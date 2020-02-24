العطية يتقدم بفارق كبير عن أقرب مطارديه بنهاية المرحلة الثانية من رالي قطر كروس كانتري

شكّلت المرحلة الثانية تحدياً صعبا للمشاركين وتضمنت قسمًا تنافسيًا بلغت مسافته 334,25 كلم، وبدأت من طريق الشمال السريع واختممت على طول الساحل الشمالي الشرقي ومرت عبر الصحاري الشمالية لتنتهي على طريق "الخرسعة". واشتملت هذه المرحلة اجتياز ثلاث نقاط مرور على طرق "الزبارة" و"الجميلية" وطريق "دخان" السريع وانتهت على بعد 92.44 كلم من لوسيل.

بدأ العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن "تويوتا هايلوكس " منافسات المرحلة الثانية متقدماً بفارق 6 دقائق عن مطارده المباشر السعودي يزيد الراجحي، بعدما حصل الاخير على عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته بعد تخطيه معدل السرعة، كما نال محمد الحرقان وراشد المهندي عقوبة اضافة 15 دقيقة إلى توقيتهما اثر عدم اجتيازهما لإحدى نقاط المرور.

وحاول الراجحي تعويض ما فاته فوصل إلى نقطة المراقبة الاولى متقدما بفارق دقيقة عن العطية، علما أن معدل سرعة القطري والسعودي بلغ 191,7 كلم/س و190,41 كلم/س توالياً بين الكيلومترين التاسع والـ 22 وقد حافظا على هذا المعدل قرابة دقيقتين.

وبعد مرور العطية والراجحي نقطة المراقبة الاولى بعد 112,27 كلم من الانطلاقة، حافظ السعودي على تقدمه الذي وصل إلى 1,40.8 دقيقة في الترتيب العام المبدئي للمرحلة، بينما سجلت لائحة الأوقات تأخر البولندي ياكوب بشيغونسكي حوالي 18 ثانية عن العطية، ليعود ويخسر المزيد من الوقت أمام زميليه في فريق "أوفردرايف رايسينغ".

ولم يكن الراجحي بمنأى عن المشاكل بعدما اشار جهاز تتبع السيارات عبر الأقمار الصناعية "جي بي اس" إلى توقف سائق "تويوتا" داخل المرحلة، ليخسر صدارته وخمس دقائق إضافية أمام العطية الذي بدا وكأنه يتوجه للفوز بالمرحلة الثانية ومضاعفة تقدمه في الترتيب العام، وهذا ما دلت عليه الأوقات إذ وصل الراجحي خامسا وتأخر 1,02,27 ساعة عن العطية، فيما تأخر بشيغونسكي حوالي ساعتين عن منافسيه.

وعلّق القطري على منافسات اليوم الثاني قائلاً: "لقد كان يوما جيداً باستثناء تعرضنا لحادثة ثقب للإطار الذي تضرر بشكل كليّ قبل نهاية المرحلة بحوالي 50 كيلومتراً. قدنا بشكل جيد وسارت الامور بشكل رائع من ناحية الملاحة ونحن سعداء".

واضاف بطل النسخة الماضية: "هذا الرالي صعب جداً في حال لم تكن متنبهاً من ناحية السرعة فستواجه الكثير من المشاكل. منذ بداية اليوم، كانت المرحلة مخادعة وماثيو قام بعمل رائع. في بعض الأحيان كنّا نبحث عن المسار الصحيح، وعلينا أن نحصد كامل النقاط هنا في قطر".

الراجحي الذي تراجع للمركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1,38 دقيقة عن جونز قال فور وصوله إلى واحة التجمع في لوسيل: "لم يكن يوما جيداً ولكن على الاقل وصلنا إلى خط النهاية"، مضيفاً" "هذا هو الأهم. تعرضنا لمشكلة في مساعد المقود وتوجب علينا التوقف لوضع الزيت في نظام التوجيه بعد تسربه. تعرضنا لثقب في الإطارات مرتين وتحطم الزجاج الأمامي بسبب حفرة. غدا يوم آخر وسنرى ماذا سيحصل".

وكان سائق فريق "اوبل رالي" المجري بالاز زالاي الوحيد ضمن فئة الـ "تي1" الذي تمكن من إنهاء هذه المرحلة خارج إطار فريق "أوفردرايف رايسينغ"، بعدما انسحب محمد المير الذي كان انطلق من مركز متأخر، اثر توقف سيارته "شيفروليه باغي" بعد فترة قصيرة من انطلاق منافسات هذا اليوم لعدة دقائق، لكنه نجح في الانطلاق مجددا قبل أن يتوقف مجددا على طريق الوصل المؤدية إلى لوسيل. في المقابل لم يتمكن القطري عبدالله الربان من أخذ شارة انطلاق هذه المرحلة بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة الأولى وادى إلى ضرر في جهاز التعليق.

في فئة الـ "تي3" جانب الحظ خالد المهندي (بولاريس آر زد آر 1000توربو) الذي كان انطلق من المركز الرابع في الترتيب العام بعدما نجح ايضاً في تصدر هذه الفئة بنهاية المرحلة الأولى بفارق 35 ثانية عن اقرب منافسيه، فاهدر حوالي ست دقائق بسبب عدم قدرته على إيجاد المسار الصحيح، على غرار ما حصل مع منافسه الروسي فيدور فوروبييف (أو تي3 باي أوفردرايف) الذي خسر بدوره المزيد من الوقت.

