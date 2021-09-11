باها إيطاليا: الراجحي الأسرع مع نهاية اليوم الاوّل 

تألف القسم الأوّل من النسخة الـ 28 من باها إيطاليا من مرحلتين، الأولى التأهيلية (7.55 كلم) والثانية (74.94 كلم) في مسافة إجمالية بلغت 82.49 كيلومترًا، حيث تقام الجولة الثامنة قبل الأخيرة من منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية الباها للعام الجاري من 9 حتّى 11 الشهر الحالي بمشاركة أبرز الأسماء العالمية.

وكان الثنائي الراجحي مع ملاحه مايكل أورر على متن "تويوتا هايلوكس" الأسرع في المرحلتين مسجلاً 1.05.23.3 ساعة، ليتقدم بفارق 3.25.4 دقائق عن وصيفه وزميله في "تويوتا أوفردرايف" البرتغالي تياغو رييس، وبفارق 4.21.7 دقائق عن الليتواني بينيديكتاس فاناغاس.

وأكمل الإسباني كزافييه بونس هيمنة تويوتا بوصوله رابعاً، فيما تراجع بن سعيدان (ميني جون كوبر ووركس رالي) للمركز الخامس بعدما كان أنهى المرحلة الأولى ثالثاً.

وحقق الراجحي في المرحلة التأهيلية 6.09.3 دقائق متقدماً بفارق 13.4 ثانية عن رييس ومواطنه بن سعيدان الذي تأخر بفارق 17 ثانية.

وأعاد السعودي الكرّة في الثانية ليسجل 59.14 دقيقة متقدماً بفارق 3.12 دقائق عن رييس نفسه.

وشهدت المرحلة الأولى انسحاب السائق البولندي كريستوف هولوزيتش (ميني) الفائز مؤخرًا بباها المجر وبولندا إثر تعرضه لحادث، قبل أن يعود لخوض المرحلة الثانية بعدما نال عقوبة زمنية.

قال الراجحي عن منافسات المرحلة التأهيلية: "كانت مرحلة جيدة وقصيرة ونحن حتّى الآن في الصدارة وآمل في أن نتابع على المنوال ذلك، وأنا سعيد فقد عدت للمشاركة في باها إيطاليا بعد الفوز الذي حققته في عام 2014 (مع الملاح الألماني تيمو غوتشالك) ونريد تكرار هذا الفوز".

وتابع: "شكرًا للمنظمين على المراحل الجيدة وشكرًا للترحيب الحار من الجماهير الإيطالية".

من ناحيته قال بن سعيدان: "في البداية كان كتيّب الطريق سيئًا إذ تهنا في طريق الوصل وعانينا من العديد من المشاكل مع الكتيّب، ووصلنا في الموعد المحدد إلى نقطة بداية المرحلة التأهيلية"، مضيفًا: "حتّى داخل المرحلة كانت هناك الكثير من الأخطاء في ملاحظات المسار ولحسن الحظ تمكنا من القيادة بالاستعانة بالاشارات. أنا سعيد لأننا أنهينا المرحلة القصيرة ولكن آمل في ألاّ تتكرر الأخطاء بكتيّب الطريق في المراحل الأخرى".

وفي نتيجة أكثر من مشرفة سجل السعودي الآخر صالح السيف مع الروسي كيريل شوبين المشارك في فئة "تي4" على متن "بي آر بي كان ـ آم مافريك" ثاني أسرع توقيت في فئته والثامن في الترتيب العام بعدما كان الأسرع في المرحلة الاولى (6.41.9 دقائق و1.09.47 ساعة).

قال السيف الذي تأخر بفارق 40.7 ثانية فقط عن متصدر فئة "تي4" الإيطالي أميريغو فنتورا على متن ياماها واي إكس زد 1000 آر: "الحمدلله المرحلة كانت رائعة وتوقيتي جيد جدًا".

وجانب الحظ السائق الكويتي الظفيري متصدر ترتيب السائقين برصيد 100.5 نقطة أمام وصيفه السيف (87) مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري، إذ بعدما سجل في المرحلة التأهيلية ثاني أسرع توقيت في فئته والسابع في الترتيب مع 6.43.1 دقائق متأخرًا بفارق 1.2 ثانية فقط عن السيف، اضطر للانسحاب في المرحلة الثانية بسبب كسر في الإطار.

وكان سائق "ساوث رايسينغ" صرّح قائلاً بعد نهاية المرحلة التأهيلية: "هي مرحلة رائعة ومتعرجة وجيدة لسيارتي. خضنا هذه المرحلة تحضيرًا للمرحلة الثانية وآمل أن تكون أوقاتنا جيدة".

