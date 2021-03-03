انطلاق رالي الشرقية الدولي يوم الخميس مع المرحلة الخاصة الاستعراضية

يعتبر الرالي الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها"، وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويشارك فيه 18 مشاركًا في الفئة الدولية من 13 جنسية، إضافةً إلى 43 مركبة رباعية الدفع وشاحنة واحدة و 25 دراجة نارية عادية و 10 دراجات نارية ورباعية العجلات "كوادز" سيشاركون في فئة الرالي الوطني، إذا إن الرالي يعتبر أيضاً الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2021.

يبدو السائق السعودي يزيد الراجحي السائق المرشح للفوز بالرالي للمرة الثانية في سيارة تويوتا "هايلوكس"، كما سيبدأ حملته للدفاع عن لقبه في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ويأمل السعودي الاستفادة من غياب منافسه الروسي فلاديمير فاسيلييف من أجل حصد نقاط ثمينة في السابق للفوز بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة.

قال الراجحي خلال تواجده في مقر الرالي في حديقة بحيرة مدن بمدينة الدمام الصناعية من أجل خوض الرالي: "سعيد للغاية بالمشاركة في هذا الرالي مجددًا، لقد فزنا بباها دبي الدولي، ونتطلع لتحقيق فوزنا الثاني على أرضنا، في الحقيقة خضت منافسةً قويةً في نسخة 2019 مع الإسباني كارلوس ساينز، وهذا شيء سأفتقده هذا العام، ولكنني متأكد بأننا سنكرر ذلك مستقبلًا".

وأضاف الراجحي: "لقد فزت برالي الشرقية في 2019 ولقب الموسم الأول من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث كان الجولة الأخيرة منها، لقد كانت منافسة رائعة وبالتأكيد سأدافع عن لقبي في البطولة المحلية إلى جانب التحدي العالمي للفوز بلقب كأس العالم لراليات الباها".

من المتوقع أن يلقى الراجحي منافسةً من مشاركين آخرين، أهمهم الهولندي إريك فان لون الذي يقود سيارة شبيهة بسيارته، والسعودي ياسر بن سعيدان في سيارة ميني "جون كوبر وركس" والسائق التشيكي ميروسلاف زابلتال في سيارة فورد "أف 150 إيفو".

السائقة السعودي دانيا عقيل مع السائقة الألمانية يوتّا كلاينشميت خلال رالي داكار 2021 تصوير: صورة صحفية

بخلاف ذلك، ستصبح السائقة السعودي دانيا عقيل أول سائقة سعودية تشارك في رالي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث ستشارك في سيارة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3" في فئة "تي 3" بألوان فريق "شيرو" وتحضير فريق "دووست رالي"، ويساعدها الملاح الفرنسي لوران ليشتلوشتيه.

وقالت دانيا: "بالتأكيد أشعر بسعادة بالغة لمشاركتي المنتظرة في رالي الشرقية، وهو جولة عالمية في كأس العالم لراليات الباها. إنه امتياز كبير وشرف عظيم أن يكون لي الفرصة لخوض مثل هذا الرالي في بلادي، وأتقدم بالشكر لبلادي بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإتاحة هذه الفرصة لي لكي أتطور وأتقدم في هذا المجال. ستكون هذه مشاركتي الأولى في رالي صحراوي، أريد الاستفادة من هذه التجربة لتحسين مهاراتي في القيادة وصقلها على المسارات الوعرة في المنطقة الشرقية. وسيعاونني الملاح الفرنسي لوران ليشتلوشتيه الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الملاحة. أدعو اللـه أن يوفقنا بتحقيق نتيجة جيدة، هدفي إكمال الرالي ضمن إطار زمني معقول الأمر الذي سيعطيني مؤشرًا إيجابيًا لمشاركاتي المستقبلية في الجولات القادمة من راليات الباها محليًا ودوليًا".

ستحدد المرحلة الاستعراضية الخاصة مراكز الانطلاق للمرحلة الخاصة الأولى التي ستبدأ يوم الجمعة صباحًا وتمر بصحراء المنطقة الشرقية.

رالي الشرقية تويوتا الدولي:

السائق والملاح السيارة

200- يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفرداريف"

201- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ أليكس كوزميتش (روسيا) – ميني "جون كوبر وركس"

202- إريك فان لون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفرداريف"

203- ميروسلاف زابليتال(تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف 150 إيفو"

204- صالح العبدالعالي (السعودية)/ محمد النعيم (السعودية) – هامر "أتش 3"

205- عيسى الدوسري (السعودية)/ ستيفان دوبليه (فرنسا) – نيسان "نافارا"

206- خالد الفريحي (السعودية)/ عمر اللحيم (السعودية) – نيسان "باترول بيك أب"

207- محمد التويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) – تويوتا "لاند كروزر"

208- إبراهيم بن سهمان (السعودية)/ ناصر الخميس (السعودية) – نيسان "باترول" فئة "تي 2"

209- بوسف السويدي (السعودية)/ عبداللـه الصقيري (السعودية) - نيسان "باترول" فئة "تي 2"

210- دانيا عقيل (السعودية)/ لوران ليشتلوشتيه (فرنسا) – "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 3"

400- كلود فورنييه (فرنسا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

401- مشاري الطفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

402- أحمد الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

403- صالح السيف (السعودية)/ أوريول فيدال (إسبانيا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

404- توماس بل (الإمارات)/ أرماند موليون (إسبانيا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

405- سعيد الموري (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواري) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"

406- حمد ناصر (السعودية)/ إيغور تشودكين (روسيا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4"