تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"
كروس كانتري / باها إسبانيا أخبار

باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي

باتت مشاعل العبيدان أول سائقة سعودية تشارك وتنهي في إحدى الجولات الأوروبية لكأس العالم للراليات الصحراوية باها، بعدما تمكنت بنجاح مع ملاحها المخضرم الإماراتي علي ميرزا على متن "كان ـ آم مافريك" بألوان فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط من احتلال المركز الثامن ضمن فئة "تي3".

باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي

تعود أوّل مشاركة للعبيدان في مسيرتها في عالم السرعة على أرضها وأمام جمهورها وفي المنطقة التي ترعرت فيها مع باها الشرقية الدولي الذي شكّل الجولة الثالثة من الكأس العالمية، غير أنها أظهرت بشكل واضح مدى قدرتها على التأقلم على المسارات الإسبانية المتطلبة لتصل في المركز الثامن ضمن فئة "تي3" للجولة الخامسة من المنافسات.

وبعدما كانت مواطنتها دانية عقيل أوّل سعودية تشاركة في جولة عالمية وتحديدًا في باها الشرقية وتجتاز خط النهاية بنجاح، شاركت العبيدان بدورها على المسار ذاته ولكن خارج حدود بلادها.

وكتبت العبيدان أيضاً التاريخ في اسبانيا حيث باتت أوّل سائقة تشارك في باها دولي في القارة الأوروبية بألوان فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط.

وتجاوزت ابنة المملكة العربية السعودية الظروف الصعبة والمسارات الموحلة مع مرور مائي صعب في اليوم الاوّل، وثم الحرارة والغبار والمزيد من المسارات الحصوية والصخرية في اليوم الثّاني من باها أراغون لتشاهد خط النهاية مع ملاحها علي ميرزا بوقت قدره 9.27.45 ساعات.

ونذكر أن السّائق المخضرم الإسباني روبرتو رودريغيز خلف مقود "كان ـ آم مافريك" أحرز لقب فئة "تي3" مسجلاً 7.13.14 ساعات أمام الثنائي الفرنسي رونالد باسو (7.26 ساعات) والاسباني سانتياغو نافارو على متن "أوفردرايف أو تي3" بوقت بلغ 7.38.29 ساعات.

قالت العبيدان مع نهاية اليوم الثّاني للمنافسات الذي تألف من مرحلتين بمسافة 112.91 كيلومترًا و208.36 كلم: "القسم الاوّل من اليوم الثّاني كان سهلاً بسبب عدم وجود المسارات الموحلة أو المياه"، مضيفةً: "السيارة كانت مثالية. المرحلة كانت وعرة وصعبة ومدمرة في بعض الأحيان حيث واجهنا الكثير من الحجارة".

وحافظت العبيدان على تركيزها لتنهي المرحلة الثالثة الأخيرة من باها أراغون مع عاشر أسرع توقيت، ما سمح لها بالصعود  للمركز الثامن في الترتيب العام.

علّق الملاح ميرزا على التجربة التي مر بها لموقع "يوروسبورت.كوم"، بعدما اثبت أن الملاح العربي قادر على التفوق على جميع المسارات والأسطح خارج حدود منطقته، قائلاً: "المسارات كانت جداً سريعة مع الكثير من الحجارة والملاحة كانت سهلة ولكن القيادة تطلبت الكثير من التقنية، ولكن الحمدلله وصلنا مع فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط إلى خط النهاية، وقد قام الفريق بعمل رائع".

وتابع عن إنجاز العبيدان: "أن تشارك في اسبانيا مع هذه المجموعة (من السّائقين) المتواجدة في المنافسات، وهي مجموعة "تخوف" وجميعهم أبطال اسبانيا وأوروبا وشاركوا في داكار، وهي تنافس معهم، والله أعتقد أنها أدت فوق الممتاز...".

أما سكوت أبراهام مدير فريق "ساوث رايسينغ" الشرق الأوسط فقال عما حققته العبيدان: "هي بداية رائعة لمشاعل. كان أوّل حدث دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط أظهرت مهارتها وكانت خطوة رائعة وإيجابية في طريقها إلى داكار".

المشاركات
التعليقات
باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"

المقال السابق

باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"

تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

1 س
2
فورمولا 1

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

4 س
3
فورمولا 1

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

5 س
4
فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

أحدث الأخبار
باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي
ICCR

باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي

3 س
باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"
ICCR

باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"

24-07-2021
باخا أراغون: ثانية تفصل بين المتصدر لوب ووصيفه العطية مع نهاية المرحلة الأولى
ICCR

باخا أراغون: ثانية تفصل بين المتصدر لوب ووصيفه العطية مع نهاية المرحلة الأولى

23-07-2021
باخا أراغون: "معركة الأبطال" عربية بامتياز على المسارات الإسبانية
ICCR

باخا أراغون: "معركة الأبطال" عربية بامتياز على المسارات الإسبانية

20-07-2021
باخا أراغون إسبانيا: السيف والظفيري والعبيدان بألوان فريق "ساوث رايسينغ"
ICCR

باخا أراغون إسبانيا: السيف والظفيري والعبيدان بألوان فريق "ساوث رايسينغ"

17-07-2021
أحدث ملفات الفيديو
رالي الأندلس: ملخص المرحلة الرابعة - فئة السيارات 02:31
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الرابعة - فئة السيارات

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الأولى - فئة السيارات 02:28
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الأولى - فئة السيارات

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الخاصة فئة السيارات 02:24
كروس كانتري
21-05-2021

رالي الأندلس: ملخص المرحلة الخاصة فئة السيارات

طريق رالي الأندلس 2021 00:27
كروس كانتري
21-05-2021

طريق رالي الأندلس 2021

باها الشرقية 2021: المرحلة الثانية 02:44
كروس كانتري
06-03-2021

باها الشرقية 2021: المرحلة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة
موتو جي بي موتو جي بي

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة

أحدث الأخبار

باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي
كروس كانتري كروس كانتري

باها أراغون: السعودية العبيدان تكتب التاريخ وميرزا يؤكد تفوق الملاح العربي

باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"
كروس كانتري كروس كانتري

باها أراغون: فوز العطية والراجحي ثالثاً والظفيري يتصدر الكأس في فئة "تي4"

باخا أراغون: ثانية تفصل بين المتصدر لوب ووصيفه العطية مع نهاية المرحلة الأولى
كروس كانتري كروس كانتري

باخا أراغون: ثانية تفصل بين المتصدر لوب ووصيفه العطية مع نهاية المرحلة الأولى

باخا أراغون: "معركة الأبطال" عربية بامتياز على المسارات الإسبانية
كروس كانتري كروس كانتري

باخا أراغون: "معركة الأبطال" عربية بامتياز على المسارات الإسبانية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.