أما السائقة السعودية دانية عقيل مع ملاحها الفرنسي ستيفان دوبل خلف مقود "مامبا" والتي تتصدر ترتيب سائقي فئة "تي3"، فسجلت رابع أسرع توقيت في فئتها والـ 26 في الترتيب العام بـ 9.31.7 دقائق.

قالت عقيل: "لقد أنهينا للتو المرحلة التأهيلية وكانت مثيرة للاهتمام. هي المرة الأولى التي أقود فيها على هذا النوع من المسارات والحصى لم يوفر لنا التماسك الذي لم أعتد عليه، لذا توجب عليّ الدوس على المكابح في وقت سابق والمسافة أطول وعند اجتياز المنعطفات من الافضل عدم الانجراف لكي تخرج أسرع، ما يعني أنه عليك أن تصل أبطأ.. كل هذه الأمور كان ذهني يعمد إلى احتسابها والتعامل معها".

وتحتل عقيل صدارة فئتها برصيد 89 نقطة وبفارق كبير عن وصيفها الإسباني سانتي نافارو (34.5).

وتابعت السائقة السعودية التي لم تكن قد أنهت المرحلة الثانية حتّى كتابة هذه السطور: "اعتمدت القيادة الحذرة والبطيئة حتّى عندما اجتزنا المقطع المائي حيث لم أكن أدرك عمق المياه.. من الصعب أن تتواجد في المنافسات وتقود ببطء وهذا يشعرني بعدم الراحة ولكن يتوجب أن أجد الثقة مع السيارة وآمل أن أصل إلى هذه المرحلة في مرحلة اليوم وغداً... هذا عامي الاوّل واستمتع كثيرًا وعليّ التعامل مع كل ما أواجهه في كل رالي وحتّى الآن المرحلة قصيرة في باها إيطاليا وقد تعلمت من الأمور حول كيفية قيادة السيارة وكيفية تصرفها".

ويختتم باها إيطاليا يوم غد السبت مع القسم الثاني الذي يـتألف من مرحلتي لباش (12.40 كلم) ودينيانو (79.91 كلم) تعاد كل واحدة منهما 3 مرات، حيث تبلغ المسافة الإجمالية للمراحل الخاصة 359.42 كلم من أصل 648 كيلومترًا.

وغاب الرالي العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث يحمل اللقب في عام 2019 الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا مع ملاحه ومواطنه برناردو "روني" غرو على متن "ميني جون كوبر ووركس رالي".

الترتيب العام للـ 11 الأوائل (ترتيب غير رسمي):

1ـ يزيد الراجحي (السعودية)ـ مايكل أورر (بريطانيا)ـ تويوتا هايلوكس أفردرايف/تي1 ــــ 1.05.23.3 ساعة

2ـ تياغو رييس (البرتغال) ـ فالتر كاردوزو (البرتغال) ـ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/تي1 ـــ 1.08.48.7 ساعة

3ـ بينيديكتاس فاناغاس (ليتوانيا) ـ فيليبي بالميرو (البرتغال) ـ تويوتا هايلوكس/تي1 ـــــــ 1.09.45 س.

4ـ كزافييه بونس (اسبانيا) ـ هرنانديز مونليون (اسبانيا) ـ تويوتا هايلوكس/تي1 ـــــــ 1.12.06.8 س.

5ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ أليكس كوزميش (روسيا) ـــ ميني جون كوبر ووركس رالي/تي1 ـــــ 1.13.33.3 ساعة

6ـ أميريغو فنتورا (إيطاليا) ـ ميركو برون (إيطاليا) ـ ياماها واي إكس زد 1000 آر/تي4 ــــ 1.15.48.2 س.

7ـ بيدرو ميغيل دياس دا سيلفا (البرتغال) ـ خويه فيريرا يانيلا (البرتغال) ـ فورد إي إكس آر بروتو/تي1 ـــ 1.15.59.8 س.

8ـ صالح عبدالله السيف (السعودية) ـ كيريل شوبين (روسيا) ـ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4 ـــــ 1.16.28.9 س.

9ـ إريك فان لون (هولندا) ـ سيباستيان دولوناي (فرنسا)ـ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/تي1 ــــــ 1.16.32.5 س.

10ـ أليكسندر ري (البرتغال) ـ بيدرو ري (البرتغال) ـ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4 ـــــ 1.18.08 س.

11ـ ميروسلاف زابليتال (تشيكيا) ـ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) ـ فورد أف150 إيفو/تي1 ــــ 1.19.20.1 س.