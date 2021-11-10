تحدي أبو ظبي الصحراوي: العطية الأسرع في المرحلة الرابعة ما قبل الأخيرة

كرَّر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) تسجيل أسرع الأوقات في تحدّي أبو ظبي الصحراوي، مع تحقيقه أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الرابعة "طيران أبو ظبي". بلغت المسافة الإجمالية لمرحلة اليوم 403.76 كيلومترات، منها 251.98 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 151.78 كيلومترًا مرحلة وصل.

واجه السائقون اليوم سلسلةً متنوعة من التحديات والتضاريس التي تراوحت ما بين المقاطع السريعة والكثبان الرملية، كان ناصر الأسرع في اجتيازها، مع 3:16:16 ساعات، تبعه السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) بفارق 2:5 دقيقتين. أنهى السائق الروسي دنيس كروتوف (ميني أكس رايد) المرحلة ثالثًا بفارق 7:04 دقائق.

قال ناصر بعد المرحلة: "لم تكُن مرحلةً سيئة. مزيج من الوحل والرمال والكثبان الرملية والمسارات السريعة. أعتقد بأننا فُزنا بالمرحلة، وأنا سعيدٌ للغاية بالحفاظ على الصدارة. غدًا يومٌ آخر، إذا كان بإمكاننا الفوز بها فسيكون من الجيد تحصيل نقطة إضافية ستساعدنا في البطولة، نتعلم شيئًا جديدًا كل يوم، وهذا جيدٌ لي ولماتيو، وللمستقبل".

تمكن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا) من التعافي من المشكلة الميكانيكية التي واجها البارحة، إذ أنهى المرحلة رابعًا بتوقيت 3:23:55 ساعات. وأكمل السائق الإيطالي يوجينيو آموس (كان – أم) قائمة الخمسة الأوائل بفارق 14:42 دقيقة عن العطية. وكان الأول في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري.

اجتاز السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) خطّ نهاية المرحلة سادسًا، بتوقيت 3:32:48 ساعات. والسائق البولندي ماريك غوتشال (كان – أم) سابعًا بفارق 2:12 دقيقتين عن هالبيرن، والسائق الأمريكي أوستن جونز (كان – أم) ثامنًا، والسائق البولندي آرون دومزالا (كان – أم) تاسعًا، والسائق الهولندي كيز كوولن (كان – أم) عاشرًا، بتوقيت 3:39:15 ساعات، وبفارق 22:59 دقيقة عن العطية.

أنهى السائق السعودي صالح بن عبد اللـه السيف (كان – أم) المرحلة في المركز الـ 13، والأول في فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، لكن استقرار نتائجه دفعته للتقدم لقائمة المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام للرالي، إذ أنهى مرحلة اليوم بتوقيت 3:46:07 ساعات.

قال صالح: "لم تكُن مرحلةً صعبة، وأبلينا البلاء الحسن، أعتقد بأننا تقدمنا قليلًا في الترتيب العام لذا فإنني راضٍ بذلك نظرًا للمنافسة القوية هنا في تحدي أبو ظبي الصحراوي".

في الترتيب العام المؤقت، يُحافظ ناصر على صدارته بتوقيت إجمالي 15:09:08 ساعة، في حين باتَ لوسيو أقرب مُطارديه بفارق 23:48 دقيقة، وكروتوف ثالثًا بفارق 1:1:36 ساعة، في حين استعاد يزيد مركز الرابع في الترتيب العام بتوقيت 16:26:43 ساعة، بفارق 1:17:35 عن ناصر، لكن لديه فرصة حسابية لإنهاء الرالي ثالثًا، إذ يتأخر بفارق 5:59 دقائق فقط عن كروتوف. يحتل أوستن جونز المركز الثالث، والأول في فئة "تي 4"، بتوقيت 6:37:49 ساعة.

