السعودية دانية عقيل تُنهي أوّل مشاركة أجنبية لها وتعزز صدارة الـ "تي3"

أنهت السائقة السعودية دانية عقيل بنجاح أول مشاركة لها في حدث دولي يقام في قارة أوروبا، بعدما تمكنت من احتلال المركز الثاني في فئة "تي3" في باها المجر الدولي، الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية باها، لتعزز صدارتها لهذه الفئة في الترتيب العام.

وشاركت عقيل في باها المجر الذي امتد لثلاثة أيام تنافسية إلى جانب الملاح الخبير الفرنسي شارل كايبرز الذي يشغل أيضاً منصب ضابط شؤون المتسابقين (سي آر أو) في منظمة أماوري للرياضة (أسو) التي تشرف على تنظيم رالي داكار.

وانضمت عقيل إلى فريق "آر أم سبور" الفرنسي للمرة الأولى حيث قادت سيارة طراز "مامبا سايد باي سايد" الجديدة والتي تستخدم مفهوم هيكل نوع "مونسي ميكا" والمكونات الميكانيكية لطراز كان ـ آم مافريك إكس3 وأجهزة تعليق من نوع "كيو أم إكس". وقد تم تصميم هيكل السيارة من قبل فريق "آم أم سبور" بالتعاون مع شركة أنجيلي كومبوزيت ومقرها في بلدة إيسوفير الفرنسية.

وأنهت عقيل المنافسات في المركز 14 في الترتيب العام والثاني ضمن فئة "تي3" بوقت إجمالي قدره 9.11.42 ساعات، ما سمح لها بالإحتفاظ بصدارة الترتيب العام للكأس.

ونذكر أن الإسباني خيسوس فوستر (هيرادور هيراتور إنش آر إكس3) أحرز لقب فئة "تي3" وحلّ في المركز التاسع في الترتيب العام بوقت إجمالي 5.52.45 ساعات.

قالت عقيل بعد وصولها إلى خط نهاية باها المجر في فاربالوتا: "سعيدة جدًا لأنني تمكنت من الوصول في المركز الثاني وحصد بعض النقاط لإضافتها إلى البطولة. كنّا أنا وشارل في تناغم رائع اليوم، وكان بدوره واضحًا ومباشرًا ودقيقًا".

وأضافت: "كانت المسارات اليوم (اليوم الثالث الأخير) أصعب وصخرية أكثر وكان معدل السرعة منخفضاً نسبيًا. ولكني تعلمت الكثير واستمتعت كثيرًا بوقتي".

وتابعت: "هو الباها الأوّل لي منذ باها الأردن مع فريقي الفرنسي الجديد. من الرائع العودة مجددًا للجلوس خلف المقود في حدث مختلف كليًا عن الأحداث التي تقام في منطقة الشرق الأوسط. هي مشاركتي الأولى في أوروبا".

من ناحيته، قال الملاح الفرنسي كايبرز: "أنهينا الباها في المركز الثاني في فئة تي3. قادت دانية بأسلوب رائع. كان هناك الكثير من التحديات، والنتوءات والخطر في كل مكان. قادت بطريقة للحفاظ على الآلية والتواجد عند خط نهاية هذا الحدث. قمنا بتطوير سرعتنا في كل مرحلة وتواصلنا في السيارة. كانت تجربة سعيدة".

وكان أوّل اختبار لعقيل مع المرحلة الإستعراضية (التأهيلية) بمسافة 7.69 كلم في فاربالوتا الجمعة ظهرًا. فسجلت ابنة المملكة العربية السعودية توقيتًا قدره 7.44.5 دقائق وتقدمت للمركز الثالث في فئة ""تي3" خلف الإسبانيين سانتياغو نافارو وخيسوس فوستر.

تحدثت عقيل عن البداية، فقالت: "لقد خضنا التجارب الرسمية في الصباح لمسافة 5 كيلومترات، ومن ثم شاركنا في المرحلة التمهيدية. كنت سعيدة من المرورين وأتأقلم أكثر على السيارة على هذه الأسطح. كان من الممتع رؤية توازن السيارة وكيف تؤثر الصخور عليه. كان مختلفًا كليًا عن أي شيء آخر قمت به".

بدأت الإثارة الفعلية مع خوض مرحلتين خاصتين تم تكرارهما مرتين يوم السبت، ومع مرحلتين جديدتين يوم الأحد. وبلغت مسافة المرحلة الأولى السبت 82.39 كيلومترًا، حيث عاشت عقيل أوّل تجربة أوروبية لها في قسم انتقائي.

ومع تتابع الكيلومترات، تابعت عقيل اكتساب الخبرة على المسارات الوعرة والمتعرجة وحلت في المركز الثالث في "تي3" بعدما حصلت على عقوبة إضافة 150 دقيقة إلى توقيتها بسبب عدم اجتيازها المسار المحدد.

وردت السائقة السعودية بقوة في المرحلتين الرابعة والخامسة بتسجيلها الأوقات الجيدة، وقالت مبتسمة: "لقد حققنا الإنجاز. لقد إنتهى اليوم الأوّل. أنا متفاجئة لأني ما زلت أملك طاقة ولكن القيادة كانت ممتعة والمسارات ساحرة ضمن مناظر خضراء خلابة.... لقد تعلمت الكثير وتعلمت أنه في حال كانت هناك سيارة خلفك أسرع منك عليك التوقف وإفساح المجال لها لأن المسارات رملية جداً مع الكثير من الغبار".

وسجلت عقيل ثاني أسرع توقيت في المرور الأوّل لمسافة 88.30 كليومترًا الأحد، وتقدمت للمركز الثاني في الترتيب العام ضمن فئتها في حين كانت المشاكل الميكانيكية توقف مسيرة منافسها نافارو (أو تي3).

وتمكنت بأمان من إنهاء المرور الثاني لتستحق عن جدارة المركز الثاني في فئتها في أوّل باها أوروبي لها.

وستكون المغامرة الثانية لعقيل في شمال بولندا حيث ستخوض باها بولندا في نهاية شهر آب/أغسطس الحالي.