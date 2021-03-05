رالي الشرقية الدولي 2021: إلغاء المرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية

في بادئ الأمر أجّل المسؤولون انطلاقة المرحلة لفئة الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز" ومن ثم اتخذوا قرارًا بإلغائها، الأمر الذي لم يترك للمسؤولين عن جولة الباها سوى خيار إلغاء المرحلة لفئة السيارات في كلا الفئتين، الدولية والوطنية.

وقال مدير الرالي إيلي سمعان: "لقد اضطررنا لإلغاء المرحلة نتيجةً للظروف الجوية القاسية وفق مبدأ القوّة القاهرة. للأسف لم تتمكن الطائرات المروحية من الإقلاع، وهذا أمر يتعلق بالسلامة ولا يمكن التهاون به".

وأضاف: "اعتقدنا بأن الجو سيعود صحوًا إلا إن هذا لم يحدث، وعليه ألغينا المرحلة لفئة الدرّاجات النارية بادئ الأمر وانتظرنا فترةً أخرى، على أمل أن تصفو الأجواء، إلا إن هذا لم يحدث، حيث لم نرد إقامة المرحلة في الظلمة، لذا ألغينا المرحلة برمّتها، بالنسبة ليوم غد [السبت] فإننا سنسعى لإقامة مرحلة خاصة ونصف المرحلة من أجل منح المشاركين فرصة الحصول على كامل النقاط المستحقة في الجولة الدولية".

الظروف الجوية القاسية في المرحلة الأولى لباها الشرقية تصوير: موتورسبورت.كوم

كان من المقرّر أن يخوض المشاركون يوم غد السبت المرحلة الخاصة الثانية وطولها 222.30 كيلومترًا، ولكن ستجبرهم الظروف الجوية غير المواتية ليوم الجمعة على إضافة مقاطع إضافية لزيادة مسافة المرحلة من أجل منح المشاركين النقاط الكاملة للجولة، وهذا شيء ضروري لهم على صعيد الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها" لموسم 2021.

حاليًا، يتصدّر السائق السعودية ياسر بن سعيدان الترتيب العام المؤقّت للرالي، يليه السائق التشيكي ميروسلاف زابلتال بفارق 26 ثانية، والسائق السعودي يزيد الراجحي ثالثًا بفارق 31 ثانية عن ابن سعيدان.

الظروف الجوية القاسية في المرحلة الأولى لباها الشرقية تصوير: موتورسبورت.كوم