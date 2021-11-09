العطية يبسط سيطرته على مُجريات تحدي أبوظبي الصحراوي في يومه الثالث

واصل السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) فرض سيطرته على مُجريات تحدّي أبو ظبي الصحراوي، إذ كان الأسرع المرحلة الخاصة الثالثة "مجلس أبوظبي الرياضي". بلغت المسافة الإجمالية لمرحلة اليوم 327.62 كيلومترًا، منها 293.00 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 34.62 كيلومترًا مرحلة وصل.

اجتاز ناصر المرحلة الخاصة خلال 3:57:36 ساعات، وترك للبقية فرصة المنافسة على بقية المراكز، وكان اليوم دور الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) لأن يكون ثاني أفضل سائق، إذ أنهى المرحلة ثانيًا بفارق 4:40 دقائق عن العطية، واكتفى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) بتسجيل ثالث أسرع توقيت، بفارق 5:11 دقائق عن العطية.

قال ناصر بعد المرحلة: "سعيدٌ للغاية بمجريات اليوم، كانت جيدةً من ناحية الملاحة مع تضاريس رائعة، كنا نقود بأريحية وسرعة في أغلب الوقت. زدنا قليلًا من الضغط اليوم، نزيد ضغطنا كل يوم قليلًا، كل شيءٍ سار على أتم ما يُرام".

في المقابل، لم تسِر الأمور على ما يُرام مع كوبا الذي قال: "لم يكن يومًا جيدًا إجمالًا بالنسبة لنا، حيث لم نحصل على التماسك المطلوب، لذا كان من الجيد أننا أنهينا المرحلة اليوم، يحصل هذا أحيانًا، سيكون غدًا يومًا آخر، دعونا نرى".

استفاد بقية السائقين من تعرَّض السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا أوفردرايف) من مشكلة ميكانيكية، عطل في محور نقل الحركة، للتقدم للأمام، حيث أنهى السائق الروسي دنيس كروتوف (ميني أكس رايد) المرحلة رابعًا بتوقيت 4:08:28 ساعات، تبعه خامسًا السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد)، والسائق البولندي ماريك غوتشال (كان – أم) سادسًا بتوقيت 4:19:08 ساعات.

سجَّل السائق السعودي صالح بن عبد اللـه السيف (كان - أم) أفضل نتيجة له لغاية الآن بإنهائه المرحلة سابعًا في الترتيب العام، بتوقيت 4:19:7 ساعات، كما إنه الأول في فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية.

أنهى السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز المرحلة ثامنًا، وواصل السائق الإماراتي منصور الهلي تأديته المستقرة، حيث أنهى المرحلة تاسعًا بتوقيت 4:21:09 ساعات، وأكمل السائق البولندي آرون دومزالا ترتيب العشرة الأوائل، بفارق 23:47 دقائق عن ناصر.

تمكَّن يزيد من إنهاء المرحلة في المركز الـ 15، بعد مساعيه لإصلاح العطل وتعويض الوقت الذي خسره، حيث قال بعد انتهاء المرحلة: "كان يومًا جيدًا، ولكن تعرضنا لكسر في أحد محاور نقل الحركة، وتعيَّن علينا التوقف، لم يكن هذا سهلًا، وفي النهاية تمكنا من التعويض قليلًا وبدأنا بالضغط عند نهاية المرحلة".

في الترتيب العام المؤقت للرالي، واصل ناصر تصدره بتوقيت إجمالي 11:52:52 ساعة، ووسَّع الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه كوبا إلى 11:18 دقيقة، ويحتل لوسيو المركز الثالث بفارق 21:33 دقيقة عن العطية، وتقدم كروتوف للمركز الرابع، ودخل غوتشال لقائمة الخمسة الأوائل للمرة الأولى بتوقيت 12:58:25 ساعة، تبعه السائق الأمريكي أوستن جونز (كان – أم).

