العطية يتصدر قائمة مشاركين من 17 دولة في رالي "مناطق" قطر كروس كانتري 

يستعد مشاركون من 17 دولة لخوض غمار منافسات خمس مراحل خاصة انتقائية تمر في جميع أنحاء دولة قطر، تقام بين 23 و27 شباط/ فبراير الحالي.

ويتصدر البطل القطري العطية فريق تويوتا المكون من 3 سيارات ستتنافس للفوز بلقب فئة الـ "تي1" المخصصة للسيارات المعدلة، فيما تبرز المشاركة القطرية في هذه الفئة مع محمد المير المشارك خلف مقود "شفروليه باغي" مع ملاحه الأوكراني ديميتري تسيرو، وعبدالله الربان على متن "جيب" على أن يجلس إلى جانبه في المقعد الساخن الملاح الروسي إيغور شودايكين.

ويتمثل الفريق القطري المدعوم من الاتحاد المحلي في فئة الـ "تي3" التي تشهد مشاركة 11 فريقاً وتحتدم فيها المنافسة على مراكز الشرف، مع خالد المهندي خلف مقود "بولاريس آر زد آر 1000 توربو" وملاحه الفرنسي صاحب الخبرة الكبيرة سيباستيان دولوناي، فيما يشارك الرباعي مبارك الهاجري وأحمد الكواري وراشد المهندي ومحمد الحرقان على متن "كان ـ آم مافريكس إكس3".

ويعتبر العائد الهاجري أحد أبرز الأسماء في عالم الراليات بعدما سبق له أن شارك في العديد من جولات بطولة الشرق الاوسط للراليات والراليات الصحراوية "كروس كانتري" كسائق وكملاح، وهو يستعد للمشاركة في رالي بلاده إلى جانب الملاح الفرنسي لوران ليشتلوشتر، فيما يجلس الملاحان مانويل لوتشيزي المقيم في قطر والبرتغالي بيدرو سانتوس إلى جانب كل من الكواري وراشد المهندي، أما السلوفيني فيلي أوسلاج فسيضع خبراته الملاحية بتصرف الحرقان.

وإلى ذلك، يشهد "مناطق" رالي قطر كروس كانتري عودة البطل المحلي عادل عبدالله المتوج بلقب فئة الـ "تي2" في كأس العالم للراليات الصحراوية، بعدما غاب عن المنافسات في القسم الأخير من عام 2019. على أن يستعين بجهود الملاح جان ميشال بولاتو في مغامرته المرتقبة على متن "جي فورس تي جي أف" في فئة الـ "تي3".

وتتضمن قائمة المشاركين في الرالي العديد من الأسماء من عدة دول على غرار الولايات المتحدة الاميركية والمجر وبولندا وهولندا وبلجيكا، فيما يبرز الثنائي الإكوادوري غونزالو غاياسامين والأرجنتيني ريكاردو لورلاشي في الـ "تي3" خلف مقود "بولاريس آر زد آر 1000" في أول مشاركة لهما في الصحراء القطرية.

وتنحصر المشاركة في فئة الـ "تي4" مع الثنائي الأميركي أوستن جونز وملاحه كيلون والش على متن "كان ـ آم مافريك إكس3" بألوان فريق "ساوث رايسينغ".

ويشكل "مناطق" رالي قطر كروس كانتري الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري" بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ويقام على مدار خمسة أيام وحوالي 1430 كيلومتراً من المراحل الخاصة، فيما تبلغ مسافة الرالي الاجمالية 2200 كلم وتجتاز مناطق عدة في دولة قطر.

ويحظى رالي قطر الصحراوي للعام الثالث على التوالي بدعم من شركة "مناطق" الاقتصادية. تأسست هذه الشركة في عام 2011 ، وهي تعتبر عنصراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير البنية التحتية المتميزة داخل المناطق الاقتصادية الاستراتيجية لتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية في قطر.