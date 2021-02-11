انضمام باها قطر الدولي إلى "فيم" كأس العالم للباها في أبريل

يأتي الإعلان عن خبر استضافة قطر للجولة الثالثة من المنافسات عقب الانتهاء من تنظيم رالي قطر الدولي بنجاح، باكورة جولات بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي ، في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي وفق الإجراءات المشددة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد القطري تنظيم باها قطر الدولي كحدث مدمج، على أن ينطلق مع التدقيق الإداري والفني في مركز لوسيل الرياضي، تليه مرحلة استعراضية الخميس الواقع في 8 نيسان/ أبريل.

وستحدد نتائج المرحلة الإستعراضية ترتيب المنطلقين في المرحلة الأولى الافتتاحية التي تبلغ مسافتها حوالي 250 كيلومتراً وتقام الجمعة 9 أبريل، حيث يمر هذا القسم الانتقائي عبر الصحراء شمال وسط قطر ويتضمن نقطة واحدة للتزود بالوقود بعد حوالي منتصف المسافة.

وتعود الفرق في اليوم التالي (السبت 10 أبريل) لخوض المرحلة الثانية مع مسافة مماثلة للأولى، حيث ستعبر الصحراء في وسط وجنوب قطر. وتضم هذه المرحلة أيضاً نقطة للتزود بالوقود تقع قبل خط النهاية بالقرب من منطقة "سيلين"، جنوب العاصمة القطرية الدوحة.

وستسمح القوانين المرعية الإجراء بمشاركة الدراجات النارية المزودة بمحرك سعة 450 سي سي (أسطوانة مفردة أو مزدوجة، 2 تي أو 4 تي)، إضافة إلى "كوادز" أو الدراجات النارية ذات الأربع عجلات والسيارات الخفيفة "أس أس في".

وبإمكان الدراجات التي تزيد سعة محركاتها عن 450 سي سي أن تشارك في باها قطر، من دون أن يسمح للدراجين المشاركين على هذه الدراجات بحصد النقاط ضمن ترتيب كأس العالم للباها، وذلك وفقاً للقوانين التي ترعى هذه السلسلة في عام 2021.

ويشرف الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" على تنظيم سلسلة بطولات الدراجات النارية و"كوادز"، إلى جانب العديد من المسابقات على غرار بطولات التحمل (إندورو)، والتجارب والسباقات على الحلبات وسباقات الموتوكروس وبطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، والسوبر بايكس والراليات.

وكانت "فيم" قد كشفت النقاب في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي عن روزنامة كأس العالم للباها والتي تتضمن 10 جولات ، على أن تبدأ المنافسات الاسبوع المقبل مع انطلاق باها دبي قبل أن تنتقل الفرق للمشاركة في باها الأردن في آذار/مارس المقبل، في طريقها إلى قطر لخوض غمار منافسات الجولة الثالثة.

ويأمل المشرفون على كأس العالم للباها تنظيم باها البرتغال في أيار/مايو قبل اقامة الجولة الخامسة في البرازيل في حزيران/يونيو المقبل، لتعود الفرق إلى القارة العجوز أوروبا لخوض باها اسبانيا في نهاية شهر تموز/يوليو.

كما تتضمن الروزنامة باها المجر في آب/أغسطس الذي يتقدم على باها تشيلي في أيلول/سبتمبر، على أن تختتم المنافسات مع باها البرتغال في تشرين الأوّل/أكتوبر.

تقام "فيم" كأس العالم للباها هذا العام وفق قوانين جديدة، مع سلسلة من الجولات المؤهلة بالإضافة إلى جولة نهائية. على أن تكون النقاط التي يحصل المشاركون ضمن جدول توزيع النقاط ثابتة في جميع جولات سلسلة التصفيات (معامل 1)، فيما تضرب النقاط بمعامل 2 في الجولة النهائية في البرتغال.

وبإمكان جميع الراغبين المشاركة في الجولة النهائية، بشرط أن يكونوا قد أكملوا وسجلوا النقاط في جولة واحدة على الأقل من جولات سلسلة التصفيات. حيث يتم تحديد الترتيب النهائي لـ "فيم" كأس العالم للباها على قاعدة أفضل نتيجتين من سلسلة التصفيات المضافة إلى النقاط التي تمنح في الجولة النهائية.

وسيتم تطبيق ذلك في جميع المجموعات المؤهلة وفي الفئات الثلاث (سيدات وصغار ومخضرمون).

وعلى الرغم من أن سلسلة "فيم" كأس العالم للباها تأثرت كثيراً بفيروس كورونا وتبعات تفشي هذه الجائحة على غرار معظم البطولات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن البطولة وصلت إلى خواتيمها مع فوز الألماني سيباستيان بولر باللقب أمام ميكايل سيماو وماسييج غيمزا.

هذا الاخير عوض احتلاله للمركز الثالث في الترتيب العام بالفوز بلقب فئة الدراجين الناشئين "جونيور"، فيما أحرزت جانينا دي سوزا لقب السيدات مقابل تصدر توني فينغوت الترتيب العام النهائي لفئة "كواد".