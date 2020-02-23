العطية يفرض سيطرته المبكرة بنهاية المرحلة الاولى من رالي قطر كروس كانتري

اجتاز المشاركون مرحلة وصل بطول 74,07 كيلومتراً، قبل التوجه إلى نقطة انطلاق المرحلة الاولى "الخرارة" التي تضمنت نقطتي مراقبة على طريق "أم باب" السريع وعلى طريق "الخرارة" بعد 54,07 كلم و 93,61 كلم تواليا من نقطة الانطلاقة. لاحقا عادت الفرق إلى واحة التجمع في لوسيل عبر طريق وصل بلغت مسافتها 83,80 كلم.

ونجح العطية الذي حلّ ثانيا في رالي دكار المقام مطلع العام الحالي في تصدر الجولة الاولى من كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري" للعام الجاري، مع نهاية اليوم الاوّل بفارق كبير عن السائق السعودي يزيد الراجحي وصل إلى 5,50 دقائق، علما أن الفارق بينهما كان 27,2 ثانية مع الوصول إلى خط المراقبة الاولى.

وعلّق العطية على صدارته الباكرة قائلا: "لا تكون الامور أبداً سهلة، ولكن المسارات صعبة جداً منذ البداية"، وتابع: "لم نرتكب اي خطأ، باستثناء تعرضنا لحالة ثقب في الاطار ومن ثم توجب علينا ادارة الامور بدون ارتكاب أي خطأ ومن دون أن نتوه على المسار. مرحلة يوم غد طويلة، ودائما في قطر نتعرض لثقب في الاطار ولكن نحاول أن نسيطر على الامر بفضل سرعة جيدة".

في المقابل، وكما كان متوقعا، تمكن الراجحي مع ملاحه الإيرلندي مايكل أورر من الوصول ثانيا خلف مقود سيارة "تويوتا هايلوكس"، على الرغم من أن الثنائي تاه لبعض الوقت بين الكيلومترين 98 و1010 من المرحلة، وقد شرح ما حصل معه قائلاً: "تعرضنا لحالة ثقب للاطار بعد حوالي 120 كلم، ولاحقا واجهنا مشكلة مع المكابح قبل النهاية بحوالي 40 كلم".

و تمكن البولندي ياكوب بشيغونسكي في أوّل مشاركة له في رالي قطر الصحراوي بألوان فريق "أوفردرايف رايسينغ" الذي يشرف على تحضير سيارات "تويوتا"، من تسجيل ثالث أسرع توقيت مع نهاية هذه المرحلة مع ملاحه الالماني تيمو غوتشالك، ليساهم في هيمنة "تويوتا" على المراكز الثلاث الأولى في الترتيب العام المؤقت.

وكان بشيغونسكي اضطر للتوقف لبعض الوقت قبل نهاية المرحلة، لكنه أكمل مسيرته بنجاح حتى نقطة النهاية متأخرا بفارق 10,47 دقائق عن صاحب الصدارة العطية، ولكن متقدماً بفارق كبير عن القطري الآخر خالد المهندي الذي وصل رابعاً.

وعبّر بشيغونسكي عن رضاه من النتيجة بالقول: "كان من الصعب الحفاظ على نمط قيادي مع الملاحة والسيارة بهدف أن تكون الامور كما اعتدنا عليها "، وتابع "سنحاول أن نصحح بعض الاخطاء من ناحية الملاحة بيني وبين ملاحي على أن يكون التعاون أفضل يوم غد. قمنا بابدال احد الاطارين الخلفيين قبل خط النهاية".

وبخلاف فريق تويوتا لم يكن الحظ حليف عبدالله الربان المشارك في فئة الـ "تي1" إلى جانب محمد المير وبالاز زالاي، اذ اضطر القطري للتوقف بعد نقطة المرور الاول اثر تضرر جهاز تعليق سيارته، في وقت انهى زالاي المرحلة في المركز الرابع عشر متأخراً بفارق قرابة ساعة عن ثلاثي تويوتا، كما تاه خلال المرحلة بعد 65 كيلومترا من نقطة البداية.

وشهدت فئة الـ "تي3" منافسة محتدمة بين الفرق المشاركة، فعاد أسرع توقيت للقطري خالد المهندي وملاحه سيباستيان دولوناي (كان ـ آم) بوقت قدره 2,01,39 ساعتان، كما أحرز لقب الجولة الاولى من بطولة قطر "مناطق" الوطنية للباها، والتي تزامنت مع فعاليات الرالي الدولي بمشاركة 22 آلية مؤهلة لحصد النقاط والمنافسة على منصة التتويج.

وتقدم المهندي بفارق 35 ثانية عن الاميركي أوستن جونز وملاحه البرازيلي غوستافو غوجيلمان. فيما حلّ بطل العالم للباها الروسي فيدور فوفوبييف وملاحه كيريل شوبين ثالثاً متأخراً بفارق 10,52 دقائق عن المتصدر المهندي بعدما واجه مشكلة صغيرة في أجهزة التعليق.

وتحدث المهندي عن صدارته قائلاً: "اليوم، لم تعتمد استراتيجيتنا على السرعة العالية. لم نتعرض لأي مشكلة من ناحية الاطارات ووصلنا إلى خط النهاية. سيباستيان هو ملاح رائع لذا لم نرتكب أي خطأ ملاحي اليوم".

وختم قائلاً: "سوف نقرر الاستراتيجية التي نعتمدها صباح يوم غد عندما نحصل على كتيّب الطريق".

