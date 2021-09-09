باها إيطاليا: هولوزيتش يُقارع الراجحي وبن سعيدان مجددًا

يقام باها إيطاليا باها من 9 حتّى 11 الشهر الحالي بمشاركة أبرز الأسماء العالمية بعد عام من الغياب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويحمل اللقب في عام 2019 الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا مع ملاحه ومواطنه برناردو "روني" غرو على متن "ميني جون كوبر ووركس رالي" حين تغلب على وصيفه الروسي فلاديمير فاسيلييف (تويوتا هايلوكس) والتشيكي مارتن بركوب (فورد رابتور آر اس)، فيما كان البولندي ياكوب بشيغونسكي (ميني أول 4 رايسينغ) حقق على المسارات الإيطالية برفقة ملاحه طوم كولسول في عام 2017 فوزه الاوّل في عالم الراليات الصحراوية بعد انتقاله من مقود دراجة نارية إلى سيارة في رالي داكار 2016. وأعاد بشيغونسكي الكرّة مجدداً مع ملاحه البلجيكي أيضاً في العام التالي (2018) قبل أن يتم الغاء الرالي في 2020 بسبب جائحة "كوفيدـ19".

ونذكر أنّ القطري ناصر صالح العطية الغائب عن نسخة هذا العام أحرز اللقب 3 مرات أعوام 2008 (مع الملاحة السويدية تينا تورنر) و2015 و2016 مع الفرنسي ماثيو بوميل.

وتشهد لائحة باها إيطاليا هذا العام 20 مشاركاً في فئة السيارات و14 في فئة "يو تي في" من 21 دولة و3 قارات، حيث من المرجح أن تكون الجولة الثامنة من المنافسات عاملاً حاسمًا في تحديد هوية الفائزين بالألقاب، ومن الممكن أن نشهد تتويج الفائز بلقب سيارات سايد باي سايد "تي4" مع المتصدر الكويتي مشاري الظفيري برصيد 100.5 نقطة أمام وصيفه السعودي صلاح السيف (87)، فيما يحتل البرتغالي أليكسندر ري المركز الثالث مع 70.5 نقطة من فوزه بفئته في المجر وبولندا.

ومع مشاركة الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة "تي4"، سنشاهد في باها إيطاليا السائقين السبعة الأوائل في الترتيب العام، إضافة إلى السائقة السعودية دانية عقيل التي خطت خطوة كبيرة للفوز بلقب فئة "تي3" بفضل النتائج التي حققتها، ليس فقط على أرضها في باها الشرقية مطلع العام الحالي بل أيضاً في الأردن والمجر وبولندا حيث تحتل الصدارة برصيد 89 نقطة وبفارق كبير عن وصيفها الاسباني سانتي نافارو (34.5).

وتتسلط الأضواء على الصراع بين سائقي فريق "ميني إكس رايد" ياسر بن سعيدان والبولندي كريستوف هولوزيتش وسائق "تويوتا هايلوكس أوفردرايف" يزيد الراجحي.

ويشارك هولوزيتش ثالث الترتيب العام للسائقين برصيد 54 نقطة من فوزين في حدث سبق له أن فاز بلقبه في عام 2010 عندما كان يجلس إلى جانبه مدير فريق "تويوتا أوفردرايف" الحالي البلجيكي جان ـ مارك فورتين على متن سيارة "نيسان".

ويتسلح هولوزيتش إضافة إلى سرعته، بخبرته الكبيرة في عالم الراليات فهو سبق له أن أحرز بطولة بلاده 3 مرات أعوام 1995 و1996 و1999، كما فاز ببطولة أوروبا للراليات عام 1997.

وغاب هذا السياسي البالغ 59 عاماً والذي كان عضوًا في البرلمان الأوروبي (2007-2009) عن المراحل الخاصة بالسرعة لفترة حوالي 7 أعوام، قبل أن يعود ويشارك في باها المجر وبولندا حيث تمكن من الفوز محرزاً اللقب للمرة السادسة في رالي بلاده، ليضيف هذا الإنجاز إلى سجله المثقل بالانتصارات والذي يتضمن الفوز برالي طريق الحرير (سيلك واي) عام 2011 وحلوله ثالثاً في رالي داكار 2015.

الراجحي، وعلى غرار هولوزيتش، أحرز اللقب في عام 2014 مع ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، وهو يريد الثأر من خسارتيه أمام البولندي في المجر حيث كان القانون الفيصل بينهما بعدما تساويا من ناحية التوقيت، وفي بولندا حيث ترك صاحب الارض الكلمة لخبرته على مسارات صعبة وموحلة بسبب تساقط الأمطار.

وحلّ الراجحي مع ملاحه مايكل أورر على متن "تويوتا هايلوكس" وصيفًا في المناسبتين بعدما كان حلّ ثالثاً في باها أراغون إسبانيا وأوّل في باها دبي، ليحصد 82.5 نقطة في المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف مواطنه المتصدر بن سعيدان (99 نقطة).

في المقابل، نجح بن سعيدان في اعتلاء صدارة الكأس بحلوله ثالثًا في باها المجر، ليحافظ عليها مع نهاية باها بولندا باحتلاله للمركز الرابع.

وإلى جانب الأسماء السابقة يبرز ميروسلاف زابليتال (فورد أف ـ150 إيفو) والهولندي إريك فان لون وبينيديكتاس فاناغاس (تويوتا هايلوكس)، وميكال مالوزينسكي وكزافي بونس الذي شارك في 72 جولة عالمية في بطولة العالم للراليات وتوج بطلاً لـ "أس دبليو آر سي" في عام 2010.

ويعود بونس، الفائز بلقب بطولة اسبانيا للراليات 5 مرات، إلى راليات الرايد على متن تويوتا هايلوكس من تحضير فريق "أوفردرايف رايسينغ" ضمن برنامج استعدادات الكاتالوني لرالي داكار 2022، علماً أن الملاح آرمون موليون سيكون إلى جانبه في إيطاليا.

كما يشارك في بطولة إيطاليا للباها كل من توماش بياكوفسكي وداريوس باكيويتش (بولاريس) وباتريشيا بروشوكا وغرغيغورز كومار (نيسان إكس تريل)، بالإضافة إلى ماغدالينا زاغيتش وميشاو أوغوريك (تويوتا لاند كروزر).

وسيكون المقر الرئيسي لباها إيطاليا في مدينة بوردينوني، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات بمرحلة استعراضية (تأهيلية) تبلغ مسافتها 7.55 كيلومترات (مودينا) يوم الجمعة، على أن تبدأ المرحلة الثانية "دينيانو" بمسافة 74.94 كيلومترًا في الخامسة مساءً.

ويتألف يوم السبت من مرحلتي لباش (12.40 كلم) ودينيانو (79.91 كلم) تعاد كل واحدة منهما 3 مرات، حيث تبلغ المسافة الإجمالية للمراحل الخاصة 359.42 كلم من أصل 648 كيلومترًا.