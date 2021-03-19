باها الأردن: احتدام المنافسة بين فان لون وبن سعيدان في وادي رم

خاض السائقون مرحلتين خاصّتين خاضعتين للتوقيت، الأولى "وادي رم" طولها 210.72 كيلومترات، والثانية "الديسي" طولها 112.99 كيلومترًا عبر وادي رم والمنطقة المحيطة بها، انطلق الدرّاجون أولًا تبعهم السائقون في فئتي الباها الدولي والوطني. وكان الهولندي الأسرع اليوم لكن بفارقٍ ضئيل، 26 ثانية فقط عن السعودي، حيث يتنافسان بقوة الآن للفوز بلقب باها الأردن الدولي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها".

كان الأداء متقاربًا بين فان لون وبن سعيدان طوال المرحلة الخاصة الأولى، حيث كان الهولندي الأسرع في جميع نقاط المرور، وسجّل أسرع الأوقات متقدمًا بدقيقة واحدة و 27 ثانية عن بن سعيدان. وردّ الأخير بالضغط بقوة في المرحلة الثانية، حيث تمكّن من حذف 61 ثانية من الفارق.

وقال فان لون: "المرحلة جميلة، لكنها متطلّبة، كانت القيادة صعبة، كانت المرحلتان جيدتان وكتّيب الطريق مناسب، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء في الثانية، حيث عبرنا بعض المقاطع شديدة الوعورة في حين كان المسار يمّر حولها لذا خسرنا بعض الوقت. فزنا بالأولى بفارق دقيقة ونصف، لكن خسرنا في الثانية حوالي دقيقة، لذا تقلّص الفارق لنصف دقيقة تقريبًا، المشكلة أن علينا الانطلاق في مرحلة الغد [السبت]، من الأفضل أن يكون الآخرون أمامك، لقد تمكنا من التعامل مع المرحلة جيدًا، بدون التعرض لانثقابات، قدّم ملّاحي سيب [ديلاونيه] أداءً جيدًا وكانت السيارة رائعة مع مرحلتين رائعتين، أريد رؤية المزيد منها".

في المقابل، تاه بن سعيدان قليلًا في الصحراء خلال المرحلة الثانية، وعانى من انثقاب في الإطارات في كلا المرحلتين.

قال ياسر بن سعيدان: "كان اليوم جيدًا عمومًا، تعرضنا لانثقاب في الإطارات خلال المرحلة الأولى، ولم نكن نقود بسرعة، حيث إنها المرة الأولى التي نفتتح فيها المسارات، والمسار صعب جدًا حيث إن الطرقات كثيرة لذا كانت الملاحة معقدة، كما كان الوقت بين المرحلتين قصيرًا، نفس الشيء في المرحلة الثانية، تمكنّا من تجاوز درّاجات الكوادز وتعرّضنا لانثقاب آخر في الإطارات، كما كانت المرحلة صعبة من الناحية الملاحية رغم أنها قصيرة، الفارق معقول مع صاحب المركز الأول، واجهتنا مشكلة في نظام التعليق أصلحناها مؤقتًا والآن سنحاول إصلاحها بالكامل، كما نريد التعلّم أكثر".

من جانبه أنهى السائق الفرنسي رونان شابو اليوم في المركز الثالث خلف مقود سيارة "هايلوكس أوفردرايف" الثانية، في موقعٍ مريح على المستوى الشخصي، لكنه بعيد عن ثنائي الصدارة.

وقال شابو: "بلدٌ جميل، لم نواجه مشاكل، حاولت العثور على المسار ، كانت المرحلة صعبةً ملاحيًا، لم نته، وكانت المرحلة مقبولة".

وتنافس خمسة سائقين على لقب فئة "تي 4"، وفي بادئ الأمر كان قصب السبق للسائق القطري خليفة العطية، إلا أنه تعرّض لمشكلة في مضخة الوقود في المقاطع الأخيرة من المرحلة الخاصة الأولى وتعرّض لعقوباتٍ زمنية كبيرة، الأمر الذي سمح لنظيره الكويتي مشاري الظفيري بالصعود لصدارة المرحلة الأولى في فئته متقدّمًا بـ 49 ثانية عن السعودي صالح السيف.

السيف ردّ في المرحلة الثانية بأن سجّل أسرع الأوقات، وصعد لصدارة الفئة بفارق 2:46 دقيقتين عن أقرب منافسيه.

