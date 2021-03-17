باها الأردن الدولي: ثغر الأردن الباسم يستضيف حفل الانطلاق مساء الخميس

يأتي المشاركون في الجولة من 15 بلدًا بالإضافة إلى الأردن، وسيشاركون في الباها الذي يشكل الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها" والجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم – باها"، إلى جانب الجولة الوطنية التي تقام مع الحدث الدولي.

من المعروف بأن فئة "تي 4" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري تشهد ازديادًا في عدد المشاركين فيها في عالم الراليات الصحراوية.

ستكون هذه الفئة حاضرة بقوة في باها الأردن، حيث توفر مركبات "كان – أم" طراز مافريك أكس 3" و "بولاريس" طراز "آر زد آر 1000" و "ياماها" طراز "واي أكس زد 1000 آر" الخيارات المناسبة للسائقين الجدد والمبتدئين أو الخبراء على حد سواء من أجل المشاركة في الراليات الصحراوية.

بلغت هذه الفئة من الشعبية والرواج ما جعلها مدرجةً رسميًا ضمن تصنيف خاص "تي 4" للسائقين والفرق في عدد من الأحداث المتعلقة بالراليات الصحراوية مثل رالي داكار وكأس العالم للراليات الصحراوية، كما إنها بدأت تدخل ضمن بطولات الراليات، حيث سمح لها بالمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات اعتبارًا من الموسم الحالي 2021.

شارك السائق الفرنسي كلود فورنيه في الجولات الثلاث الأولى من كأس العالم للباها لموسم 2021؛ روسيا ودبي والسعودية، وأعلن بأنه سيشارك في باها الأردن الدولي، حيث سيصل العقبة وفي جعبته أفضلية 19.5 نقطة عن أقرب منافسيه في الترتيب العام المؤقت للفئة السائق السعودي صالح السيف.

فاز فورنيه بلقب فئة "تي 4" في الجولة الأولى، وأنهى الجولتين الثانية والثالثة في المركز الرابع، وكان للجولتين في الخليج العربي دور في تعزيز موقع الفرنسي مع ملاحه البولندي سيمون غوسبودارشيك.

وقال فورنيه: "إنها المرة الأولى لي في الأردن، لقد ألغيت جولة العام الماضي، أخبروني بأنه سيكون تحديًا صعبًا، خصوصًا للملاحين، كما سيكون عدد انثقابات الإطارات أكبر نظرًا للصخور. أخبرني الجميع بأنه حدث جميل للغاية، لذا أتطلع لرؤية وادي رم، ولا أتوقع أن أواجه الكثير من الكثبان الرملية".

وأضاف: "أتمنى الفوز بالتأكيد، وأدرك أن المنافسة ستكون صعبةً مع وجود سائقين آخرين جيدين، إنني أحد أكبر السائقين المشاركين عمرًا، 69 عامًا، ولكنني أشعر بأنني قوي وأتمتع بلياقة بدنية عالية، آمل أن أحقق نتيجةً جيدة هنا تساعدني في الترتيب العام، وتساعدني أيضاً في التحضير لخوض الجولات الخمس التالية في أوروبا".

وبدوره، يعتبر السعودي صالح السيف منافسًا قويًا في هذه الفئة، فقد فاز بلقب الفئة في رالي الشرقية وحقق المركز الثالث في الترتيب العام، علمًا بأن المشاكل التقنية وقفت في طريق تحقيقه نتيجة أفضل في باها دبي الدولي، عندما اكتفى بالوصول خامسًا.

قال صالح السيف: "بالنسبة لي، يعني باها الأردن الكثير بالنسبة لي، حيث قدمت أداءً جيدًا في النسخة التجريبية وفزت بلقب (تي 3)، أحب صحراء رم، إنها تشبه بعض مناطق السعودية مثل العلا وتبوك، لذا أشعر بالألفة معها، كما إنني أحب هذا النوع من التضاريس، اندماج المسارات الرملية مع الصخرية والوديان، أستمتع بها وأقود جيدًا خلالها"

وأضاف: "تعودت على باها الأردن بعد مشاركتين سابقتين، وعيني الآن على لقب الفئة، جئت إلى الأردن للمنافسة، حيث تقدمت كثيرًا بعد فوزي في رالي الشرقية وتقدمي للمركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للفئة مع 38 نقطة، وحظوظي قوية هذا الرالي. أبرز منافس لنا سيكون القطري خليفة بن صالح العطية، إنه اسم كبير، ويسعدني بأنه من المشاركين في الرالي، حيث سيرفع من وتيرة التنافس في الرالي. أريد الآن المنافسة على لقب الفئة، أنهيت الموسم الماضي في المركز الثاني بعد ثلاث مشاركات، هذا الموسم أسعى للمشاركة في جميع الجولات، وآمل أن أفوز بلقب الفئة قبل انتهاء الموسم".

يعتبر السائق الكويتي مشاري الظفيري وجهًا مألوفًا في الأردن، حيث يشارك بانتظام في رالي الأردن الدولي، الذي يقام حول منطقة البحر الميت، ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، ويشارك هذا الموسم في فئة المركبات الخفيفة في الراليات الصحراوية والعادية، وستضع خبرته ضغطًا على فونيه والسيف في هذه الفئة.