وصبت مصائب المهندي وفوروبييف فوائد بالنسبة للأميركي أوستن جونز الذي تقدم بشكل مؤقت إلى صدارة الـ "تي3" في أوّل مشاركة له مع ملاحه البرتغالي غوستافو غوجيلمين على متن "كان ـ آم مافريك إكس3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ"، وتمكن من تحقيق ثاني اسرع توقيت في هذه المرحلة ليتقدم إلى المرتبة ذاتها في الترتيب العام المؤقت.

وتحدث جونز عن الإنجاز الذي حققه في هذه المرحلة واصفا ما حصل معه بالرائع، فقال: "كان يوما جيداً وصعبا وطويلا ومرحلة مليئة بالحجارة. عانينا من مشكلة صغيرة مع مساعد المقود وشاهدنا العديد من الخطوط التسابقية، ومن الجنون القول أني في المركز الثاني.. الامر رائع".

وختم السائق الاميركي: "اقتضت الخطة اليوم القيادة بسرعة واللحاق بالمتسابقين أمامنا، ونحن سعداء جداً بما حصل على الرغم من صعوبة المرحلة".

وعاد عادل عبدالله ومبارك الهاجري إلى المنافسات بعدما انسحبا يوم أمس، الاول بسبب مشكلة كهربائية والثاني اثر تضرر ذراع جهاز التعليق، ما حتم على ادارة الرالي فرض عقوبة اضافة 4 ساعات إلى توقيتهما.

وتتابعت مشاكل عادل عبدالله بعدما توقف مرة جديدة خلف مقود الـ "جي ـ فورس تي3" وذلك قبل وصوله إلى نقطة المرور الاولى، وقد عّلق بطل العالم السابق في فئة الـ "تي2" في كأس العالم للراليات الصحراوية قائلا: "عانينا من مشكلة مع علبة مساعد المقود. شعرنا أن السيارة لم تكن جيدة قبل الانطلاقة وعمدنا إلى التأكد من مساعد التوجيه وكان جيداً".

وأضاف: "لاحقاً ساءت الأمور شيئاً فشيئاً لحين وصولنا إلى المقطع السريع الاوّل وتوقفنا. لقد انتهت الامور بالنسبة لنا".

وبخلاف عبدالله عوض الهاجري خيبة المرحلة الاولى وتمكن من إنهاء الثانية في المركز الرابع، وفي المرتبة الثالثة في الـ "تي3".

وانضم القطري محمد الحرقان إلى لائحة السائقين الذين واجهوا المشاكل داخل المرحلة، علما أنه كان يحتل المركز التاسع في الترتيب العام والثالث ضمن فئة الـ "تي3" عند نقطة المراقبة وقبل نقطة المرور الأولى. وقد اكتشف الفريق خروج أحد الاسلاك الكهربائية من مكانه بسبب صخرة ، واحتاج لبعض الدقائق لاصلاح العطل ليعاود مسيرته وينهي المرحلة في المركز السابع في الـ "تي3" والعاشر في الترتيب العام.

وعلى غرار باقي المشاركين واجه الإكوادوري غونزالو غاياسامين الذي كان يحتل المركز الثامن في الترتيب العام والرابع في فئة الـ "تي3" مشكلة أدت إلى توقفه داخل المرحلة.

الثلاثاء ـ المرحلة الثالثة

المرحلة الخاصة الثالثة "الخرسعة" الانتقائية يوم غد (الثلاثاء) هي الأطول في هذا الرالي، حيث تبلغ مسافتها 340,28 كلم وتنطلق في تمام الساعة 8,40 صباحا على بُعد 61 كلم جنوب لوسيل، على طريق "سلوى" السريع. ويتجه المسار إلى الداخل شمالًا ـ غربًا ويعود عبر المسارات الصحراوية لينتهي في الشمال الغربي من البلاد، على بعد 68.55 كلم من لوسيل. تتضمن هذه المرحلة أربع نقاط للمرور، منها نقطتان على طريق "الخرارة" ونقطتان أخريان حيث تعبر المرحلة طريقي "العامرية" و"أم باب".

"مناطق" رالي قطر كروس كانتري 2020ـ ترتيب المرحلة الثانية (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 3,26,48 ساعات

2ـ أوستن جونز (الولايات المتحدة)/ غوستافو غيجولمين (البرازيل)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 4,03,51 س.

3ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 4,23,34 س.

4ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 4,24,28 س.

5ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 4,29,15 س.

6ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 4,32,03 س.

الترتيب العام ـ بعد المرحلة الثانية (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 4,59,16 ساعات

2ـ أوستن جونز (الولايات المتحدة)/ غوستافو غيجولمين (البرازيل)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/6,06,05 س.

3ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 6,07,43 س.

4ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 6,25,13 س.

5ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 6,55,46 س.

6ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 6,59,16 س.

7ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 6,59,42 س.

8ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 7,12,50 س.

9ـ بالاز زالاي (المجر)/ لازلو بونوتزي (المجر)/ أوبل غراندلاند إكس/ 7,23,02 س.

10ـ محمد الحرقان (قطر)/ فيلي أوسلاج (سلوفاكيا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 8,08,41 س.

11ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 8,24,28 س.

12ـ فيدور فوروبييف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 8,29 س.

13ـ غزنزالو غاياسامين (الإكوادور)/ ريكاردو تورلاشي (الأرجنتين)/ بولاريس آر زد آر 1000 توربو (تي3)/ 8,45,29 س.

14ـ أليكسي شموتوف (روسيا)/ أندري رودنيتسكي (روسيا)/ كان ـ أم مافريك (تي3)/ 8,55,49 س.

15ـ راشد المهندي (قطر)/ بدرو سانتوس (البرتغال)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3) / 9,06,50 س.