العطية على بُعد مرحلة من الفوز برالي قطر كروس كانتري

تأخر موعد انطلاق المرحلة الرابعة لمدة ساعة لاسباب تتعلق بالسلامة العامة وذلك بسبب ضعف الرؤية في الصحراء بسبب هبوب الرياح الرملية التي أثرت على مجال الرؤية الامر الذي يشكّل خطراً على الفرق المشاركة.

ولاحقا أكد مدير رالي قطر الصحراوي البرتغالي بدرو ألميدا تأجيل موعد الانطلاق مجدداً بعد اجتماع عقده مع القيمين على الرالي والمتسابقين في صالة لوسيل متعددة الاستخدامات"، والتي تقع بالقُرب من حلبة لوسيل الدولية شمال الدوحة، كما تم الاتفاق على إلغاء الجزء الثاني من مرحلة اليوم بالقرب من سيلين مقابل خوض 119,39 كيلومتراً من اصل 219,79 كلم هي طول الجزء الأوّل من مرحلة "الشحانية"، وذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون أن يتم تنظيم 75 بالمئة من المسافة الإجمالية المراحل الخاصة من أجل منح النقاط كاملة للمشاركين في كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، وهذا ما يكون قد عملت اللجنة التنظيمية على تنفيذه حتى لو تم إلغاء مرحلة يوم غد (السادسة) لأي سبب من الاسباب.

ومع انطلاق المنافسات كان الراجحي الاسرع بين سائقي "تويوتا" الثلاثة عند نقطة المرور الاولى، متقدماً بأقل من دقيقة على البولندي ياكوب "كوبا" بشيغونسكي. اما صاحب الارض العطية فبدا وكأنه يريد اعتماد النمط القيادي الحذر إذ تأخر بفارق ثلاث دقائق عن منافسيه، في استراتيجية قرر اعتمادها بهدف عدم افتتاح المسارات في المرحلة الاخيرة يوم غد.

ولكن سريعاً كانت المشاكل بالمرصاد للراجحي حيث اشار جهاز تتبع المسارات عبر الاقمار الصناعية (جي بي أس) توقف السائق السعودي، لكنه عاد لمتابعة مسيرته بعدما خسر بعض الوقت ليحافظ على صدارته وينتزع التوقيت الاسرع في هذه المرحلة متقدماً بفارق 2,34 دقيقتين على زميله بشيغونسكي، فيما اكتفى العطية بالمركز الثالث لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام بفارق كبير عن اقرب مطارديه.

وعلّق الراجحي صاحب التوقيت الاسرع والذي وضع حداً لهيمنة العطية على المراحل منذ انطلاق الرالي بالقول: "لقد كانت مرحلة جيدة. سارت الامور على السكة الصحيحة وتمكنا من الحفاظ على مركزنا وهذا هو الاهم".

وختم قائلاً: "سنفتتح المرحلة غداً ونكتسب المزيد من الخبرة".

بشيغونسكي ثاني الترتيب في هذه المرحلة قال: "لقد كانت مرحلة قصيرة ولكن توجب أن تكون كذلك" بسبب الرياح، مضيفا "لقد استمتعنا بالقيادة. تمكنا من اللحاق بناصر (العطية)ومن ثم تعرضنا لثقب في الإطار وقمنا بتبديله. لم نواجه أي مشكلة أخرى وقدنا بنمط جيد".

واردف سائق "تويوتا أفردرايف" المنضم حديثاً إلى الفريق: "بامكانك أن تشعر بالتبدل الحاصل بسبب الرياح. في بعض الاحيان تشعر وكأنك تفقد القوة في السيارة وأحياناً بسبب الرياح الجانبية تشعر وكأن السيارة تتحرك يسارا ويميناً".

وبخلاف المراحل الثلاث السابقة تخلى العطية عن اسرع توقيت ليحتل المركز الثالث ويقول: "واجهنا ثقب في الإطار وتوقفنا لإبداله. سننطلق من المركز الثالث يوم غد وعلينا أن نتحكم بمصيرنا. اعتقد أن الطقس سيكون افضل يوم غد لذا سنخوض المرحلة بكاملها".

واضاف: "في الصباح الباكر كان الغبار متناثرا في الأجواء وبعد الساعة 10,30 صباحا باتت السماء صافية مع رياح عاتية. ربما كانت ستكون مرحلة "سيلين" مشكلة بالنسبة لنا لو قررنا خوضها".

في فئة الـ "تي3" وبرغم انطلاق من مراكز متأخرة بسبب المشاكل التي واجهته يوم امس، كان الاميركي أوستن جونز الاسرع في فئته حتى نقطة المرور الاولى، فيما كان بطل العالم للباها الروسي فيدور فوروبييف ثاني أسرع السائقين إلا انه خسر بعض الوقت بسبب توقفه ليتراجه ترتيبه مفسحا المجال أمام تقدم القطري العائد مبارك الهاجري للمركز الثاني في هذه الفئة مع نهاية المرحلة.

