السعودي يزيد الراجحي يفوز بلقب باها دبي الدولي

وصل سائق "تويوتا أوفردرايف" إلى خط نهاية المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 194,75 كيلومتراً، في المركز الاوّل مسجلاً 2.41.16 ساعتين، علماً بأنه تصدر أيضاً المرحلة الأولى يوم أمس (192,23 كلم).

وبلغت المسافة الإجمالية لباها دبي الدولي 426,68 كيلومتراً، منها 387,18 كلم مراحل خاصة.

وحقق الراجحي، الذي أعاد الكأس عربية بعد عامين من هيمنة البولندي ياكوب بشيغونسكي (2018 و2019)، فوزه الأوّل هذا العام بعد مشاركته في رالي داكار في نسخته الثانية في المملكة العربية السعودية، حيث سجل اسمه على قمة لائحة الأسرع في مرحلتين.

وقبل انطلاقة اليوم الثاني نشر الراجحي على مواقع التواصل فيلماً قال فيه "اليوم الاخير من كأس العالم في دبي. متصدرين بالطبّع بحمد الله، وإن شاء الله نُتم المهمة ولا نواجه أية مشكلة ونحقق الفوز بهذا الرالي"، وتابع "الأجواء ضبابية كما ترون، والله يسهّل الأمور. ونشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات".

وعاد الراجحي بعد حوالي 3 ساعات ليعبّر مرة جديدة عن سعادته بالفوز قائلاً: "الحمدلله أنهينا جولة بطولة العالم المقامة في دبي بالمركز الأوّل"، وتوجه إلى ملاحه البريطاني مايل أورر قائلًا: "عملٌ رائع مايكل"، فأجاب الأخير: "شكراً، عمل رائع".

وأردف الراجحي: "سيارتنا تويوتا هايلوكس تدعو للفخر، واليوم حفل التتويج، وسنذهب الى الصيانة ثم نذهب للتتويج (الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي) علماً بأن التتويج في مركز الصيانة بسبب الاجراءات" الخاصة بفيروس كورونا.

وحبس الصراع بين صاحب الأرض الشيخ خالد القاسمي (بيجو 3008 دي كيه آر) والسعودي ياسر بن سعيدان (ميني جون كوبر ووركس رالي) الأنفاس إذ وصل الفارق بينهما مع نهاية المرحلة الأولى إلى 4 ثوانٍ فقط لصالح الثاني بعدما استفاد أيضاً من إضافة عقوبة دقيقة إلى توقيت منافسه، إلا أن القاسمي عرف كيف ينهي المرحلة الثانية والرالي في المركز الثاني متقدماً بفارق 4,05 على ابن سعيدان الذي تراجع إلى آخر عتبة على منصة التتويج حيث سجل مع نهاية المرحلة الثانية 2.57.39 ساعتين مقابل 2.53.30 ساعتين للقاسمي.

واحتدمت المنافسة على الكثبان الرملية أيضاً داخل المرحلة، ففيما كان ابن سعيدان عالقاً في الرمال تحت أحد العراقيب، وصل القاسمي من الخلف بدون أن يتمكن من رؤية السائق السعودي بسبب كبر العرقوب، وعندما هم بالنزول شاهد فجأة سائق "ميني" فاضطر أن يقوم بردة فعل سريعة، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام بالقسم الخلفي من سيارة ابن سعيدان، ومن دون أن تتأثر سيارة السائق الإماراتي كثيراً كون الاصطدام حصل في موقع وضع الإطار الإحتياطي.

وكانت لجنة الحكام فرضت يوم أمس على الشيخ القاسمي عقوبة إضافة دقيقة إلى توقيته بسبب تجاوزه للسرعة المحددة في إحدى النقاط، فيما توقف لفترة في الرمال الناعمة ما أدى الى تراجعه للمركز الثالث في الترتيب العام خلف السعوديين المتصدر الراجحي ووصيفه ابن سعيدان.

هذا الأخير عاد للجلوس خلف مقود سيارته "ميني" التي اعتاد على قيادتها، بعد قراره بالمشاركة في رالي داكار في المملكة على متن سيارة تندفع بإطارين.