وقال صالح السيف بعد نهاية اليوم: "الحمد للـه اليوم مرّ بخير، الشق الثاني كان جيدًا بالنسبة لي، لم نوفّق في المرحلة الأولى إذ تعرضت لانثقابين في الإطارات، والحمد للـه تمكنّا من إنهاء المرحلة، أما في القسم الثاني فأعتقد بأن تأديتي كانت جيدة وأعتقد أنني سجّلت وقتًا جيدًا، انطلق مشاري الظفيري أمامي وتجاوزته وتقدّمت عليه بفارق مريح سيكون مهمًا ليوم غدٍ، المرحلة ممتعة جدًا، تشبه منطقة العلا وتبوك مع بعض الاختلافات، أخطّط لزيارتها سائحًا مستقبلًا"

من ناحيته قال الظفيري: "المرحلة ممتازة عمومًا، تهنا في بعض الأماكن حيث كنا ضمن أوائل الذين بدؤوا المرحلة، إلا إننا استمتعنا بها عمومًا أكثر من الجولات السابقة، نحن نتعامل مع الباخا كتمرين، قدّم ملّاحي ناصر [الكواري] عملًا جيدًا ولقد فاجأني بتأديته".

أنهى الجنوب إفريقي توماس بيل المرحلة سادسًا في الترتيب العام وثالثًا في فئة "تي 4" والفرنسي كلود فورنيه سابعًا في الترتيب العام ورابعًا في فئة "تي 4"، في حين أنهت السائقة السعودية دانيا عقيل المرحلة في المركز الأخير في الفئة الدولية، وذلك بعد إضافة ستّ ساعات على توقيتها على شكل عقوبة زمنية لإخفاقها في إنهاء المرحلة الأولى بالكامل، علمًا بأنها تشارك في فئة "تي 3" في مركبة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3".

بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية، سجّل الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي على متن درّاجة "هاسكفارنا 450" أسرع الأوقات، تبعه الدرّاج الأردني عبداللـه أبوعيشة بفارق 4:47 دقائق في المرحلة الخاصة الأولى. استعاد أبوعيشة وتيرته السريعة في المرحلة الثانية، وقلّص الفارق عن البلوشي إلى 2:30 دقيقتين.

وقال البلوشي: "الملاحة صعبة، مرّ وقتٌ طويل على ذلك، عام واحد تقريبًا، لذا أنا سعيدٌ بتأديتي اليوم، لقد بدأت المرحلة مع عبداللـه وقدنا سويةً، ومن ثم لم نعرف ما الذي حصل! تعرضت لحادثة انقلاب صغيرة وبقيت عالقًا أسفل الدرّاجة لثلاث دقائق تقريبًا. الموقع رائع، وضغط علي عبداللـه، لو فزت بلقب الباها فإن هذا انتصارٌ عظيم، ولو فاز فإنه سيكون نصرًا عظيمًا أيضاً، لأن هذا هدف كل مدرّب، وأنا فخورٌ بما يعمله".

جديرٌ بالذكر أن البلوشي يعمل مدرّبًا لعددٍ من الدرّاجين في منافسات "إنديورو" والراليات الصحراوية.

من ناحيته، قال عبداللـه أبوعيشة: "لقد كان مسارًا صعبًا اليوم، مع الكثير من الصخور والحصى، الأمور جيدة، لم أتعرض لحوادث، لكن الملاحة صعبة وأنهينا المرحلة في المركز الثاني خلف المدرّب، أنا سعيدٌ بهذه النتيجة".

أنهى الدرّاج السعودي عبدالحليم المغيرة المرحلة ثالثًا تبعه الدرّاج الأردني طلعت الشيشاني رابعًا.

كانت الدرّاجة الهندية إيشواريا بيسّاي أولى المنسحبين في فئة الدرّاجات النارية، حيث سقطت عن درّاجتها "هاسكفارنا 450"، ونقلت إلى المستشفى لإخضاعها للفحوص الطبية اللازمة، حيث تبيّن أنها مصابة في ذراعها.

إلى ذلك، فرضت عقوبات زمنية على أوقات الدرّاجين السعودي محمّد الخاطر والأردني زيد جابر والكويتية سارة الخريبط لإخفاقهم في إنهاء المرحلة الخاصة الأولى "وادي رم".

في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات، سجّل الدرّاج السعودي هاني النومسي أسرع الأوقات في الفئة، في حين تعرّض مواطنوه ومنافسوه في هذه الفئة لعقوبات زمنية مثل هيثم التويجري وفيصل السويّح، حيث م يستطع التويجري سوى اجتياز أول 20 كيلومترًا من المرحلة الخاصة الأولى بسبب انقطاع أنبوب الوقود في درّاجته.

