باها الأردن: السيف في الصدارة وتأخر كبير للراجحي مع نهاية اليوم الأول

يعتبر باها الأردن من جولات بطولة العالم لراليات الكروس كانتري وكذلك بطولة العالم لراليات الباها في الدراجات النارية، حيث قدم بداية نارية ضمن إحدى أجمل بقاع العالم.

فقد خسر المرشح الأول للفوز، يزيد الراجحي، الكثير من الوقت بما يقارب 80 دقيقة بسبب مشاكل تقنية بعد القسم الأول.

وكان صالح السيف الأسرع بشكل واضح طوال القسم الأول على متن سيارته كان-آم حيث بقي السعودي مع ملاحه الروسي إيغور أوكوتنيكوف بعيدين عن المشاكل بفارق 6 دقائق و43.8 ثانية أمام متصدر تي4، كيس كولين.

حيث قال: "بقينا بعيدين عن المشاكل مع تركيز جيد على أزمنتنا. نتطلع قدماً للبقاء في الصدارة. أحبُ التواجد هنا، المنطقة تذكرني بالسعودية".

واعترف ميروسلاف زابليتال أن الملاحة كانت صعبة لكن خبرة ملاحه التشيكي على متن فورد وضعته بالمركز الرابع الإجمالي خلف الكويتي مشاري الظفيري صاحب المركز الثالث.

أما المركز الخامس فقد حققته اليافعة أليا كولوس على متن بوغيرا زد.أم كان- آم وحقق فرناندو ألفاريز المركز الثامن الإجمالي والرابع ضمن فئة "تي3"، حيث أنهى خلف الروسي آرمين بوزيان والسعودي سعيد الموري.

دانيال عقيل حاملة لقب "تي3" أكملت اليوم بالمركز التاسع، حيث قالت: "لقد كانت مرحلة ممتعة. استعملتُ كلا الإطارَين خلال القسم الأول وأنا مسرورة حقاً بكيفية سير اليوم الأول".

الراجحي أكمل يومه الدرامي بالمركز 12 بفارق ساعة وثلاث دقائق و51 ثانية عن المتصدر.

فقال: "لقد كُسر القسم الخلفي للسيارة. توقفنا لساعتين تقريباً لإصلاح المشكلة وخسرنا 80 دقيقة في المرحلة. لكننا واصلنا واستمتعنا بالمرحلة".

أبو عيشة ومحمد البلوشي بقيا قريبين لفترة طويلة ضمن فئة الدراجات، لكن الدراج المحلي استفاد من قدرته على اللحاق بآثار الإماراتي ليخطف الصدارة خلال الفترة الليلية.

فقال: "لقد كان يوماً طويلاً. لدينا 150 كيلومتراً في الغد. سنواصل الضغط حتى النهاية".

عبدالله أبو عيشة، باها الأردن

من جهته، مارتن كالميرز أنهى بالمركز الرابع خلف عبدالله الشطي.

أما ضمن فئة الكوادز فقد هيمن عبدالمجيد الخليفي الفائز عدة مرات برالي حائل، فقد تصدر بشكل مريح على متن ياماها.

حيث قال: "يا له من يوم! كنتُ في داكار وهذه أشبه بمراحل داكار. الحمدلله أننا نجحنا بالإكمال".

وفي منافسات رالي الباها الوطني، خاض المشاركون مرحلة واحدة فقط، وهي نسخة أقصر بطول 141.03 كيلومتراً. حيث سجل المشنى الشمري أسرع الأزمنة على متن نيسان باترول بفارق 6 دقائق و20 ثانية أمام السعودي متعب الشمري.

باها الأردن - الترتيب بعد اليوم الأول - ترتيب غير رسمي

السيارات

1- صالح السيف كان-أم مافيريك اكس3 4 ساعات و15 دقيقة و33.6 ثانية

2- كيس كولين كان - أم مافيريك اكس3 4 ساعات و22 دقيقة و17.4 ثانية

3- مشاري الظفيري كان-أم مافيريك اكس.آر.أس 4 ساعات و22 دقيقة و29.9 ثانية

4- ميروسلاف زابليتال فورد اف-150 ايفو 4 ساعة 29 دقيقة 39.9 ثانية

5- أليا كولوس كان-أم مافيريك دي.في21 4 ساعة 30 دقيقة 41.5 ثانية

6- آرمين بوزيان كان-أم مافيريك اكس3 4 ساعة 36 دقيقة 45.0 ثانية

7- سعيد الموري كان-أم مافيريك اكس.ار.اس 4 ساعة 38 دقيقة 15.7 ثانية

8- فرناندو ألفاريز كان-أم مافيريك اكس3 4 ساعة 38 دقيقة 51.6 ثانية

9- دانيا عقيل كان-أم مافيريك اكس3 4 ساعة 43 دقيقة 47.7 ثانية

10 - كريستيانو باتيستا كان-أم مافيريك اكس.آر.أس 4 ساعة 52 دقيقة 01.9 ثانية

الدراجات النارية

1- عبدالله أبو عيشة كاي تي ام 5 ساعة 10 دقيقة 49.8 ثانية

2- محمد البلوشي كاي تي ام 5 ساعة 12 دقيقة 30.4 ثانية

3- عبدالله الشطي كاي تي ام 5 ساعة 21 دقيقة 03.0 ثانية

كوادز

1 - عبدالمجيد الخليفي ياماها 6 ساعة 05 دقيقة 47.9 ثانية

2- هاني النوميسي ياماها 7 ساعة 24 دقيقة 37.8 ثانية

رالي باها الأردن الوطني

1- المشنى الشمري نيسان باترول 2 ساعة 05 دقيقة 42.0 ثانية

2- متعب الشمري نيسان 2 ساعة 12 دقيقة 02.5 ثانية