من ناحيته قال جونز: "كان يوما جيداً وقدنا بنسبة 50 بالمئة. أردت فقط أن أشعر بالثقة مع ملاحي الجديد اذ لم يسبق لنا أن قدنا معا لأكثر من أربع كيلومترات. قدت بنمط بطيء وأردت معرفة بقية المسار. الآن بتنا ندرك موقعنا، والمركز الثاني جيد ونتحرق لخوض المراحل الأطول. من الصعب قراءة المسار فالطريق تتشابه من ناحية اللون وتقدم الكثير من التحديات. من الصعب القيادة ولا أتخيل نفسي في دور الملاحة".

وجانب الحظ القطري عادل عبدالله خلف مقود الـ "جي ـ فورس تي3" إذ اضطر سريعا للتوقف داخل المرحلة بسبب مشكلة كهربائية، في وقت كان مواطنه أحمد الكواري على متن "كان ـ آم" الاسرع في هذه الفئة، قبل أن يضطر مع مواطنه العائد للمنافسات مبارك الهاجري للتوقف قبل نقطة المراقبة الاولى.

وتحدث عادل عبدالله عن المشكلة التي واجهته قائلاً: "قبل انطلاق الرالي واجهنا مشكلة كهربائية. خاضت الباغي باها نورث فوريست (باها روسيا)، وقد حاول الفريق الفني إصلاح العطل وقد اعتقدنا أننا فعلنا ذلك، ولكن منذ البداية تكررت المشكلة خلال تعشيق نسب السرعة الاولى والثانية والثالثة".

وختم بطل العالم السابق في فئة الـ "تي2" في كأس العالم للراليات الصحراوية: "بدا وكأن مضخة الوقود لا تعمل والوقود لا يصل إلى المحرك. قدت قرابة كيلومتر واحد وتوقف المحرك عن العمل. توقفنا حوالي نصف ساعة ومن ثم عاود المحرك الدوران وقدنا عائدين إلى نقطة انطلاق المرحلة".

وإلى جانب احتلاله للمركز الرابع في الترتيب العام سيطر السائق خالد المهندي على الجولة الاولى من بطولة قطر الوطنية للباها، بعدما قاد باغي "بولاريس آر إكس آر 1000" إلى المركز الاوّل، متقدماً بفارق 15,50 دقيقة عن منافسه صالح السيف (كان ـ آم). وأكمل أحمد الكواري ومحمد الحرقان وراشد المهندي المراكز الخمسة الاولى.

وشهدت لائحة المنسحبين خروج الشيخ حمد بن عيد آل ثاني بطل الشرق الاوسط للراليات عام 1993 بسبب تسرب الوقود على متن سيارته "جي أم سي" ما أدى إلى نشوب حريق صغير سيطر عليه السائق القطري.

الإثنين ـ المرحلة الثانية

تعتبر المرحلة الخاصة الثانية يوم غد (الإثنين) أكثر تطلبًا وتتضمن قسمًا تنافسيًا تبلغ مسافته 334,25 كلم، وتبدأ من طريق الشمال السريع وتختتم على طول الساحل الشمالي الشرقي وتمر عبر الصحاري الشمالية لتنتهي على طريق "الخرسعة". وتشمل هذه المرحلة المرور بثلاث نقاط مراقبة على طرق "الزبارة" و"الجميلية" وطريق "دخان" السريع وتنتهي على بعد 92.44 كلم من لوسيل.

"مناطق" رالي قطر كروس كانتري 2020ـ الترتيب بعد المرحلة الاولى (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 1,32,28 ساعة

2ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 1,38,18 ساعة

3ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/1,43,15 ساعة

4ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 2,01,39 ساعتان

5ـ أوستن جونز (الولايات المتحدة)/ غوستافو غيجولمين (البرازيل)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,02,14 س.

6ـ فيدور فوروبييف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 2,12,31 ساعتان

7ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/2,17,29 س.

8ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,23,43 س.

9ـ محمد الحرقان (قطر)/ فيلي أوسلاج (سلوفاكيا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,26,32 س.

10ــ أليكسي شموتوف (روسيا)/ أندري رودنيتسكي (روسيا)/ كان ـ أم مافريك (تي3)/2,28,12 س.

11ـ غزنزالو غاياسامين (الإكوادور)/ ريكاردو تورلاشي (الأرجنتين)/ بولاريس آر زد آر 1000 توربو (تي3)/ 2,30.38 س.

12ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 2,32,09 س.

13ـ راشد المهندي (قطر)/ بدرو سانتوس (البرتغال)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,35,24 س.

14ـ بالاز زالاي (المجر)/ لازلو بونوتزي (المجر)/ أوبل غراندلاند إكس/ 2,36,48 س.

15ـ محمد المير(قطر)/ أليكسي كوزميش (روسيا)/ شفروليه باغي/3,57,33 س.

بطولة "مناطق" قطر الوطنية للباها 2020ـ الترتيب بعد الجولة الاولى (نتائج غير نهائية)

1ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 2,01,39 ساعتان

2ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/2,17,29 س.

3ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,23,43 س.

4ـ محمد الحرقان (قطر)/ فيلي أوسلاج (سلوفاكيا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,26,32 س.

5ـ راشد المهندي (قطر)/ بدرو سانتوس (البرتغال)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 2,35,24 س.

6ـ محمد المير(قطر)/ أليكسي كوزميش (روسيا)/ شفروليه باغي/3,57,33 س.