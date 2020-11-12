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المملكة العربية السعودية تتحضر لاستضافة آخر جولتين من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة

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المملكة العربية السعودية تتحضر لاستضافة آخر جولتين من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة

أصدَر الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية مزيدًا من التفاصيل حول جولتي باها حائل المقبلتين، حيث تمَّت الموافقة عليهما ضمن روزنامة الجولات المعدَّلة لكأس العالم من الاتحاد الدولي للسارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها" لموسم 2020.

من المقرر إقامتهما ما بين من 10 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) للجولة الأولى و من 14 إلى 16 كانون الأول (ديسمبر) للجولة الثانية، المطابقة للجولتين الرابعة والخامسة من كأس العالم.

وتعتبر جولتا الباها هاتين فرصةً لا تعوَّض للمشاركين الراغبين بمزاحمة أبطال العالم جنبا إلى جنب.

يجتاز راليا حائل مسارات متنوعة عبر صحراء النفود الكبير، تمتد الجولة الأولى "باها حائل الأول" لمسافة إجمالية 890 كيلومترًا منها 592 كيلومترًا خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة، والأخرى "باها حائل الثاني" على مسارٍ أقصر قليلًا بمسافة إجمالية 780 كيلومتر منها 479 كيلومتر خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة.

في كلتا الجولتين يخوض السائقون مرحلة خاصَّة واحدة يوميًا مدة يومين، تجتاز تضاريس مشابهة لتلك التي اجتازها المشاركون في "رالي حائل الدولي" عام 2008، عندما دخل للمرة الأولى ضمن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، بعد عامَيْن من تنظيمهِ حدثًا محليًا.

يدير السباق ميدانيًا الإسباني مانويل فيدال للمرة الأولى، يساعده نائبه الإيطالي ماورو تافيلا، ويمكن لكليهما الركون لخبرتهما المعتبرة فيما يخصّ تنظيم جولات الراليات الصحراوية القصيرة "باها" المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي السيارات في بلادهما إسبانيا وإيطاليا.

فضلًا عن ذلك، ستشارك في الرالي فئتي الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز"، بإشراف الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم" بإشراف مباشر من عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات السيد العربي السباعي، علمًا بأن باب التسجيل لجميع الفئات سيغلق في الثلاثين من نوفمبر الجاري.

هذا وقررَّ الاتحاد السعودي اعتماد مجمَّع جامعة حائل مقرًّا رسميًا للرالي ضمن الفترة ما بين 10 و 16 كانون الأول (ديسمبر)، علمًا بأن اللجنة المنظمة للرالي وضعت مجموعةً من الاحتياطات والمتطلَّبات الإضافية الخاصة بالتعامل مع جائحة الفيروس التاجي المستجد "كوفيد 19" خاصة بالأجانب ممن يرغبون بحضور الرالي تتوافر على الموقع الشبكي الرسمي للرالي.

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