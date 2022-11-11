رالي حائل: الراجحي يفرض نفسه في المرحلة الخاصة الأولى من باها السعودية

بقلم خالد الناصير

اجتاز المشاركون مرحلة "الجبّة" الخاصة خاضعة للتوقيت مسافتها 229.52 كيلومترًا، على مسار يمتد إلى غرب وشمال غرب حائل على قسمين، الأول طوله 101.52 كيلومترًا والآخر طوله 128.00 كيلومترًا، يفصل بينهما مقطع وصل محايد يتضمن وقفة للراحة وإعادة التزود بالوقود لبعض الفئات.

تمكّن يزيد، في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، من تسجيل توقيت 2:36:19 ساعتين، متقدمًا بفارق 9:48 دقائق على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، في سيارة فورد "أف 150 إيفو"، منافسه الرئيس على لقبي كأس العالم لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

قال يزيد: "كانت مرحلةً جميلة واستمتعت بها كثيرًا، كان هناك الكثير من المقاطع التقنية، لقد أمضيتا وقتًا جيدًا، وأنجز [الملّاح] ديرك عملًا رائعًا. كان الطقس مختلفًا ولم يكن حارًا، لم تهطل الأمطار، إنما كانت الأرض صلبةً إثر أمطار أمس".

عزز السائق الإسباني فرناندو ألفاريز (كان – أم "مافريك") قبضته على مقدرّات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، بتسجيله ثالث أسرع توقيت في مرحلة اليوم في الترتيب العام، وتقدّم لنفس المركز في الترتيب العام المؤقت للرالي، مع ملّاحه الفِرنسي زافييه بانسيري. أما أقرب منافس لفرناندو فقد كان السائق السعودي حمد الحربي (كان أم "مافريك")، الذي يسعى للفوز بلقب هذه الفئة في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها.

بدأ فرناندو المرحلة من المركز السابع، حيث قال: "لقد قدمنا تأديةً جيدةً، ونحن سعداء بالمركز الثالث. كانت السيارة مثالية. لم نواجه مشكلات وبقينا طوال الوقت في المسار الصحيح، سنواصل الضغط طوال المراحل لأنني أريد إنهاء الرالي على منصة التتويج في الترتيب العام، كان من المفترض أن تمطر اليوم، إنما لم تمطر".

قال حمد: "المرحلة كانت جيدةً، لكن الجو كان باردًا جدًا في الصباح. قدنا بالسرعة القصوى لكن بحذر، تمكن يزيد فقط من تجاوزي في مرحلة اليوم".

تصدّر السائق الإسباني إدوارد بونس جدول الأوقات لفئة المركبات الصحراوية من الإنتاج التجاري "تي 4"، متفوقًا بفارق 29 ثانية على السائق الهولندي كيس كولن. في حين عانى السائق الكويتي مشاري الظفيري، متصدر هذه الفئة، من تأخير في المرحلة بسبب مشكلات كهربائية في مركبته، ما سمح للسائق البرتغالي كريستيانو دي سوزا باتيستا وكيس الدخول في منافسة ثلاثية على لقب هذه الفئة مع مشاري.

قال مشاري: "غيرنا المحرك، لكننا ما زلنا نعاني في السيارة من بعض المشكلات الكهربائية التي أدت لتوقف عمل المحرك عدة مرات في أثناء المرحلة، تمكنا من إعادة تشغيله وتجاوز كريستيانو، لكن المشكلة تفاقمت بعد القسم المحايد".

أنهى السائق السعودي خالد الفريحي اليوم في المركز الرابع في الترتيب العام والثالث في فئة سيارات الرالي النموذجية "تي 1"، يساعده الملّاح الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي. قال السعودي: "حظيت بيوم رائع. واجهنا مشكلات بسيطة، كما هو متوقع في مثل هذه المراحل، لكننا أنهيناها بسلام".

قدّم السائق القطري محمد العطية مع ملّاحه الإماراتي علي ميرزا تأديةً طيبةً في المرحلة، إنما اضطرا إلى الانسحاب إثر حادث. قال ميرزا: "للأسف، تعرضنا لحادث بعد اجتياز أول 10 كيلومترات من المرحلة الخاصة، وتعطلت السيارة. أنا ومحمد بخير، وآمل أن يكون لدينا قطع تبديل كافية لإصلاح السيارة وأن نتمكّن من الاستمرار غدًا".

قال محمد العطية: "حاولنا تجاوز السائقة الإيطالية كاميليا ليباروتي أمامنا في أثناء نزولنا من تلة، لكننا هبطنا على الإطارات الأمامية وانقلبت السيارة".

أنهت السائق السعودية دانية عقيل المرحلة في المركز الـ 11 إجمالًا، والثالث في فئة "تي 3"، والأول في فئة السيدات. قالت دانية: "أحب باها حائل، الجماهير تتجمع لمشاهدة المرحلة. كانت مرحلةً جيدة وفيها تحديات، نأمل أن ننهي في مركز جيد من أجل خوض الجولة المقبلة في دبي".