في المقابل حافظ خالد المهندي الذي وصل ثامنا في المرحلة على صدارة الترتيب العام قبل مرحلة من النهاية، متقدماً بفارق 11,07 دقيقة عن اقرب مطارديه.

وتحدث جونز عن فوزه بالمرحلة الرابعة قائلاً: "أنا سعيد فعلاً وهذا ما اردنا تحقيقه منذ البداية. من الواضح أننا لا نملك اي شيء لنخسره، لذا لم أكن أريد أن ارفع قدمي عن دواسة الوقود طوال الوقت، وهذا ما حصل".

وأكد السائق الأميركي أن الرياح أثرت كثيرا على آليات الـ "تي3" "التي ترنحت قليلاً عند المقاطع السريعة والوصل. كنا نشعر بالرياح داخل المرحلة".

من ناحيته قال أحمد الكواري الذي حل في المركز الحادي عشر في هذه المرحلة في سعيه لتقليص الفارق بينه وبين منافسه المهندي على صدارة هذه الفئة، ولكن بدون أن ينجح في تحقيق مبتغاه: "لا يمكنني سوى أن ألوم نفسي. قررنا أن نعتمد النمط القيادي السريع والضاغط بهدف أن نعوض فارق السبع دقائق لأنه بسبب هذا الطقس لا يمكننا أن نجزم ما إذا كنا سنخوض المرحلة الاخيرة (غداً)".

وتابع بعدما بات الفارق بينهما إلى حوالي 11 دقيقة قائلاً: "ضغطنا أكثر من اللزوم وتعرضنا لحالة ثقب في الإطار، وعندما تكون في خضم المنافسة لا تفكر بحالة الطقس. السيارة تترنح يمينا ويساراً ولكن بفضل الرياح بامكانك اللحاق بالسيارات أمامنا لأن الرياح تساهم في تناثر الغبار في الهواء".

الخميس ـ المرحلة السادسة

تنطلق المرحلة السادسة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 254,58 كلم من طريق "زكريت" على بُعد 81.75 كيلومتراً جنوب غرب لوسيل ، حيث تتجه الفرق نحو الخط الساحلي الغربي قبل أن تنتقل جنوبًا لتمر عند نقطة مراقبة بالقرب من "الزبارة" بعد 150.17 كلم من نقطة الإنطلاق. ثم يتجه الجزء النهائي للمرحلة عبر الصحاري المركزية لينتهي في "الشفا اللحية" على بُعد 40.89 كلم جنوب لوسيل، على أن يعقبها حفل تتويج الفائزين في سوق واقف في قلب العاصمة الدوحة.

"مناطق" رالي قطر كروس كانتري 2020ـ ترتيب المرحلة الرابعة 119,39 ـ كلم ـ (نتائج غير نهائية ـ تم إلغاء المرحلة الخامسة)

1ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 1,03,08 ساعة

2ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 1,05,42 س.

3ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 1,08,20 س.

4ـ أوستن جونز (الولايات المتحدة)/ غوستافو غيجولمين (البرازيل)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,14,25 س.

5ـ بالاز زالاي (المجر)/ لازلو بونوتزي (المجر)/ أوبل غراندلاند إكس/ 1,14,46 س.

6ـ مبارك الهاجري (قطر)/ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,16,26 س.

7ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/1,18,33 س.

8ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/ 1,18,49 س.

9ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 1,19,29 س.

10ـ فيدور فوروبييف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 1,21,20 س.

11ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 1,22,28 س.

الترتيب العام ـ بعد المرحلة الرابعة (نتائج غير نهائية)

1ـ ناصر صالح العطية (قطر)/ ماثيو بوميل (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 9,36,06 ساعات

2ـ يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 10,52,12 س.

3ـ ياكوب بشيغونسكي (بولندا) ـ تيمو غوتشالك (ألمانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 11,37,05 س.

4ـ خالد المهندي (قطر)/سيباستيان دولوناي(فرنسا)/بولاريس آر زد آر 1000توربو (تي3)/12,22,50 س.

5ـ أحمد الكواري (قطر)/ مانويل لوتشيزي (إيطاليا)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 12,33,57 س.

6ـ صالح السيف (السعودية)/ علي حسن عبيد (الإمارات)/ كان ـ أم مافريك إكس3 (تي3)/ 12,47,16 س.

7ـ فيدور فوروبييف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 12,59,35 س.

8ـ كيز كولين (هولندا)/ سيرغي بروينكينز (بلجيكا)/ أو تي3 باي أوفردرايف (تي3)/ 13,01,54 س.

9ـ بالاز زالاي (المجر)/ لازلو بونوتزي (المجر)/ أوبل غراندلاند إكس/ 13,27,01 س.

10ـ أليكسي شموتوف (روسيا)/ أندري رودنيتسكي (روسيا)/ كان ـ أم مافريك (تي3)/ 15,16,22 س.