احتل السائق البولندي ماريك غوتشال المركز السادس، أمام هالبيرن، حيث إن الفارق بينهما 6:08 دقائق فقط، وكوولن ثامنًا بفارق 1:47:40 ساعة عن ناصر، ودومزالا تاسعًا، ودخل صالح لقائمة السائقين العشرة الأوائل بتوقيت إجمالي 17:06:50 ساعة، بفارق 1:57:42 ساعة عن ناصر، والأول في فئته "تي 3".

الدرّاجات النارية:

سجَّل الدرّاج الفِرنسي أدريان فان بيفرن (ياماها) أيرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية، إذ اجتاز المرحلة بتوقيت 3:10:02 ساعات، وهذا ثاني فوزٍ له بإحدى مراحل الرالي، وأنهى الدرّاج النمساوي ماتياس والكنر ("كاي تي أم") المرحلة بالمركز الثاني، بفارق 54 ثانية عن فان بيفرن، وهذا مُرادُه إذ لا يريد تولي مهمة افتتاح المسارات، حيث قال ماتياس: "مرحلةٌ رائعة، تمكنت من اللحاق بدانيال ساندرز بعد اجتياز أول مئة كيلومتر من المرحلة، وسرنا سويةً وضغطنا، آمل ألا أكون الأسرع، لأنني لا أريد افتتاح المسارات غدًا، خطتي هي بذل أفضل ما لدي".

أنهى الدرّاج البُرتُغالي خواكيم رودريغز (هيرو) المرحلة ثالثًا بفارق 2:58 دقيقتين عن الأول، تبعه الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز (غاز غاز)، الفائز بمرحلة الثلاثاء، وأكمل الدرّاج البوتسواني روس برانش (ياماها) قائمة المراكز الخمسة الأولى بتوقيت 3:26:37 ساعات.

في الترتيب العام المؤقت للفئة، يُواصل ماتياس صدارته بتوقيت 15:05:20 ساعة، يتبعه دانيال بفارق 3:49:06 دقائق، في حين يتواجد فان بيفرن في المركز الثالث بفارق 4:45.8 دقائق عن ماتياس، وتقدم خواكيم للمركز الرابع بفارق 28:32.6 دقيقة عن ماتياس، والدرّاج الجنوب إفريقي آرون ماري خامسًا بفارق 1:16:15.6 ساعة عن ماتياس.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ، الخميس، المرحلة الخاصة الخامسة (الأخيرة) "حلبة مرسى ياس"، بمسافة إجمالية 379.86 كيلومترًا، منها 216.92 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 162.94 كيلومترًا مرحلة وصل.

الترتيب العام المؤقت في تحدي أبوظبي الصحراوي (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 15:09:08 ساعة

02- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 15:32:56 ساعة

03- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 16:20:44 ساعة

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 16:26:43 ساعة

05- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو غوغلمين (البرازيل) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 16:37:49 ساعة

06- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتس (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 16:38:50 ساعة

07- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برناردو غراو (الأرجنتين) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 16:44:58 ساعة

08- كيز كوولن (هولندا)/ ميريام بول (هولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 16:56:48 ساعة

09- آرون دومزالا (بولندا)/ ماسياج مارتون (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 16:59:29 ساعة

10- صالح بن عبد اللـه السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتيكوف (روسيا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 17:06:50 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ربليكا" – 15:05:20.4 ساعة

02- دانيال ساندرز (أستراليا) - غاز غاز "450 رالي مصنعية ربليكا" – 15:09:10.0 ساعة

03- أدريان فان بيفرن (فرنسا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 15:10:06.2 ساعة

04- خواكيم رودريغز (البرتغال) - هيرو "450 رالي" – 15:33:53.0 ساعة

05- آرون ماري (جنوب إفريقيا) - "كاي تي أم" "450 رالي" – 16:21:36.0 ساعة

06- كونراد دابروفسكي - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 17:42:39.8 ساعة

07- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 17:45:59.0 ساعة

08- دايفيد ماكبرايد (بريطانيا) – هاسكفارنا "450 رالي" – 18:01:50.0 ساعة

09- عبد اللـه الشطِّي (الكُوَيْت) – "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 19:59:56.8 ساعة

10- دايفيد مابس (بريطانيا) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 20:17:14.2 ساعة