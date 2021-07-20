يقام باخا أراغون إسبانيا، الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية باخا، في نسخته الـ 37 من 22 الحالي حتّى 24، وللعام الثامن تواليًا في مقاطعة تيريول، مانحًا الطواقم فرصة اكتشاف مسارات منطقة جيلوكا ومجتمع تيريول.

ويتضمن باخا أراغون الذي أبصر النور للمرة الأولى في 1983، هذا العام مرحلتين خاصتين بمسافة 580 كيلومترًا، حيث وصل عدد المشاركين إلى حوالي 200 مع أكثر من 130 ضمن فئتي السيارات والشاحنات و60 في فئتي الدراجات النارية والكواد، منهم 21 مشاركًا في الجولة العالمية "فيم" لكأس العالم للدراجات النارية، فيما يشارك 30 منها في فئة "أوبن 30".

في فئة السيارات، ستتنافس الأسماء الكبيرة مع كل من القطري ناصر صالح العطية بطل رالي داكار 3 مرات والفائز في أراغون أعوام 2008 (مع الملاحة تينا تورنر على متن بي أم دبليو) و2016 و2017 (مع ملاحه الحالي الفرنسي ماثيو بوميل على متن تويوتا هايلوكس)، بطل العام للراليات تسع مرات الفرنسي سباسيتيان لوب (هانتر)، السعوديين يزيد الراجحي (تويوتا) وياسر بن سعيدان متصدر ترتيب الكأس (ميني).

ويضاف إلى هذه الأسماء، الإسباني ناني روما صاحب أكبر عدد من الانتصارات في هذا الباخا مع 9 مرات (5 في فئة السيارات و4 في الدراجات النارية)، الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا الفائز باللقب عام 2019 في نسخته الأخيرة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا والساعي للدفاع عنه... الهولندي إريك فان لون والأبطال المحليين إيسيدري إستيفي وجيسوس كاليجا وكارلو تشيكا... حيث من المتوقع أن نشهد "معركة الأبطال" في أراغون.

كما تشهد النسخة الـ 37 من باخا أراغون مشاركة السائقة السعودية مشاعل العبيدان في فئة "تي3" في أوّل مشاركة لها خارج حدود بلادها بعدما كان لها شرف المشاركة على أرضها في باخا الشرقية مع ملاحها الإماراتي علي ميرزا.

كما سيكون الكويتي مشاري الظفيري مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري والسعودي صالح السيف جاهزين للتحدي ضمن فئة "تي4".

يشارك الثنائي البولندي كريستوف هولوزيتش ولوكاش كورزيا على متن "ميني جي سي دبليو رالي"، علماً أن فريق "إكس ـ رايد" بإدارة الألماني سفن كوانت يسافر إلى إسبانيا مع 3 سيارات "ميني أول4 رايسينغ"، على أن تقود رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" والسائقة الوحيدة الفائزة ، حتّى الآن، برالي داكار الألمانية يوتا كلاينشميت إحدى هذه السيارات.

ويجلس إلى جانب بطلة داكار عام 2001 مواطنها فيليب بيير.

وتأمل كلاينشميت أن تستخدم الخبرة التي ستكسبها من باخا أراغون لوضعها في مغامرتها الجديدة في مسابقة إكستريم إي المخصصة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية عندما ستتعاون مع السويدي ماتس إكستروم، المشارك بدوره في إسبانيا.

ويقود السيارة الثانية السويدي ماتياس إكستروم على أن يعاونه ملاحه إميل بيرغكفيست. أما البرتغالي روي كارنيرو فيخطو خطواته الأولى في راليات الرايد بألوان فريق "إكس ـ رايد" على متن "ميني أول4 رايسينغ" إلى جانب مواطنه باولو فيوتزا.

ويتصدر بن سعيدان الترتيب العام للكأس برصيد 70.5 نقطة، ويليه الكويتي مشاري الظفيري مع 30 نقطة والروسي فلاديمير فاسيلييف (29).

ونجح سفير المملكة العربية السعودية في إحراز الفوز في باخا والشرقية والأردن، كما حلّ ثالثًا في باخا دبي، وبعدما كان قرر أن يخوض الجولات التي أقيمت في منطقة الشرق الأوسط فقط، عدّل من خططه في محاولة منه للفوز باللقب.

ويشارك بن سعيدان مع ملاحه الإعتيادي الروسي أليكسي كوزميش للدفاع عن صدارتهما لكأس العالم للراليات الصحراوية.

في فئة السيارات الخفيفة "سايد باي سايد" ستتواجد الألمانية أنيت فيشر مع مواطنها وملاحها الجديد إيونيس غانوتيس، وهو مهندس سابق عند "إكس ـ رايد" والمسؤول عن تطوير طراز "ياماها إكس واي زد 1000 آر".

ويأمل غانوتيس من خلال مشاركته في باخا أراغون اختبار السيارة من زاوية مختلفة تمامًا وتعلم الدروس المهمة والقيّمة لوضعها لاحقًا بتصرف مشروع ياماها.

وكان فريق "إكس ـ رايد" إعتمد الأسلوب ذاته خلال عملية تطوير طراز "سي بي آر آيه" في عام 2015، حين جلس بيير في المقعد الساخن للتعرف أكثر على كيفية تطوير السيارة وتحسين باغي، ومساعدة خلفية الطاقم الفني في الفريق.

من جهته، قرر فريق "بي آر إكس" البحرين إشراك 3 سيارات "هانتر" ضمن فئة "تي1" بإشراف برودرايف، حيث سينضم إلى بطل العالم للراليات تسع مرات لوب الإسباني ناني روما، الأرجنتيني تيرانوفا في بداياته الأولى بألوان الفريق.

وسبق لتيرانوفا وروما أن اختبرا مسارات أراغون، حيث فاز الاخير باللقب 9 مرات، فيما حلّ الأرجنتيني ثانيًا في عام 2019، وهو العام الأخير الذي شهد تنظيم الباخا.

وسيجلس إلى جانب روما الملاح أليكس هارو، علماً أن هذا الثنائي فاز باللقب معاً عام 2015، فيما سيكون دانييل أوليفيراس ملاح تيرانوفا، الفائز بلقب كأس العالم للباخا في عام 2019 وشارك في داكار 15 مرة وفاز في خمس مراحل وحقق أفضل نتيجة بحلوله خامسًا مرتين.

وهي المرة الأولى التي سيقود فيها لوب وروما سيارة "هانتر" مذ مشاركتهما في رالي داكار مطلع العام الحالي في المملكة العربية السعودية.

في فئة الدراجات النارية، يقود الأرمارادا الاسبانية الدراج خوان باريدا (هوندا)، الفائز بلقب باخا بلاده أربع مرات، جوان بيدريرو الباحث عن فوزه الأوّل في بلاده منذ 11 عاماً، ولورنزو سانتولينو. كما سيتواجد الدراج البرتغالي روي غونشالفيس.

في فئة "الوزن الثقيل" أو الشاحنات، سيكون التشيكي مارتن ماسيك أبرز المرشحين للفوز للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2017 و2019، علمًا أن ابن الـ 31 عامًا ما زال يتابع تحضيراته للمشاركة في تاسع داكار له.