الراجحي يدافع عن لقبه ودانيا عقيل تكتب التاريخ في باها الشرقية الدولي

سعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى اقامة هذا الحدث متحدياً تداعيات فيروس كورونا بعدما قرر اتخاذ كل الإجراءات الصحية الصارمة لتوفير أفضل مناخ للفرق المشاركة والإداريين.

ويمتدُ باها الشرقية تويوتا الدولي لثلاثة أيامٍ، وتبدأ المُنافسات مع مرحلة استعراضية لتحديد مراكز الانطلاق طولها 11 كيلومترًا تقريبًا، وذلك يوم الخميس، الرابع من مارس. تليها مرحلتان خاصتان للسرعة.

ويستضيفُ مُنتجع "هوليداي إن" شاطئ نصف القمر المقر الرئيسي لباها الشرقية.

وتكتسي هذه الجولة من كأس العالم أهمية أكبر في ظل مشاركة السائقة دانيا عقيل التي فور أخذها شارة الانطلاق ستكون أول سائقة سعودية تخوض غمار إحدى الجولات العالمية في راليات الكروس كانتري "باها".

وضمن السياق ذاته، لا بد أن نذكر مشاركة مواطنتها مشاعل العبيدان التي بدورها أكدت في أكثر من مناسبة عشقها للسرعة ولعالم الراليات، على أن تخوض منافسات الباها المحلي الذي يشهد مشاركة العديد من الأسماء المحلية والوجوه المعتادة في المملكة.

في المقابل، يبدو حامل اللقب السعودي يزيد الراجحي مرشحاً بقوة للمنافسة على المركز الأوّل، اذ تأتي مشاركته في باها بلاده بعد فوزه بباها دبي، ثاني جولات السلسلة العالمية، بعدما غاب عن باها روسيا (نوثرن فوريست) الذي أحرز لقبه السائق المحلي فلاديمير فاسيلييف.

ويسعى سائق "تويوتا هايلوكس" من تحضير فريق "أوفردرايف" لصاحبه جان ـ مارك فورتين، أن يفك ارتباطه مع الروسي فاسيلييف في صدارة الترتيب العام المؤقت للسائقين مع حصده لأكبر عدد ممكن من النقاط.

ويعرف الراجحي الذي سيعاونه للباها الثاني تواليا البريطاني مايكل أورر، وهو الذي سبق له أن جلس الى جانبه في العديد من جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، جيداً دروب باها الشرقية الذي سبق له أن فاز به عام 2019 عندما كان جولة مرشحة للانضمام إلى كأس العالم، قبل أن يتم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".

مواطنه ياسر بن سعيدان، سيكون بدوره أحد المنافسين على اللقب بعد عودته للجلوس خلف مقود سيارته المعتادة "ميني جون كوبر ووركس" مصنفة ضمن فئة "تي1" قادها مع ملاحه الروسي أليكسي كوزميتش للمركز الثالث في باها دبي.

ومع الهولندي إريك فان لون زميل الراجحي في "تويوتا" والتشيكي ميروسلاف زابليتال على متن "فورد أف150 إيفو"، يبدو أن المركز الأول سينحصر بين هذا الرباعي، إلا في حال تمكن صاحب الأرض صالح العبدالعالي خلف مقود "هامر إتش3" أن يدخل ضمن دائرة المنافسة.

ويعتبر العبدالعالي من الوجوه المعتادة في الراليات وقد سبق له أن توج بلقب رالي حائل الصحراوي عام 2020 في أبرز إنجاز في مسيرته.

السائقة السعودي دانيا عقيل مع السائقة الألمانية يوتّا كلاينشميت خلال رالي داكار 2021 تصوير: صورة صحفية

وتبرز مشاركات السيارات الخفيفة، فإلى جانب دانيا عقيل التي ستجلس خلف مقود "كان ـ آم تي3"، ستكون هناك 7 سيارات من طراز "كان ـ آم مافريكس إكس3" مصنفة في فئة "تي4" يتقدمهم البولندي سيمون غوسبودارسيك والكويتي مشاري الظفيري الذي خاض تجربته الأولى في باها دبي ونجح في احتلال المركز السادس في الترتيب العام والثاني ضمن فئته.

وبخلاف ما حصل مع بطل الشرق الأوسط ست مرات لسيارات المجموعة "ن" و "إي آر سي2"، سيعود الملاح القطري ناصر سعدون الكواري للجلوس في المقعد الساخن بعدما كان الظفيري استعان بجهود الملاح الخبير الإماراتي علي عبيد.

كما سنشاهد على الكثبان الرملية أحمد الشيقاوي وصالح السيف صاحب الإنجازات في رالي حائل والمشارك في رالي داكار في نسخته الاخيرة، وسعيد الموري الذي اكتسب خبرة كبيرة من مشاركته أيضاً في داكار ونجاحه في الوصول إلى خط النهاية.