أخيرًا، في فئة الرالي الوطني، سجّل السعوديان السائق حمد الحربي وملّاحه أحمد الشقاوي أسرع الأوقات في مركبة "ياماها" طراز "واي زد آر 1000”، في حين عانى المشاركون الآخرون، خمسة فرق من الأردن وفلسطين، من تأخيرات في وادي رم.

يقام الباها بدعم من راعي الاتصالات شركة زين الأردن.

يوم غدٍ السبت سيخوض المشاركون مرحلة خاصة أخيرة (الصالحية) طولها 235.82 كيلومتر، تمر عبر الصحراء الجنوبية وتبدأ من بلدة الصالحية وتنتهي فيها.

نتائج باها الأردن الدولي (بعد انتهاء اليوم الأول – الجمعة):

الفئة الدولية

السائق النقاط التوقيت

01- السائق إريك فان لون (هولندا) - سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" ("تي 1") – 3:42:20 ساعات

02- السائق ياسر بن سعيدان (السعودية) - الملّاح أليكسي كوزميتش (روسيا) - ميني "جون كوبر وركس" ("تي 1") – 3:42:46 ساعات

03- السائق رونان شابو (فرنسا) - الملّاح جيل بيلّو (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" ("تي 1") – 3:54:55 ساعات

04- السائق صالح العبدالعالي (السعودية) - الملّاح محمد النعيم (السعودية) - هامّر "أتش 3" ("تي 1") – 4:02:11 ساعات

05- السائق مشاري الظفيري (الكويْت) - ناصر الكواري (قطر) - "كان - أم" "مافريك أكس 3" ("تي 4") – 4:04:57 ساعات

06- السائق توماس بيل (بريطانيا) - الملّاح أرماند مونليون هرنانديز (إسبانيا) - "كان - أم" "مافريك" ("تي 4") – 4:10:00 ساعات

07- السائق كلود فورنيه (فرنسا) - سيمون غوسبودارشيك (بولندا) - "كان - أم" "مافريك أكس 3" ("تي 4") – 4:26:50 ساعات

08- السائقة دانية عقيل (السعودية) - الملّاح ستيفان دوبل (فرنسا) - "كان - أم" "مافريك" ("تي 3") – 8:18:58 ساعات

09- السائق خليفة صالح العطية (قطر) – الملّاح زافييه بانسيري (فرنسا) - "كان - أم" "مافريك" ("تي 4") – 29:15:00 ساعة

الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- محمد البلوشي (الإمارات) - "هاسكفارنا" "450" – 5:34:46 ساعات

02- عبداللـه أبوعيشة (الأردن) - "كاي تي أم" "450" – 5:37:16 ساعات

03- عبدالحليم المغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي - أف 450" - – 6:06:13 ساعات

04- طلعت الشيشاني (الأردن) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 500 إنديورو" – 6:12:08 ساعات

05- باولو أوليفيرا (موزامبيق) - "هاسكفارنا" " 450" – 6:57:56 ساعات

06- محمد الخاطر (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 500" – 12:49:00 ساعة

07- سلمان فرحان (البحرين) - "هاسكفارنا" "أف إي 450" – 26:15:27 ساعة ساعات

08- زيد جابر (الأردن) - "كاي تي أم" "450" – 30:56:00 ساعة

09- سارة الخريبط (الكويْت) - "ياماها" "دبليو آر 450 أف" – 31:33:00 ساعة

الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز":

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- هاني النومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" – 30:45:00 ساعة

02- فيصل السويح (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر" – 45:00:00 ساعة

03- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر" – 51:00:00 ساعة

فئة الرالي الوطني:

السائق النقاط التوقيت

01- السائق حمد الحربي (السعودية) - الملّاح وليد الشقاوي (السعودية) - ياماها "واي أكس زد 1000" ("تي 4") – 3:30:52 ساعات

02- السائق غيث قبطي (الأردن) - الملّاح معاذ العرجا (الأردن) - راينج روفر "كلاسيك" فئة "تي 2" – 5:09:56 ساعات

03- فراس الصلّال (الأردن)/ قيس خطّاب (الأردن) - "كان - أم" "مافريك أكس 3" – 6:07:08 ساعات

04- هيثم العبّادي (الأردن) - سيف العبّادي (الأردن) - راينج روفر "كلاسيك" فئة "تي 2" – 6:17:53 ساعات

05- السائق جمعة فريوان (فلسطين) - الملّاح محمد الصنع (فلسطين) - ميتسوبيشي "باجيرو" "تي 2" – 7:26:51 ساعات

06- حسن الكايد (فلسطين) - ياسر الشيخ (فلسطين) - ميتسوبيشي "باجيرو كينغ" "تي 1" – 8:57:28 ساعات