تراجع يزيد إلى المركز السابع بتوقيت 13:02:48 ساعة، بفارق 1:09:56 ساعة عن ناصر، حيث يسعى لتعويض تأخره في اليومين المقبلين إن شاء اللـه. أكمل السائقون هالبيرن والهولندي كيز كوولن (كان – أم) ودومنزالا قائمة المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.

الدرّاجات النارية:

تبدو فئة الدرّاجات النارية أكثر نشاطًا، إذ كان اليوم دور الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز (غاز غاز) لتسجيل أسرع تقويت في مرحلة اليوم، إذ أنهاها خلال 3:59:09 ساعات، واكتفى الدرّاج النمساوي ماتياس والكنر ("كاي تي أم") بالمركز الثاني، بفارق 2:44 دقيقتين عن دانيال، وأنهى الدرّاج الأمريكي أندرو شورت (ياماها) المرحلة ثالثًا، تبعه الدرّاج البُرتُغالي خواكيم رودريغز (هيرو)، وأكمل الدرّاج الفِرنسي أدريان فان بيفرن (ياماها) المرحلة خامسًا بفارق 5:45 دقائق عن دانيال.

قال دانيال ساندرز عقب انتهاء المرحلة: "كنت ضمن إيقاعٍ جيد صباحًا ولحِقت بالشباب الآخرين في الأمام قبل الوصول لنقطة إعادة التزود بالوقود، الدرّاجة تأديتها جيدة ولم أرتكب أي خطأ ملاحي، سرنا معًا، ولكن لم نضغط كثيرًا بعيدًا عن بعضنا. أنا في موقعٍ جيد الآن ومع سير الرالي، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحص غدًا، لكني سعيد إجمالًا".

في الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية، لا يزال ماتياس متصدرًا، بتوقيت 11:54:24 ساعة، تبعه دانيال ساندرز بفارق 57.6 ثانية فقط، وتراجع فان بيفرن للمركز الثالث بفارق 5:39.8 دقائق عن ماتياس، ويحتل أندرو شورت المركز الرابع أمام خواكيم رودريجز.

يحتل الدرّاج الإماراتي سلطان البلوشي ("كاي تي أم") المركز الثامن بتوقيت 13:57:20 ساعة، بفارق 2:02:55.6 ساعتان عن ماتياس.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ، الأربعاء، المرحلة الخاصة الرابعة "طيران أبو ظبي"، بمسافة إجمالية 403.76 كيلومترات، منها 251.98 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 151.78 كيلومترًا مرحلة وصل.

الترتيب العام المؤقت في تحدي أبوظبي الصحراوي (بعد المرحلة الخاصة الثالثة):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 11:52:52 ساعة

02- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 12:04:10 ساعة

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 12:14:25 ساعة

04- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 12:57:24 ساعة

05- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتس (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 12:58:25 ساعة

06- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو غوغلمين (البرازيل) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 13:02:01 ساعة

07- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 13:02:48 ساعة

08- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برناردو غراو (الأرجنتين) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 210 ساعة

09- كيز كوولن (هولندا)/ ميريام بول (هولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 13:17:33 ساعة

10- آرون دومزالا (بولندا)/ ماسياج مارتون (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 13:20:40 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ربليكا" – 11:54:24.4 ساعة

02- دانيال ساندرز (أستراليا) - غاز غاز "450 رالي مصنعية ربليكا" – 11:55:22.0 ساعة

03- أدريان فان بيفرن (فرنسا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 12:00:04.2 ساعة

04- أندرو شورت (أمريكا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 12:18:43.4 ساعة

05- خواكيم رودريغز (البرتغال) - هيرو "450 رالي" – 12:20:25.0 ساعة

06- سيباستيان بوهلر (ألمانيا) - هيرو "450 رالي" – 12:33:44.0 ساعة

07- آرون ماري (جنوب إفريقيا) - "كاي تي أم" "450 رالي" – 13:00:06.0 ساعة

09- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 13:57:20.0 ساعة

10- كونراد دابروفسكي - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 14:03:01.8 ساعة