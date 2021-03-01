السعوديان الراجحي وابن سعيدان يتصدران قائمة المشاركين العالميين في رالي الشرقية الدولي 2021

ضمت قائمة المنافسين في الجولة التي ستمتد لثلاثة أيام 18 فريقًا ومنافسًا قدموا من 13 دولة، علمًا بأن عليهم الخضوع للفحص الفني والتوثيق الإداري قبيل انطلاقة الرالي من أجل تأكيد جهوزية سياراتهم ووجود الوثائق الرسمية اللازمة. وستبدأ منافسات الرالي بخوض مرحلة استعراضية طولها عشرة كيلومترات تقام يوم الخميس، الرابع من مارس، لتحديد مراكز الانطلاق، يليها مرحلتيْن خاصتين تجتازان صحراء المنطقة الشرقية يومي الجمعة والسبت؛ الأولى طولها 220 كيلومتر والأخرى طولها 202 كيلومترين.

سيجتاز الرالي مسارات يغلب عليها الكثبان والمقاطع الرملية والمتعرجة، وستبدأ إحدى المراحل من على شاطئ البحر وتمتد على مسار استخدم بمعظمه خلال رالي الشرقية الذي كان إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات.

سيشارك فريق "أوفرداريف للسباقات" بسيارتي تويوتا "هايلوكس" رباعيتا الدفع، يقود الأولى السعودي يزيد الراجحي يعاونه الملاح الإيرلندي مايكل أور، علمًا بأن الراجحي فاز بلقب باها دبي الدولي، أما الثانية فسيشارك فيها السائق الهولندي إريك فان لون وملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي.

إلى جانب ذلك، سيشارك فريق "أكس رايد" الألماني بسيارةٍ واحدة "ميني جون كوبر وركس رالي" رباعية الدفع بين يدي السائق السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه الروسي أليكسي كوزميتش، كما سيشارك السائق التشيكي الخبير ميروسلاف زابلتال في سيارة فورد "أف 150" من تحضير مؤسسته الخاصة.

بخلاف هؤلاء، تضم القائمة سائقين سعوديين سينافسون على منصات التتويج والمراكز الأولى قدر استطاعتهم، منهم السائق صالح العبدالعالي الفائز بلقب رالي حائل الدولي العام الماضي، وسيقود سيارة "هامر" قوية، والسائقين عيسى الدوسري وخالد الفريحي ومحمد التويجري وإبراهيم بن سلمان ويوسف السويدي والسائقة دانيا عقيل، التي ستتعاون مع الملاح الفرنسي لوران ليشتلويشتيه في سيارة "كان – أم" طراز "مافريك أكس" مصنفة في فئة "تي 3" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية.

وسيشارك بقية السائقين، سبعة سائقين بالتحديد، في فئة "تي 4" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، وجميعهم يشاركون في سيارات "كان – أم" طراز "مافريك".

يتقدم قائمة "تي 4" للسائق الفرنسي كلود فورنيه، وسيكون واحدًا من بين ثلاث سائقين يشاركون بألوان فريق "ساوث للسباقات"، إلى جانب الكويتي مشاري الظفيري وتوماس بيل المقيم في دبي، وسيعاون بيل الملاح الإسباني أرماند مونليون، الدراج السابق في سباقات "إنديورو" والفائز برالي الصين العظيم.

يسعى السائق السعودي صالح السيف على تعويض خيبة أمله في باها دبي الدولي، حيث يريد المنافسة بقوة على لقب فئة "تي 4"، كما سيشارك مواطنوه أحمد الشقاوي وحمد الحربي وسعيد الموري – السائق متعدد المواهب في رياضة السيارات.

إلى ذلك، يوجد قائمة منفصلة خاصة بالمشاركين في فئة الرالي الوطني، علمًا بأن الرالي يعتبر الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لهذا الموسم، كما يوجد قائمة ثالثة خاصة بالدراجين في فئتي الدراجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز".