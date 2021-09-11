باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"

أنهى الراجحي مع ملاحه مايكل أورر على متن "تويوتا هايلوكس" الجولة الثامنة من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها في الصدارة بعدما اجتاز 359.42 كيلومترًا من أصل 648.76 كلم، وهي المسافة الإجمالية للباها بوقت جمالي قدره 5.02.47.3 ساعات متقدمًا بفارق 3.03.4 دقائق عن سائقي تويوتا البرتغالي رييس، وبفارق 10.46.7 دقائق عن الليتواني بينيديكتاس فاناغاس.

وساهم الهولندي إريك فان لون برباعية لتويوتا متأخرًا بفارق 10.57.2 دقائق عن الفائز.

وضرب الراجحي على المسارات الإيطالية "ثلاثة عصافير بحجر واحد" حيث تمكن إلى جانب فوزه من انتزاع صدارة ترتيب السائقين لكأس العالم للباها من مواطنه بن سعيدان الذي اضطر للانسحاب مع نهاية اليوم الاوّل بسبب تعطل شاحن الهواء (توربو) على متن سيارته "ميني"، كما تصدر كأس أوروبا للباها.

وهو الفوز الثاني للراجحي هذا العام بعد انتصاره في باها دبي، فيما حلّ ثانياً في المجر وبولندا وثالثاً في باها أراغون (اسبانيا)، بينما كان غاب عن باها روسيا (الجولة الأولى) وتعرض لحادث في باها الشرقية ولم يشارك في باها الأردن.

وعرف الراجحي من "أين تؤكل الكتف" كما يُقال في باها إيطاليا الجولة قبل الاخيرة من المنافسات، إذ بعد تعرض مطارده المباشر والفائز في باها المجر وبولندا كريستوف هولوزيتش (ميني) لحادث في المرحلة التأهيلية الاولى وعودته إلى الثانية بعدما نال عقوبة زمنية، وبعدما أنهى السائق السعودي اليوم الأوّل في الصدارة بفارق 3.25.4 دقائق عن وصيفه وزميله في "تويوتا أوفردرايف" البرتغالي تياغو رييس، حاول في اليوم الثاني الاخير القيادة من دون ارتكاب الأخطاء لاحتلال المركز الأوّل.

وبمواجهة استراتيجية الراجحي حقق هولوزيتش أسرع الأوقات في المراحل الرابعة والخامسة والسادسة، فيما سجل سائق تويوتا ثالث وثاني وثالث أسرع توقيت تواليًا، محافظاً على صدارة الترتيب العام بفارق مريح عن وصيفه رييس.

قال الراجحي عن منافسات اليوم: "خضنا المراحل اليوم بقيادة هادئة وبحذر قليلاً لأننا لم نكن نريد ارتكاب أي خطأ بسبب الفارق بيننا وبين ثاني الترتيب. قام ملاحي (مايكل أورر) بعمل جيد وفريقي أيضاً".

ولم يكن النجاح حليف متصدر ترتيب السائقين السابق بن سعيدان الذي اضطر للانسحاب مع نهاية يوم أمس بسبب وجود شرخ في الشاحن التوربيني لم يتمكن الفريق الفني من إصلاحه في الوقت المحدد.

كما انسحب أيضاً الثنائي الكويتي مشاري الظفيري والقطري ناصر سعدون الكواري من منافسات فئة "تي4" بعدما تعرض لحادث على متن " بي آر بي كان ـ آم مافريك"، ليخسر الصدارة لصالح الفائز السعودي صالح السيف بانتظار صدور الترتيب الرسمي.

وعلى غرار بن سعيدان سيعود الظفيري إلى بلاده من دون أي نقطة يضيفها إلى ترتيب فئة "تي4" حيث حصد حتّى الآن 100.5 نقطة، على أمل أن يحقق نتيجة أفضل في الجولة التاسعة الختامية مع باها البرتغال.

قال هولوزيتش متحدثًا عمّا حدث معه: "لم تكن التحضيرات جيدة من ناحية المسارات حيث كان هناك الكثير من الأخطاء في كتيّب الطريق... اليوم قررنا أن نعتمد القيادة الضاغطة لعدم التواجد في الغبار المتناثر من السيارات فيوم أمس وجدنا أنفسنا خلال غبار سيارة "كان ـ آم".

وتابع: "اليوم الغبار أقل ومن وجهة نظري أعتقد أن السيارة جيدة جدًا وعلينا فقط إدخال عليها بعض التعديلات من ناحية أجهزة التعليق، وسنحاول حصد بعض النقاط في حال فزنا بمراحل اليوم".