إنها المرة الأولى التي يشارك فيها الكويتي في باها الأردن، وسيكون السائق الثاني ضمن تشكيلة فريق "ساوث للسباقات" الذي دفع بخمس مركبات "كان – أم" في هذه الجولة. وأنهى الظفيري الجولتين الثانية (دبي) والثالثة (السعودية) في المركز الثاني، علمًا بأن الملاح القطري الخبير ناصر الكواري يشاركه هذه المغامرة.

وقال مشاري الظفيري: "إنها رابع جولات هذا الموسم من كأس العالم للباها، ونحن في المركز الثالث في الترتيب العام وبفارق نصف نقطة عن صالح السيف، برنامجنا لهذا العام هو المنافسة في جميع جولات الموسم، والسعي لإحراز لقب (تي 4). قررت المشاركة في الباها نظرًا لأن ثلاث جولات منه ستقام في المنطقة العربية، لذا أريد تحقيق أقصى ما يمكن منه، كما إن من الجيد أن يكون بمقدور السائقين العرب المشاركة في كأس العالم للباها. أنا جزء من فريق (ساوث للسباقات) القوي حيث لديهم مستوى رائع من الاحترافية وضبط المركبات والتنظيم، المركبة موثوقة وقريبة من تأدية السيارات المصنعية من ناحيتي الأداء والمواصفات".

ويسجل الباها غياب عدد من الأسماء الصاعدة في هذه الفئة؛ الروسي بافل لبيديف، والسعودي سعيد الموري والإسبانية لايا سانز، علمًا بأنهم أحرزوا نقاطًا في الجولات السابقة. سيمهد هذا الطريق أمام السائق القطري خليفة بن صالح العطية للمنافسة على إمكانية إنهاء الرالي على منصات التتويج.

خليفة ليس غريبًا عن عالم الراليات، فهو يشارك في الراليات الصحراوية والعادية، كما إنه شقيق النجم العالمي ناصر بطل رالي داكار ثلاث مرات وبطل رالي الأردن الدولي 13 مرة، علمًا بأن خليفة نفسه شارك في رالي داكار 2021 وأنها في المركز التاسع ضمن فئة "تي 4" وفاز بلقبها في باها حائل الثاني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. سيجلس إلى جانب خليفة الملاح الفرنسي الخبير زافييه بانسيري للمرة الأولى.

يدير الجنوب إفريقي توماس بيل شركة "سابرتووث موتورينغ أدفنتشر" التي يقع مقرها في مجمع حلبة دبي أوتودروم الإماراتية، حيث يقيم. وسيقود بيل المركبة الخامسة بألوان فريق "ساوث للسباقات" يعاونه الملاح الإسباني أرماند مونليون، علمًا بأن مونليون بتمتع بدوره بخبرة في الراليات الصحراوية حيث شارك دراجًا في عدد منها وفاز بلقب رالي الصين العظيم على متن دراجة "كاي تي أم".

شارك الثنائي في رالي الشرقية، وسجلا أوقاتًا تنافسيةً خلاله، لكن واجها مشاكل في الأقسام الأخيرة منه عندما علقت المركبة في مسار موحل قرب الشريط الساحلي.

صالح السيف، باها الأردن 1 / 4 الصورة من قبل: صورة صحافية الدرّاجة إيشواريا بيسّاي، باها الأردن 2 / 4 الصورة من قبل: صورة صحافية كلود فورنيه، باها الأردن 3 / 4 الصورة من قبل: صورة صحافية مشاري الظفيري، باها الأردن 4 / 4 الصورة من قبل: صورة صحافية

يبدأ العمل يوم غد (الخميس، 18 آذار) من الساعة التاسعة صباحًا مع إجراءات الفحص الفني والتوثيق الإداري، وسيخضع جميع المشاركين لإجراءات فحص "كوفيد 19" صارمة قبل السماح لهم بالدخول لموقف الصيانة ومقرات الباها.

بعدها سيجري عدد من أبرز الأسماء المشاركة في الجولة مؤتمرًا صحافيًا عند منصة الانطلاق في مدينة العقبة، يقام الساعة 6:25 مساءً، وتنطلق فعاليات الباها بحفل يبدأ الساعة 7:39 مساءً.

ستبدأ منافسات الباها يوم الجمعة، 19 آذار، عبر المرحلة الخاصة الأولى (وادي رم) وطولها 210.72 كيلومترات صباحًا والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) وطولها 112.90 كيلومترًا بعد الظهر. أما يوم السبت، 20 آذار/ مارس، سيخوض المشاركون مرحلةً خاصة صعبة (الصالحية) التي يبلغ طولها 236.06 كيلومتراً وتقام شمالي مدينة العقبة، ليعودوا بعدها إلى مدينة العقبة من أجل حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي عصرًا.

الترتيب العام المؤقت لفئة "تي 4" ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها" موسم 2021 بعد الجولة الثالثة:

السائق النقاط

01- كلود فورنيه (فرنسا) 57.5 نقطة

02- صالح السيف (السعودية) 38 نقطة

03- مشاري الظفيري (الكويْت) 37.5 نقطة

04- بافل ليبديف (روسيا) 27 نقطة

05- سعيد الموري (السعودية) 15.5 نقطة

06- لايا سانز (إسبانيا) 13 نقطة