سجّل الدرّاج البريطاني أليكس ماكينس أفضل الأوقات في فئة الدراجات النارية العادية، حيث يشارك على متن هاسكفارنا "أف إي 450". أنهى أليكس المرحلة بفارق 93 ثانية عن مواطنه ماكيس ريس – ستافروس، حيث يتصدّر الأول الترتيب لعام المؤقت للفئة بفارق 1:43 دقيقة عن الثاني. احتل السعودي أنس الرحياني المركز الثالث، وأكمل الدرّاجان الإماراتي محمد البلوشي والأسترالي المقيم في قطر مارتن تشالمرز قائمة المراكز الخمسة الأولى.

في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، كان الفوز بالمرحلة الخاصة من نصيب الدرّاج السعودي هيثم التويجري (ياماها "رابتور")، متقدِّمًا على منافسه ومواطنه عبد المجيد الخليفي (ياماها "رابتور")، تقدّم هيثم لصدارة الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة، بفارق 8:43 دقائق على عبد المجيد. فيما حين عانى السعوديان هاني النومسي وعبد العزيز أهلي من مشكلات فنية أدت لتأخرهما وفرض عفوبات زمنية قاسية عليهما.

سجّل السائق السعودي أحمد الشمري أسرع الأوقات في فئة الرالي الوطني، وتقدّم على مواطنه متعب الشمري بفارق 3:30 دقائق، وسجّل الدرّاج ياسر الخريف أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية في الرالي الوطني.

إلى ذلك، يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدّوليّ للسيارات "فيا – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "باها الشرق الأوسط"، والجولة السابعة (قبل الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم – باها"، والجولة الثالثة (قبل الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات.

سيخوض المشاركون يوم غد (السبت)، مرحلةً خاصةً مسافتها 183.42 كيلومترًا على مسارات تمتد غربي حائل، مرحلة "الفرحانية" الخاصة، تتألف من قسمين، بينهما مرحلة وصل غير خاضعة للتوقيت. تجتاز مسارًا قريبًا من قرية الفرحانية النائية.

النتائج بعد المرحلة الخاصة الأولى:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيستفيتس (لمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 2:39:28 ساعتين

02- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف 150 إيفو" – 2:49:16 ساعتين

03- فرناندو ألفاريز (إسبانيا)/ زافييه بانسيري (فِرنسا) - كان - أم "مافريك أكس 3" (تي 3) – 2:55:07 ساعتين

04- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) – نيسان "باترول" (تي 1) – 3:00:51 ساعات

05- إدوارد بونس (إسبانيا)/ مونيكا بلازا فاسكويز (إسبانيا) – كان – أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) – 3:01:28 ساعات

06- كيس كولن (هولندا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) – 3:01:57 ساعات

07- حمد الحربي (السعودية)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) - كان - أم "مافريك أكس 3" (تي 3) – 3:03:26 ساعات

08- علياء كولوتش (الإمارات)/ ستيفان دوبلي (فِرنسا) - كان - أم "باغيرا دي في 21" (تي 3) – 3:05:21 ساعات

09- كريستيانو دي سوسا باتيستا (البرازيل)/ فاوستو موتا (البرتغال) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو آر آر" (تي 3) – 3:05:22 ساعات

10- إيجيديوس فالييشا (ليتوانيا)/ مينداوغاس فارزا (ليتوانيا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو" (تي 4) – 3:08:05 ساعات

11- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) – كان – أم "مافريك أكس 3" (تي 3) – 3:09:11 ساعات

12- مشاعل العبيدان (السعودية)/ ووتر روزغار (هولندا) - كان – أم "مافريك أكس 3" (تي 3) – 3:10:16 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- أليكس ماكإينس(بريطانيا) - هاسكفارنا "أف إي 450" – 3:07:41 ساعات

02- ماكيس ريس – ستافروس (بريطانيا) - "كاي تي أم" "إي أكس سي أف 450" – 3:09:24 ساعات

03- أنس الرحياني (السعودية) – "كاي تي أم" "إي أكس سي أف 450" – 3:18:23 ساعات

04- محمد البلوشي (الإمارات) - "تي أم 450" – 3:20:51 ساعات

05- مارتن تشالمرز (قطر) - هوندا "سي آر أف 450" – 3:21:44 ساعات

06- عبد اللـه الشطي (الكويت) - كاوازاكي "كاي سي 450" – 3:25:53 ساعات

07- مشعل الغنيم (السعودية) - هاسكفارنا "450 رالي" – 3:31:06 ساعات

08- أحمد الجابر (السعودية) - "كاي تي أم" "450 رالي" – 3:32:03 ساعات

09- بريت هانت (بريطانيا) - هاسكفارنا "أف إي 450" – 3:33:31 ساعات

10- عبد اللـه أبو عيشة (الأردن) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية" – 3:34:45 ساعات

11- عبد الحليم المغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" – 3:35:19 ساعات

12- سلمان الفرحان (البحرين) - هاسكفارنا "أف إي 450" – 3:45:23 ساعات

فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز":

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها "رابتور 700" – 3:32:51 ساعات

02- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" – 3:41:34 ساعات

03- هاني النومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" – 27:04:11 ساعة

04- عبد العزيز أهلي (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر" – 28:48:41 ساعة