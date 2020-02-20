الفرق بمواجهة تحديات مثيرة على مسارات "مناطق" رالي قطر كروس كانتري

يخوض السائقون والملاحون من 17 دولة ست مراحل خاصة إنتقائية تقام بين 23 و27 شباط/ فبراير الحالي، قبل أن يصل الرالي إلى خواتيمه مع حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين في سوق واقف ظهر الخميس المقبل.

وأشرف فريق من القطريين والبرتغاليين يتمتع بخبرة كبيرة على وضع مخطط مسار الرالي، ما انعكس إيجابا على نوعية الاسطح للمراحل الخاصة التي تتنوع بين طرقات رملية وحصوية وكثبان رملية صغيرة ومقاطع سريعة تمنح الفرق المزيد من التحديات في أحد أبرز الراليات الصحراوية المنضوية ضمن روزنامة كأس العالم للرالي كروس.

وتنطلق الإثارة الحقيقية في تمام الساعة 10.55 يوم الأحد (فبراير 23) مع مرحلة خاصة صغيرة تبلغ مسافتها 171,25 كيلومتراً تبدأ في وسط البلاد وتمر بنقطتين للمرور على طريق "أم باب" السريع، وتجتاز طريق "الخرارة" لتنتهي على مقربة من الساحل الشرقي. على أن تجتاز الفرق مرحلة وصل تبلغ مسافتها 63,60 كلم في طريق العودة إلى واحة التجمع في مجمع لوسيل الرياضي.

وتعتبر المرحلة الخاصة الثانية يوم الإثنين أكثر تطلبًا وتتضمن إذ قسمًا تنافسيًا تبلغ مسافته 334,25 كلم، وتبدأ من طريق الشمال السريع وتختتم على طول الساحل الشمالي الشرقي وتمر عبر الصحاري الشمالية لتنتهي على طريق "الخرسعة". وتشمل هذه المرحلة المرور بثلاث نقاط مراقبة على طرق "الزبارة" و"الجميلية" وطريق "دخان" السريع وتنتهي على بعد 92.44 كلم من لوسيل.

المرحلة الخاصة الثالثة "الخرسعة" الانتقائية يوم الثلاثاء هي الأطول في هذا الرالي، حيث تبلغ مسافتها 340,28 كلم وتنطلق في تمام الساعة 8,40 صباحا على بُعد 61 كلم جنوب لوسيل، على طريق "سلوى" السريع. ويتجه المسار إلى الداخل شمالًا ـ غربًا ويعود عبر المسارات الصحراوية لينتهي في الشمال الغربي من البلاد، على بعد 68.55 كلم من لوسيل. تتضمن هذه المرحلة أربعة نقاط للمرور، منها نقطتان على طريق "الخرارة" ونقطتان أخريان حيث تعبر المرحلة طريقي "العامرية" و"أم باب".

وتنقسم المرحلة الرابعة يوم الأربعاء إلى جزئين مع الجزء الاول الشحانية الانتقائي بمسافة 219.79 كلم، على أن تنطلق المرحلة في تمام الساعة 8,35 صباحا من منطقة "دخان" قبل أن تتجه شمالًا ، لتعود وتتجه جنوبًا على طول الساحل الغربي وتنتهي بالقرب من طريق "أم باب" السريع.

لاحقاً تجتاز الفرق مرحلة وصل بطول 56.37 كلم على طول طريق "العامرية"، قبل أن تتوجه لخوض غمار منافسات الجزء الثاني (المرحلة الخامسة) وهي "سيلين" التي تبلغ مسافتها 124.84 كلم، على أن يجتاز المسار الصحارى الجنوبية ليعود ويتجه شمالًا الساحل الشرقي حتى النهاية بالقرب من طريق "الخرارة"، على بُعد 92,25 كلم من لوسيل.

وتنطلق المرحلة السادسة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 254,58 كلم من طريق "زكريت" على بُعد 81.75 كيلومتراً جنوب غرب لوسيل ، حيث تتجه الفرق نحو الخط الساحلي الغربي قبل أن تنتقل جنوبًا لتمر عند نقطة مراقبة بالقرب من "الزبارة" بعد 150.17 كلم من نقطة الإنطلاق. ثم يتجه الجزء النهائي للمرحلة عبر الصحاري المركزية لينتهي في "الشفا اللحية" على بُعد 40.89 كلم جنوب لوسيل.

وتخوض الفرق المشاركة مجموع 1,444,99 كلم من المراحل الخاصة من أصل 2,215,04 كلم، وهي المسافة الإجمالية لرالي "مناطق" رالي قطر كروس كانتري.

وبدأت الفرق والمعدات في الوصول إلى واحة التجمع لـ "صالة لوسيل متعددة الاستخدامات"، والتي تقع بالقُرب من حلبة لوسيل الدولية شمال الدوحة، حيث بدأ الميكانيكيون والفنيون باعداد السيارات وتجهيزها تحضيراً للتدقيق الفني صباح يوم السبت.

قبل ذلك سوف يجتاز السائقون والمساعدون المسجلون التدقيق الإداري في المقر الرئيسي للرالي، حيث سيتم فحص التراخيص وبوالص الـتأمين والمستندات والتفاصيل الشخصية بدقة قبل انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي واقامة حفل الإنطلاق في سوق واقف، في وسط مدينة الدوحة مساء السبت.

ويحظى رالي قطر الصحراوي للعام الثالث على التوالي بدعم من شركة "مناطق" الإقتصادية. تأسست هذه الشركة في عام 2011 ، وهي تعتبر عنصراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير البنية التحتية المتميزة داخل المناطق الاقتصادية الاستراتيجية لتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية في قطر.