باخا البرتغال: الفوز للبرتغاليين ويزيد يتصدر الترتيب العام

بقلم خالد الناصير

فاز الساق البرتغالي خواو فيريير (ميني – أكس رايد) بلقب باخا بورتاليغري 500، الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا"، حيث أننهى الرالي بتوقيت 4:43:56.6 ساعات، تبعه مواطناه خواو دياس (كان أم)، ولويس بورتيلا دي مورايس (أو تي 3)، في المركزين الثاني والثالث – الأول والثاني على التوالي في الترتيب العام لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3". كان لافتًا الندية العالية في المنافسات، إذ أنهى فيرييرا الرالي متقدمًا بفارق 21.7 ثانية عن دياس، وأنهى لويس الرالي متأخرًا بفارق 4:26.6 دقائق فقط.

أقيمت يوم السبت المرحلتان الخالصتين الثانية والثالثة، الثانية بطول 179.640 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، والثالثة بطول 204.660 كيلومترات.

ذهب الفوز في المرحلة الخاصة الثانية للسائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف)، بتوقيت 2:08:56.9 ساعتين، وعزز تقدمه في صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، إنما لم يكن موفقًا في المرحلة الخاصة التالية، إذ واجه فيها عطلًا ميكانيكيًا أدت لإنهائه المرحلة في المركز الـ 30، بتوقيت 3:58:23.8 ساعات، متأخرًا بفارق 1:12:18.9 ساعة عن خواو دياس الفائز بها، بتوقيت 2:46:12.2 ساعتين، وخسر السعودي إثر ذلك لقب الرالي. أنهى يزيد الرالي في المركز الـ 26 في الترتيب العام، بتوقيت 4:54:03.1 ساعات، بفارق 1:10:06.5 ساعة عن الفائز.

لكن رضي يزيد من الغنيمة بالإياب وفي جعبته صدارة الترتيب العام المؤقت للسلسة، إذ دخل الجولة وهو يحتل المركز الثاني، متأخرًا بأربع نقاط عن السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، وخرج من البرتغال وفي جعبته الصدارة، إثر إحرازه خمس نقاط، التي تمنح لصاحب أسرع توقيت في المرحلة، وهكذا بات رصيده 89 نقطة، مقابل 88 نقطة لميروسلاف.

يزيد الراجحي

يمكن ليزيد زيادة الفارق مستفيدًا من عامل الأرض، حيث سيشارك في الجولة القادمة، رالي حائل، الذي سيقام في المدة ما بين 10 و 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

أنهى السائق البرتغالي تياغو ريس (تويوتا) الرالي في المركز الرابع بتوقيت 5:58:27.5 ساعات، تبعه كريستيانو دي سوسا باتيستا (كان – أم) بتوقيت 6:00:25.0 ساعات، والأول في الترتيب العام لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري. وفي المركز السادس السائق البرتغالي فرانسيسكو باريتو (فورد) بفارق 19:27.4 دقيقة عن الفائز، ونونو مادييرا (فورد) في المركز السابع بفارق 22:27:0 دقيقة عن الفائز، والسائق البرتغالي لورينسو روسا (تويوتا) في المركز الثامن.

أنهى السائق الكويتي مشاري الظفيري (كان – أم) الرالي في المركز التاسع بتوقيت 6:11:27.3 ساعات، والثاني في الترتيب العام لفئة "تي 4"، وأكمل السائق البولندي توماش بيالكوفسكي (بولاريس) قائمة المراكز العشرة الأولى، والثالث في فئة "تي 4"، بفارق 28:06.9 دقيقة عن الفائز.

جدير بالذكر أن مشاري يتصدر حاليًا الترتيب العام العالمي المؤقت لفئة "تي 4" برصيد 149 نقطة.

أنهت السائق السعودية دانيا العقيل (كان – أم) الرالي في المركز الـ 18 في الترتيب العام، والسابع في فئة "تي 3" بتوقيت إجمالي 6:29:17.4 ساعات، ومواطنتها مشاعل العبيدان (كان – أم) في المركز الـ 27 في الترتيب العام والعاشر في فئة "تي 3"، بتوقيت 7:09:59.6 ساعات.

تقام الجولة المقبلة من سلسلة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا" في المملكة العربية السعودية، مع رالي حائل الدولي، في المدة ما بين 10 و 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل إن شاء اللـه.

الترتيب العام لباخا بورتأليغري 500 :

السائق والملاح السيارة التوقيت

01- خواو فيرييرا (البرتغال)/ دايفيد مونتييرو (البرتغال) – ميني "جون كووبر ووركس – أكس رايد" – 5:43:56.6 ساعات

02- خواو دياس (البرتغال)/ خواو ميراندا (البرتغال) – كان – أم "أكس 3" – 5:44:18.3 ساعات

03- لويس بوتيلا دي مورايس (البرتغال)/ توماس دانتاس نيفيس (البرتغال) – "أو تي 3 – جي رالي" – 5:48:23.2 ساعات

04- تياغو ريس (البرتغال)/ فالتر كاردوسو (البرتغال) – تويوتا "هايلوكس" – 5:58:27.5 ساعات

05- كريستيانو دي سوسا باتيستا (البرازيل)/ فاوستو موتا (البرتغال) – كان – أم "مافريك أكس آر أس توربو آر آر" – 6:00:26.0 ساعات

06- فرانسيسكو باريتو (البرتغال)/ كارلوس سيلفا (البرتغال) – فورد "راينجر" – 6:03:24.0 ساعات

07- نونو مادييرا (البرتغال)/ خوسيه خانيلا (البرتغال) – فورد "راينجر" – 6:06:23.3 ساعات

08- لورينسو روسا (البرتغال)/ خواكيم دياس (البرتغال) – تويوتا "هايلوكس" – 6:08:57.6 ساعات

09- مشاري الظفيري (الكويت)/ أوريول فيدال مونتيخانو (إسبانيا) – كان – أم "مافريك أكس آر أس توربو آر آر" – 6:11:27.3 ساعات

10- توماش بيالكوفسكي (بولندا)/ داريوش باسكيفيتش (بولندا) – بولاريس "آر زد آر برو أكس بيه" – 6:12:03.5 ساعات

…

18- دانيا عقيل (السعودية)/ لوران ليكتليوشتيه (فرنسا) – كان – أم "مافريك" – 6:29:17.4 ساعات

…

26- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" – 6:54:03.1 ساعات

27- مشاعل العبيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) – كان – أم "مافريك"- 7:09:59.6 ساعات