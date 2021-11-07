العطية يتصدّر اليوم الأول من تحدي أبوظبي الصحراوي

بدأت اليوم، الأحد، المنافسات الفعلية لتحدِّي أبوظبي الصحراوي، الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، حيث تشتعل المنافسة على اللقب مع اقتراب الموسم على انتهائه، إذ تُعدّ جولة أبو ظبي قبل الأخيرة هذا الموسم. دخل السائق القطري ناصر بن صالح العطية الرالي بصفته السائق الذي ينبغي للجميع التفوّق عليه، إذ يطمح العطية لتسجيل فوزه الثالث في هذا الرالي وتعزيز صدارته للترتيب العام المؤقت لكأس العالم.

فعلًا، لم يُخيِّب القطري التوقعات مع تسجيله أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الأولى "ديوان ممثل لحاكم بمنطقة الظفرة"، التي بلغ طولها الإجمالي 366.84 كيلومترًا، منها 262.02 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت و 104.82 كيلومترات مرحلة وصل، أُقيمت عبر صحراء الظفرة، سجل العطية توقيت 3:22:07 ساعات، متقدمًا بثلاث دقائق على السائق البولندي يكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد)، وأنهى السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) المرحلة ثالثًا بفارق 7:11 دقائق عن العطية.

قال ناصر: "لقد كانت مرحلةً مثيرة، وأعتقد بأننا أنجزنا عملًا جيدًا اليوم، كانت مرحلةً رائعة، هدفنا الفوز به وتسجيل مزيدٍ من النقاط، عرفنا أين نحن بعد اليوم، وسنخطط الآن للمرحلة التالية".

اكتفى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا) بالمركز الرابع بتوقيت 3:30:04 ساعات، وذلك بسبب مواجهته مشاكل تقنية في سيارته، بفارق 7:57 دقائق عن العطية. جديرٌ بالذكر أن الراجحي وألفاريز هما أقرب مُنافسين للعطية على لقب الموسم، ولا بديل أمام ألفاريز إلا الفوز في حين قد يقنع الراجحي بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها"، الذي أحرزه الأسبوع الماضي في باها بورتاليغري 500 في البُرتُغال.

أنهى السائق الروسي دنيس كروتوف (ميني أكس رايد) المرحلة خامسًا، تبعه الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) سادسًا بتوقيت 3:35:49 ساعات.

سيطرت المركبات الصحراوية الخفيفة من نوع "كان - آم" على باقي المركز حتى المركز العاشر مع السائقين: البولندي ماريك غوتشال سابعًا بتوقيت 3:41:42 ساعات، والأمريكي أوستن جونز ثامنًا بفارق 20:29 دقيقة عن العطية، ويوجينيو آموس تاسعًا، وتمكَّن ابن البلد السائق الإماراتي منصور الهلي من إنهاء المرحلة عاشرًا، بتوقيت 3:44:42 ساعات، بفارق 22:35 عن العطية.

الدرّاجات النارية:

في فئة الدرّاجات النارية، أحرز السائق البوتسواني روس برانش (ياماها) أسرع توقيت، 3:25:31.4 ساعات، واكتفى النمساوي ماتياس والكنر ("كاي تي أم") بالمركز الثاني بفارق 4 ثواني فقط عن برانش، وأنهى الأرجنتيني فرانكو كايمي (هيرو) المرحلة ثالثًاـ تبعه الأسترالي دانيال ساندرز (غاز غاز) المرحلة رابعًا بفارق دقيقة عن كايمي، وأكمل السائق الفرنسي أدريان فان بيفرين (ياماها) قائمة المركز الخمسة الأولى.

قال روس بعد انتهاء المرحلة: "كانت ممتعة. يمكن أن تكون الكثبان الرملية خطيرة وخشيت عدة مرات منها، ولكنها كانت جيدةً إجمالًا، إن الجو حار جدًا، ولكن أعتقد أننا قدمنا عملًا جيدًا اليوم".

قال ماتياس: "ضغط الجميع بقوة لذا كان اليوم صعبًا، استمتعت بالتضاريس، ولكن تعبت قرب نهاية المرحلة بسبب التأدية المرتفعة".

سجل الدرّاج الأمريكي أندرو شورت (ياماها) سادس أسرع توقيت، 3:31:44.4 ساعات، وأنهى البرتغالي خواكيم رودريغز (هيرو) المرحلة سابعًا، والجنوب إفريقي آرون ماري ("كاي تي أم") ثامنًا، تبعه الألماني سيباستيان بوهلر (هيرو) تاسعًا.

تمكَّن الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي ("كاي تي أم") من إنهاء المرحلة اليوم عاشرًا بتوقيت 4:05:10.4 ساعات، بفارق 38:43.0 دقيقة عن روس برانش.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ، الاثنين، المرحلة الخاصة الثانية "أدنوك للتوزيع" بمسافة إجمالية 470.58 كيلومترصا، منها 333.43 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 137.15 كيلومترًا مرحلة وصل.

الترتيب العام المؤقت في تحدي أبوظبي الصحراوي (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس" - 3:2:07 ساعات

02- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" - 3:25:07 ساعات

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 3:29:8 ساعات

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 3:30:04 ساعات

05- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 3:31:05 ساعات

06- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برناردو غراو (الأرجنتين) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" - 3:35:59 ساعات

07- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتس (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" - 3:41:42 ساعات

08- منصور الهلي (الإمارات)/ عبداللـه دخان (الإمارات) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" - 3:41:42 ساعات

09- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو غوغلمين (البرازيل) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" - 3:42:36 ساعات

10- يوجينيو آموس (إيطاليا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" - 3:43:08 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- روس برانس (بوتسوانا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" - 3:25:31.4 ساعات

02- ماتياس والكنر (النمسا) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ربليكا" - 3:25:35.4 ساعات

03- دانيال ساندرز (أستراليا) - غاز غاز "450 رالي مصنعية ربليكا" - 3:28:38.0 ساعات

04- فرانكو كايمي (الأرجنتين) - هيرو "450 رالي" - 3:28:39.0 ساعات

05- أدريان فان بيفرن (فرنسا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" - 3:30:36.2 ساعات

06- أندرو شورت (أمريكا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" - 3:31:44.4 ساعات

07- خواكيم رودريغز (البرتغال) - هيرو "450 رالي" - 3:34:44.0 ساعات

08- سيباستيان بوهلر (ألمانيا) - هيرو "450 رالي" - 3:45:08.0 ساعات

09- آرون ماري (جنوب إفريقيا) - "كاي تي أم" "450 رالي" - 3:45:36.0 ساعات

10- محمد البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" - 4:05:10.4 ساعات