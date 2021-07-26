باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي

تعود أوّل مشاركة للعبيدان في مسيرتها في عالم السرعة على أرضها وأمام جمهورها وفي المنطقة التي ترعرت فيها مع باها الشرقية الدولي الذي شكّل الجولة الثالثة من الكأس العالمية، غير أنها أظهرت بشكل واضح مدى قدرتها على التأقلم على المسارات الإسبانية المتطلبة لتصل في المركز الثامن ضمن فئة "تي3" للجولة الخامسة من المنافسات.

وبعدما كانت مواطنتها دانية عقيل أوّل سعودية تشاركة في جولة عالمية وتحديدًا في باها الشرقية وتجتاز خط النهاية بنجاح، شاركت العبيدان بدورها على المسار ذاته ولكن خارج حدود بلادها.

وكتبت العبيدان أيضاً التاريخ في اسبانيا حيث باتت أوّل سائقة تشارك في باها دولي في القارة الأوروبية بألوان فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط.

وتجاوزت ابنة المملكة العربية السعودية الظروف الصعبة والمسارات الموحلة مع مرور مائي صعب في اليوم الاوّل، وثم الحرارة والغبار والمزيد من المسارات الحصوية والصخرية في اليوم الثّاني من باها أراغون لتشاهد خط النهاية مع ملاحها علي ميرزا بوقت قدره 9.27.45 ساعات.

ونذكر أن السّائق المخضرم الإسباني روبرتو رودريغيز خلف مقود "كان ـ آم مافريك" أحرز لقب فئة "تي3" مسجلاً 7.13.14 ساعات أمام الثنائي الفرنسي رونالد باسو (7.26 ساعات) والاسباني سانتياغو نافارو على متن "أوفردرايف أو تي3" بوقت بلغ 7.38.29 ساعات.

قالت العبيدان مع نهاية اليوم الثّاني للمنافسات الذي تألف من مرحلتين بمسافة 112.91 كيلومترًا و208.36 كلم: "القسم الاوّل من اليوم الثّاني كان سهلاً بسبب عدم وجود المسارات الموحلة أو المياه"، مضيفةً: "السيارة كانت مثالية. المرحلة كانت وعرة وصعبة ومدمرة في بعض الأحيان حيث واجهنا الكثير من الحجارة".

وحافظت العبيدان على تركيزها لتنهي المرحلة الثالثة الأخيرة من باها أراغون مع عاشر أسرع توقيت، ما سمح لها بالصعود للمركز الثامن في الترتيب العام.

علّق الملاح ميرزا على التجربة التي مر بها لموقع "يوروسبورت.كوم"، بعدما اثبت أن الملاح العربي قادر على التفوق على جميع المسارات والأسطح خارج حدود منطقته، قائلاً: "المسارات كانت جداً سريعة مع الكثير من الحجارة والملاحة كانت سهلة ولكن القيادة تطلبت الكثير من التقنية، ولكن الحمدلله وصلنا مع فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط إلى خط النهاية، وقد قام الفريق بعمل رائع".

وتابع عن إنجاز العبيدان: "أن تشارك في اسبانيا مع هذه المجموعة (من السّائقين) المتواجدة في المنافسات، وهي مجموعة "تخوف" وجميعهم أبطال اسبانيا وأوروبا وشاركوا في داكار، وهي تنافس معهم، والله أعتقد أنها أدت فوق الممتاز...".

أما سكوت أبراهام مدير فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط فقال عما حققته العبيدان: "هي بداية رائعة لمشاعل. كان أوّل حدث دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط أظهرت مهارتها وكانت خطوة رائعة وإيجابية في طريقها إلى داكار".