدمت علياء كولوك البالغة من العمر 17 عاما أداء مذهلا لتختتم باها الأردن العالمي في المراكز الخمسة وهي الفتاة الإماراتية التي تغلبت على الإسباني فرناندو ألفاريز وبافيل سيلنوف وسعيد الموري، وجاءت دانية عقيل في المركز التاسع وحل أرمن بوزيان في المراكز العشرة الأولى.

وشارك الراجحي في منافسات اليوم بعد أن أصلح أضرار سيارته التي تعرضت لها في منافسات اليوم الأول، ودخل المنافسة وإجتاز المرحلة في ساعتين و 1 دقيقة و 30.4 ثانية ليحقق المركز الثاني عشر في الترتيب العام.

وقال الراجحي: " كل شيء سار بشكل جيد للغاية، كان التنقل صعبا ولكن ملاحي مايكل (أور) قام بعمل رائع، نحن سعداء، كان لدينا إيقاع جيد، نأمل أن نكون أفضل في المرة القادمة ، لكننا تعلمنا الكثير اليوم ".

محمد البلوشي، باها الأردن

منافسات فئة الدراجات النارية

خاض الدراج عبد الله أبو عيشة ومحمد البلوشي منافسة قوية في فئة الدراجات النارية وتفوق ابو عيشة في القسم الانتقائي الثاني، بطول 150.89 كم، كما خفضت العقوبة ومدتها دقيقة واحدة على أبو عيشة لتصبح 40.6 ثانية فقط.

وأضاعت مجموعة من راكبي الدراجات طريقهم في ظروف صعبة، وأحوال جوية ماطرة ، وكان البلوشي رابع أسرع دراج في منافسات اليوم ، وأنهى السباق متقدما على أبو عائشة.

وكان هذا هو العامل الحاسم الذي مكن رجل كي تي ام"" من انتزاع الفوز من أبو عيشة بفارق دقيقة و 16.7 ثانية فقط، محققا فوزه الثالث على التوالي في الأردن.

وأهدر الكويتي عبد الله الشطي الوقت لصالح الأسترالي المقيم في قطر مارتن تشالمرز خلال مرحلة اليوم ، لكن كان لديه ما يكفي في ليحقق المركز الثالث في الترتيب العام ، مع عودة الاسترالي إلى الوطن في المركز الرابع.

قال البلوشي: "كان علي فقط تقليص الفارق اليوم مع عبد الله أبو عيشة لضمان الفوز، هذا ما فعلته وأنا ممتن للغاية، لقد نفذت خطتي ونجحت في ذلك، إنه أمر رائع، كنت متوترا قليلا لقد ضعت مرات عديدة، لقد حققت 3 انتصارات متتالية، ما زلت لم أتعافى بنسبة 100٪ من داكار ، لكنني سعيد حقا".

قال الوصيف أبو عيشة "أنا سعيد بنتائجي". "كان اليوم صعبا للغاية. لقد انهينا السباق بنتيجة مثالية".

قال تشالمرز: "لقد تعرضت لحادث بسيط بعد 90 كم، وفقدت جميع أجهزتي الإلكترونية، تمكنت من متابعة بعض الدراجين، وأضعت طريقي أيضا عندما أضاعوا طريقهم، لقد كان سباقا رائعأ، شاركت بعد أن تعافيت من كاحل مكسور وهذا هو أول حدث دولي أختمه على الإطلاق".

وفي منافسات "الكوادرز" بدأ عبد المجيد الخليفي اليوم الأخير بفارق 2 ساعة و 4 دقيقة و 23 ثانية في فئة" الكوادز" محققا فوزا ساحقا للسعودية

ولم يستطع منافسه هيثم التويجري استئناف منافسات اليوم السبت.

وقال الخليفي متسابق ياماها: "الحمد لله لقد انهينا السباق في المركز الأول كان الطقس رائعا. كانت المرحلة مشابهة لمراحل داكار. كانت السماء تمطر بغزارة ، مما جعل الرؤية جيدة. واجهنا العديد من الصعوبات، الا اننا حققنا المركز الأول".

ولم يستطع هيثم التويجري في استكمال المنافسة ولم يستأنف مشاركته يوم السبت.

