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كروس كانتري / رالي الأندلس / تقرير المرحلة

العطية بطلاً لرالي الأندلس مستفيداً من عقوبة الراجحي وساينز يحرز الفوز بالمرحلة الأخيرة

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العطية بطلاً لرالي الأندلس مستفيداً من عقوبة الراجحي وساينز يحرز الفوز بالمرحلة الأخيرة
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أحرز ناصر العطية سائق تويوتا غازو ريسينغ الفوز برالي الأندلس، بعد عقوبة زمنية بلغت عشر دقائق تلقاها يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفردرايف.

بالرغم من إنهاء القطري المرحلة الرابعة والأخيرة التي يبلغ طولها 178 كيلومتراً بالمركز الثالث خلف غيرهارد تين برينكه وكارلوس ساينز، إلا أن ذلك كان كافياً له لحسم المركز الأول الإجمالي بالرالي.

وتمكن كارلوس ساينز سائق ميني باغي من إحراز الفوز بالمرحلة الرابعة أمام تين برينكه (تويوتا أوفردرايف) وناصر العطية سائق تويوتا غازو ريسينغ، بزمن قدره دقيقتان و10 دقائق و19 ثانية، وبفارق ثلاث دقائق و34 ثانية.

وأكمل يزيد الراجحي المرحلة بالمركز الرابع بفارق أقل من دقيقة عن العطية و4 دقائق و28 ثانية عن المتصدر.

المركز الخامس كان من نصيب فيليكس ماسياس ديغيز سائق تويوتا هايلوكس بفارق 7 دقائق و25 ثانية عن ساينز وأمام  باولو فيريرا سائق تويوتا هايلوكس.

أما ستيفان بيترانسيل سائق ميني رالي أنهى بالمركز السابع وبفارق أكثر من 8 دقائق ونصف خلف الماتادور الإسباني.

وتعني هذه النتائج أن ساينز تقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف العطية، بينما أكمل السعودي يزيد الراجحي ترتيب منصة التتويج بالمركز الثالث.

وحقق كذلك الفرنسي بيترانسيل المركز الرابع ضمن الترتيب العام.

ترتيب المرحلة الرابعة والأخيرة (غير رسمي)

1- كارلوس ساينز (ميني باغي)

2- غيرهارد تين برينكه (تويوتا أوفردرايف)

3- ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ)

4- يزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف)

5- فيليكس ماسياس ديغيز (تويوتا هايلوكس)

6-  باولو فيريرا (تويوتا هايلوكس)

7- ستيفان بيترانسيل (ميني رالي)

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السلاسل كروس كانتري
الحدث رالي الأندلس
قائمة السائقين ناصر العطية
الكاتب خلدون يونس

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