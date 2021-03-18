باها الأردن الدولي: بن سعيدان يتطلع لتعزيز صدارته في الترتيب العام

سينطلق بن سعيدان لخوض المرحلة الخاصة الأولى صبيحة يوم الجمعة، والتي تمر بوادي رم وسط أجواء خلابة، وفي جعبته 14 نقطة إضافية عن أقرب منافسيه السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف، حامل لقب الموسم الماضي، و 15 نقطة عن مواطنه يزيد الراجحي.

هذا ولن يشارك فاسيلييف في باها الأردن، في حين اضطر الراجحي للتغيب من أجل التعافي من الحادث الذي تعرض له خلال رالي الشرقية الدولي في السعودية أدى لكسور في الفقرات، لذا فإن الطريق تبدو معبدة أمام بن سعيدان وملاحه الروسي أليكسي كوزميتش لتعزيز صدارته للترتيب العام، حيث يشارك السعودي في سيارة ميني "جون كوبر وركس" من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، علمًا بأن المنطقة العربية تستضيف ثلاث جولات متتالية؛ دبي والسعودية والأردن، من أصل تسع يتضمنها هذا الموسم.

قال بن سعيدان: "أتصدر الترتيب العام لكأس العالم للباها بعد أن فزت بلقب رالي الشرقية، وهدفي الفوز هنا في الأردن، وأن أوسع تقدمي الأمر الذي سيمنحني فرصة أفضل للفوز بلقب موسم 2021، أقدر الجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون لإقامة الباها رغم ظروف الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19)".

وفي سياق متصل، لم يتمكن السائق الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا من مغادرة الأرجنتين بسبب القيود على السفر في بلاده، ومن المتوقع أن يكون أقرب منافسي بن سعيدان في هذه الجولة سائقا فريق "أوفردرايف" في سيارتي تويوتا "هايلوكس"؛ الهولندي إريك فان لون والفرنسي رونان شابو، حيث وصلا العقبة من بعد ظهر يوم الأربعاء.

يأمل فان لون التعافي من تأديته المخيبة للآمال خلال رالي الشرقية، حيث تطلع لإنهاء الباها رابعًا مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلونيه، لكن فرضت عليه عقوبة زمنية بإضافة 30 دقيقة لتوقيته الإجمالي، ما أدى لترجعه للمركز السابع. علمًا بأن فريق "أوفردرايف" قدم استئنافًا على العقوبة.

قال فان لون: "إنه أحد أجمل جولات الباها، خصوصًا منطقة وادي رم، تبدو كما لو أنها من كوكب المريخ، ولكن لم نأت للأردن للسياحة! أريد أنا وسيباستيان أن نظهر قدراتنا، أخذنا رقم 201، لذا سننطلق من المركز الثاني، سنواجه منافسة من بن سعيدان وشابو والسائقين السريعين العرب، أتطلع لانطلاقة الرالي".

إلى ذلك، يتنافس أربع دراجين سعوديين على لقب الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، حيث يمتطون جميعهم دراجات "ياماها"، علمًا بأن باها الأردن يشكل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم – باها".

من أبرز الأسماء في هذه الفئة هيثم التويجري، الذي فاز بلقب الفئة في باها دبي، الجولة الأولى من "فيم – باها"، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار المشاركة في الجولة الثانية في الأردن والثالثة في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.

قال هيثم: "تسعدني المشاركة في باها الأردن للمرة الأولى، إنها مشاركتي الثانية في جولة دولية وزيارتي الأولى للأردن، ولكن أعرف منطقة الباها من خلال الأفلام (المريخي) و (حرب النجوم – المتمرد الأول)، تذكرني التضاريس بتلك في السعودية، قرب العلا، حيث شاركت في رالي 2019 وأنهيته في المركز الرابع".

وأضاف: "كما خضت جولتين في البطولة الوطنية، القصيم والرياض، في مركبة (كان – أم – مافريك أكس 3)، وأنهيتهما في المركز الرابع، لدي خبرة كبيرة ضمن فئة الـ (كوادز) وأنهيته في المركز التاسع في رالي حائل الدولي، حيث فزت بالمرحلة الخاصة الرابعة، هدفي إحراز لقب الفئة في كأس العالم للباها".

سيشارك إلى جوار التويجري عبدالمجيد الخليفي، الفائز عدة مرات بلقب فئة "كوادز" في رالي حائل الدولي، وهاني النومسي الفائز مؤخرًا بلقب الفئة في رالي الشرقية، إلى جانب الخبيرين سلطان المسعود وفيصل السويح.

يقام يوم الخميس مساءً حفل انطلاق يضم جميع المشاركين في الباها وذلك في مدينة العقبة، ثغر الأردن الباسم.

ستبدأ منافسات الباها يوم الجمعة، 19 آذار، عبر المرحلة الخاصة الأولى (وادي رم) وطولها 210.72 كيلومترات صباحًا والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) 112.99 كيلومترًا بعد الظهر. والبداية مع فئة الدراجات النارية بدءًا من الساعة 8:40 صباحًا، يليهم فئة السيارات بدءًا من الساعة 9:40 صباحًا.

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها" موسم 2021 بعد الجولة الثالثة:

السائق النقاط

01- ياسر بن سعيدان (السعودية) 43 نقطة

02- فلاديمير فاسيلييف (روسيا) 29 نقطة

03- يزيد الراجحي (السعودية) 28 نقطة

04- أندري نوفيكوف (روسيا) 21.5 نقط

05- مشاري الظفيري (الكويْت) 20 نقطة

06- خالد القاسمي (الإمارات) 19.5 نقطة

07- ميروسلاف زابلتال (تشيكيا) 19 نقطة

08- كلود فورنيه (فرنسا) 18 نقطة

09- صالح السيف (السعودية) 15.5 نقطة

10- بوريس غاداسين (روسيا) 15 نقطة