وجاء المشني الشمري وملاحه هاني الشمري في المركز الأول في باها الأردن الوطني في النتائج الغير رسمية محققا أسرع وقت ، حيث تقدم سائق نيسان باترول بفارق 10 دقائق و 5.37 ثانية على متعب الشمري وبدر العجمي.

نتائج باها الأردن 2022 بعد القسم الثاني غير الرسمية

المركز الأول: صالح السيف (السعودية) وملاحه ايغور اوكوتينوف (روسيا) على متن كان إم مافريك اكس 3، بزمن 6.34.40.1 ساعات.

المركز الثاني: ميروسلاف زابلتال (جمهورية التشيك) وملاحه ماريك سيكورا (سلوفاكيا) على متن فورد إف 150 إيفوو بزمن 6.37.36.3 ساعات.

المركز الثالث: مشاري الظفيري (الكويت) وملاحه الفرنسي فرانسوا غازاليت على متن كام إم مارفيك إكس ر تيربو بزمن 6.47.25.2 ساعات.

المركز الرابع: كيس كولين (هولندا) وملاحه ميرجمبول (هولندا) على متن كام إم مارفيك، إكس آر تيربو بزمن 6.52.13.9 ساعات.

المركز الخامس: علياء كولوك وملاحها سيبستيان ديلواناي (فرنسا)، على متن كام إم مارفيك دي في 21 بزمن 6.45.21.4 ساعات.

المركز السادس : فرناندو ألفاريز (إسبانيا) وملاحه اكزافير بانسيري (فرنسا) على متن كان - آم مافريك، اكس 3 بزمن 7.00.24.2 ساعات.

المركز السابع : بافيل سيلنوف (روسيا) وملاحه كيريل شوبين (روسيا) على متن كان ام مافريك إكس 3 بزمن 7.02.34.8 ساعات .

المركز الثامن: سعيد الموري (السعودية) وملاحه سيرجو لافونيت (الأورغوي) على متن كام إم مارفيك، اكس آر تيربو بزمن 7.11.25.1 ساعات.

المركز التاسع: دانية عقيل (السعودية) وملاحها الفرنسي لوران ليشلوشتر على متن كان إم مارفيك، اكس 3 بزمن 7.17.00.5 ساعات.

المركز العاشر: ارمين بوزيان (روسيا) وملاحه ايفينجي زاغوردينغويك على متن كام إم مارفيك، اكس آر بزمن 7.20.21 ساعات.

المركز الحادي عشر: كريستيانو باتيستا (البرازيل) وملاحه فالديمير غرونيمبيرغ على متن كام إم مارفيك، اكس آر تيربو بزمن 7.20.45.4 ساعات.

المركز الثاني عشر: يزيد الراجحي (السعودية) وملاحه مايكل أور (بريطانيا) على متن تويوتا هيلوكس اوفر درايف بزمن 7.20.55.8 ساعات.

نتائج باها الأردن لفئة الدراجات نارية بعد القسم الثاني

المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات) على كي تي إم 450 رالي بزمن 8.42.37.1 ساعات.

المركز الثاني: عبد الله أبو عيشة (الأردن) على كي تي ام رالي فاكتوري بزمن 8.43.53.8 ساعات.

المركز الثالث: عبد الله الشطي ( الكويت) على كي تي ام رالي بزمن 8.49.20.2 ساعات.

المركز الرابع: مارتن تشالمرز (أستراليا) على ياماها دبليو آر 450 اف بزمن 8.50.18.9 ساعات.

فئة الكوادز

المركز الأول : عبد المجيد الخليفي (السعودية ) على ياماها رابتور بزمن 10.12.35.5 ساعات.

نتائج باها الأردن المحلي بعد القسم الثاني

المركز الأول : المشنى الشمري (السعودية) وملاحه هاني الشمري (السعودية)على نيسان باترول بزمن 3.23.43 ساعات.

المركز الثاني: متعب الشمري (السعودية) وملاحه بدر العجمي (السعودية) على نيسان بزمن 3.34.20.5 ساعات.

المركز الثالث : حسن الكايد (فلسطين ) وملاحه عامر عصيبي (فلسطين) على ميتسوبيشي هنتر بزمن 3.55.26.8 ساعات.