في المقابل، تألق صالح السيف (بي آر بي كان ـ آم مافريك) على المسارات الإيطالية فارضًا نفسه المعادلة الاصعب في فئة "تي4" حيث تمكن من إحراز المركز السادس في الترتيب العام والأوّل في فئته وانتزاع صدارة ترتيب السائقين من الكويتي الظفيري.

وهو الفوز الثالث للسيف هذا العام بعد فوزه بباها بلاده في الشرقية والأردن، فيما حل خامساً في باها دبي، وسابعاً في المجر وثالثاً في بولندا.

وسجل السيف في المرور الأوّل التوقيت الأسرع بوقت قدره 1.23.59 ساعة بفارق ثانيتين عن وصيفه أليكسندر ري، ليعلتي السعودي صدارة الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 2.40.27.9 ساعتان وبفارق 39.3 ثانية عن المتصدر السابق الإيطالي أميريغو فنتورا على متن ياماها واي إكس زد 1000 آر.

وفي المرور الثاني سجل السيف ثاني أسرع توقيت متأخرًا بفارق 25 ثانية عن الاسرع البرتغالي ري، لينجح هذا الاخير في التقدم للمركز الثاني في الترتيب العام على حساب فنتورا المتراجع للثالث، فيما حافظ السيف على الصدارة متقدمًا بفارق 1.16.1 دقيقة عن ري.

وحافظ السيف على تألقه ليسجل في المرور الثالث ثاني أسرع توقيت خلف ري أيضاً (1.22.02 س. مقابل 1.23.13 س.)، في صراع حبس الأنفاس بين السائقين حيث حافظ السعودي على المركز الاوّل بفارق 5.1 ثوانٍ عن وصيفه البرتغالي. فيما اكتفى فنتورا بالمركز الثالث متأخرًا بفارق 4.37.3 دقائق.

قال هذا الاخير: "حاولنا مرة جديدة عدم إلحاق الضرر بالسيارة وسجلنا التوقيت الأسرع في المرور الثاني، لذا أنا سعيد".

أما السائقة السعودية دانية عيقل مع ملاحها الفرنسي ستيفان دوبل خلف مقود "مامبا" والتي تتصدر ترتيب سائقي فئة "تي3"، فسجلت رابع أسرع توقيت في فئتها متأخرةّ بفارق 19.08 دقيقة عن صاحب أسرع توقيت الاسباني نافارو فريكساس (1.26.06 ساعة)، لتعود وتسجل في المرحلة الخامسة خامس أسرع توقيت بفارق 14.15 دقيقة عن نافارو نفسه.

ونذكر أن عقيل لم تكن قد انهت المرور الثالث مع كتابة هذه السطور.

قالت عقيل بعد المرور الاوّل: "الأمور رائعة اليوم ن ناحية الغبار مقارنة مع يوم أمس ولكن تعرضنا لمشكلة مع السيارة حيث باتت تندفع بإطارين فقط وكنا ننزلق طوال الوقت ونضطر للدوس على المكابع في وقت أبكر لدخول المنعطفات وكان من ااسهل التعري لحادث، لذا قدت بحذر وتحديداً خلال المقاطع المائية حيث كانت المياه تدخل إلى السيارة".

وتابعت: "كانت تجربة جيدة وقد تعلمت كيفية الحفاظ على السيارة، لذا كنت أشعر بالتوتر قليلاً ولكن تمكنت من إيجاد التوازن الأفضل".

الترتيب العام النهائي للثمانية الأوائل (ترتيب غير رسمي):

1ـ يزيد الراجحي (السعودية)ـ مايكل أورر (بريطانيا)ـ تويوتا هايلوكس أفردرايف/تي1 ــــ 5.02.47.3 ساعات

2ـ تياغو رييس (البرتغال) ـ فالتر كاردوزو (البرتغال) ـ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/تي1 ـــ 5.05.50.7 س.

3ـ بينيديكتاس فاناغاس (ليتوانيا) ـ فيليبي بالميرو (البرتغال) ـ تويوتا هايلوكس/تي1 ـــــــ 5.13.34 س.

4ـ إريك فان لون (هولندا) ـ سيباستيان دولوناي (فرنسا)ـ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/تي1 ــــــ 5.13.44.5 س.

5ـ ميروسلاف زابليتال (تشيكيا) ـ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) ـ فورد أف150 إيفو/تي1 ــــ 5.26.07.1 س.

6ـ صالح عبدالله السيف (السعودية) ـ كيريل شوبين (روسيا) ـ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4 ـــــ 5.26.37.9 س.

7ـ أليكسندر ري (البرتغال) ـ بيدرو ري (البرتغال) ـ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4 ـــــ 5.26.43 س.

8ـ أميريغو فنتورا (إيطاليا) ـ ميركو برون (إيطاليا) ـ ياماها واي إكس زد 1000 آر/تي4 ــــ 5.31.15.2 س.