وحل رابعاً وأوّل في فئة "تي3"، الثنائي الفرنسي بيار لاشوم ولوا مينودييه من فريق "أبوظبي رايسينغ"، فيما عاد لقب فئة "تي4" للروسي بافل ليبيديف (كان ـ آم مافريك).

وفي إنجاز جديد للسائق الكويتي مشاري الظفيري الوجه المعتاد في بطولة الشرق الأوسط للراليات وصاحب 6 ألقاب في الـ "أم إي آر سي2"، تمكن من احتلال المركز الثاني في "تي4" مع ملاحه صاحب الأرض علي عبيد على متن "كان ـ آم مافريك".

وكان الإماراتي خالد بالجافلة إضطر للانسحاب في المرحلة الأولى (أمس) بعدما واجه مشكلة كهربائية على متن سيارته "تويوتا هايلوكس".

ولم يكن قدر السعودي صالح السيف أفضل، إذ بدوره كان عرضة للمشاكل بعدما اضطر للتوقف بعد 50 كيلومتراً على بداية المرحلة بسبب عطل في عمود المحور.

قال السيف الذي شارك في النسخة الحالية من رالي داكار "للأسف تعطلنا في أول ٥٠ كيلومتراً "، وتابع: "قدر الله وما شاء فعل وهذه هي حال الراليات . تعرضنا لكسر في عمود المحور ولم نتمكن من إكمال اليوم الأول مباشرة إلى النهاية، وأصلحنا العطل ونحن جاهزون لليوم الثاني".

وأحرز لقب باها دبي بنظامه الجديد عام 2016 الإماراتي أحمد المقعودي على متن "بولاريس آر زد آر 1000" فئة "تي3" عندما كان جولة مرشحة للانضمام الى الروزنامة العالمية، وتلاه القطري ناصر صالح العطية مع انضمام الحدث إلى كأس العالم للباها.

وفاز السائق البولندي ياكوب بشيغونسكي بنسختي 2018 و2019 ، علما أنه تم إلغاء الباها العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الترتيب العام الموقت ـ مع نهاية اليوم الثاني (ترتيب مبدئي)

1ـ يزيد الراجحي (السعودية) ـ مايكل أورر (بريطانيا) ـ تويوتا أوفردرايف هايلوكس (تي1) ـ 5,22,13 ساعات

2ـ خالد القاسمي (الإمارات) ـ ديرك فون زيتزفيتز (ألمانيا) ـ بيجو 3008 دي كيه آر (تي1) ـ 5,56,02 س.

3ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ أليكسي كوزميتش (روسيا) ـ ميني جون كوبر ووركس رالي (تي1) ـــ 6,00,07 س.

4ـ بيار لاشوم (فرنسا) ـ لوا مينودييه (فرنسا) ـ بي إتش سبور زفير (تي3) ـــ 6,18,53 س

5ـ بافل ليبيديف (روسيا) ـ كيريل شوبين (روسيا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 6,48,46 س.

6ـ مشاري الظفيري (الكويت) ـ علي عبيد (الإمارات) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 7,18,16 س.

7ـ ـ كلود فورنييه (فرنسا) ـ سيمون غوسبودشيك (بولندا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 7,32,51 س.

8ـ ميشال فاضل (الإمارات) ـ غريغ تايسون (الإمارات) ـ بولاريس آر زد آر إكس بي توربو (تي3) ـ 8,11,56 س.

9ــ لايا سانز (اسبانيا) ـ لوكاس كروز (اسبانيا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ـ 9,12,34 س.

10 ـــ توماس بيل (الإمارات) ـ باتريك ماكمورين (الإمارات) ـ نيسان نافارا (تي1) ــــ 9,43,07 س.

11ـــ خالد الفريحي (السعودية) ـ عمر اللاحيم (السعودية) ـ نيسان بيك آب (تي1) ـ 26,00,00س.

12ـ صالح السيف (السعودية) ـ فيدال أوريول (اسبانيا) ـ كان ـ آم مافريك (تي4) ــ 39,59,11 س.