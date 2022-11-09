الراجحي في طليعة المشاركين في رالي حائل الذي ينطلق غدًا الخميس

تلك هي الجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط للراليات القصيرة "الشرق الأوسط باها" والجولة الثالثة في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وينظّمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات.

تنطلق منافسات باها السُّعُودية - حائل 2022 مع حفل افتتاح، يتبعه مرحلة خاصة استعراضية مسافتها 18 كيلومترًا، وذلك من بعد ظهر يوم الخميس، إيذانًا بانطلاق الباها الذي يمتدُّ لثلاثة أيام.

في فئة السيارات، يسطع نجم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف")، حيث سيشكِّل هذا الرالي ميدان مُنافسةٍ مع السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد "أف 150 إيفو") في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم لراليات الباها؛ الفارق بينهما الآن نُقطة واحدة، كما يتصدَّر يزيد الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية مع مرور نصف جولات الموسم.

كما يُعدّ الملاح السلوفاكي ماريك سيكورا، الذي يجلس إلى جانب ميروسلاف، المرشح الأوفر حظًّا للفوز بلقب الملّاحين، وذلك مع غياب البريطاني مايكل أور، ملّاح يزيد، حيث ما زال في مرحلة النقاهة، إثر إصابةٍ تعرَّضَ لها في باها بولندا، وحلَّ بديلًا منه الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس.

يحمل يزيد الرَّقْم القياسي بعدد الانتصارات في الرالي، إذ فازَ به خمس مرّات، أعوام 2009 و 2010 و 2012 و 2015 و 2016. أما ميروسلاف، ففازَ بلقبه مرة واحدة في 2013.

يتنافس السائقون البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا والهولندي كيس كولين والإسباني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث في الترتيب العام لكأس العالم لراليات الباها، حيث يتأخرون جميعهم بثلاثين نُقطةٍ عن يزيد، علمًا بأنهم يُنافسون على ألقاب فئتي السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، والإنتاج التجاري الواسع "تي 4"، ويُشاركون في سيارات كان – أم "مافريك – ساوث للسباقات".

في فئة "تي 3"، يتقدَّم فرناندو بفارق 45 نقطة على مُنافسته السعودية دانية عقيل، في حين يتصدَّر السائق الكويتي مشاري الظفيري الترتيب العالم لفئة "تي 4"، يتبعه كريستيانو بفارق 18 نُقطة. وسيشارك السائقان السعودي سعيد الموري والإسباني إدوارد بونس في هذه الجولة، ويملؤهما الطموح بتسجيل نقاطٍ في هذه الفئة.

يواجه فرناندو ودانية منافسة قويةً في فئة "تي 3" من عددٍ من السائقين، مثل القطري محمد العطية، والسعوديان السائقة مشاعل العبيدان والسائق صالح السيف، صاحب الخبرة في سيارات كان – أم.

المنافسة على لقب كأس الشرق الأوسط لراليات الباها مفتوحٌ على مصراعيه، لدى السائق السعودي حمد الحربي لديه فرصةٌ لانتزاع صدارة الترتيب العام الإجمالي، والتقدُّم على السائقتين الأختان علياء وياسمين كولوتش في ترتيب فئة "تي 3".

هنالك منافسة قوية في فئة "تي 4" في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها بين السائقين الإيطالية كاميليا ليباروتي، والليتواني إيجيديوس فالييشا، والسعودية مها الحملي، علمًا بأن كاميليا تحتل المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت.

وفازَ بلقب آخر نُسختين السائقان الإسباني كارلوس ساينز الأب في 2020، في سيارة ميني "أكس رايد"، والقطري ناصر بن صالح العطية في 2021، في سيارة تويوتا "هايلوكس – غازوو".

يُعدّ باها السعودية – حائل الفرصة الأخيرة للدرّاجين في فئتي الدرّاجات النارية ثنائية العجلات ورباعية العجلات "كواد" لتسجيل نقاط في كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدُّوَليّ للدرّاجات النارية "فيم – باها"، والتأهل للجولة النهائية، باها دبي الدولي، الذي سيُقام في شهر ديسمبر.

يتصدّر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي حاليًا الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية الاعتيادية، مع البرتغالي فابيو ماغالهايس، وفي رصيد كليهما 45 نقطة، ويعرف البلوشي بأن الفوز في حائل سيمنحه 50 نقطة كحدٍّ أقصى للوصول إلى النهائي.

من بين الدراجين الذين يأملون في تحسين مراكزهم قبل جولة دبي الدرّاجون الأُرْدُنّيّ عبد اللـه أبو عيشة، والكويتي عبد الله الشطي، والأسترالي مارتن تشالمرز المقيم في قطر، والإسبانية مارغوت لوبيرا، والبريطاني ماكيس ريس – ستافروس، إلى جانب أصحاب الأرض مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة.

حصد الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي فعلًا الحد الأقصى من النِّقَاط، 50 نقطة، في الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، إثر تحقيقه فوزين في هذه الفئة، إنما يأمل السعودي تحقيق فوزٍ آخر على متن دراجته ياماها "رابتور 700". ومن بين مُنافسيه على لقب فئة "كوادز" العالمية مواطنيه هاني النومسي وفيصل الصويح، علمًا بأن هاني يحتل حاليًا المركز الثالث في الترتيب العام.

ومن بين أبرز الدرّاجين في فئة الدرّاجات النارية العادية التي سعة محركها عن 450 سنتيمترًا مكعب النمساوي سيمون فرانسيس، والإماراتي حمدان العلي، والبريطاني ستيفن هولت، والثلاثي القطري الشيخ محمد آل ثاني ومحمد الكعبي ويعقوب آزادي، إلا أنه لا يحقّ لهم تسجيل نقاطٍ في السلاسل التي يقيمها الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم".

هنالك أيضاً فئة الرالي الوطني، الذي يُقام بالتوازي مع الباها الدولي، وينطلق المنافسون فيه بعد انطلاقة المنافسين في فئة الباها الدولي للسيارات والدرّاجات النارية. اجتذبت هذه الفئة حتى الآن 33 سيارة، وذلك قبل إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني.

إلى ذلك، سيخضع المشاركون والسيارات والدرّاجات النارية المشاركة لإجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني يومي الأربعاء والخميس، الموافق 9 و 10 نوفمبر في حائل، يتبعه مؤتمر صحفي الساعة السابعة مساءً، ومن ثم حفل الافتتاح ويليه خوض مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، طولها 18 كيلومترًا، وذلك لتحديد مراكز المُنطلقين من السيارات والدرّاجات النارية العادية والكوادز في اليوم التالي، الجُمعة المُوافق 11 نوفمبر.

باها السعودية حائل 2022 – أبرز المشاركين:

فئة السيارات

السائق والملّاح السيارة

200- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"

201- ميروسلاف زابليتيال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف150 إيفو"

202- سالم الظفيري (الكويت)/ فارس الظفيري (الكويت) – نيسان "باترول"

203- محمد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) - نيسان "باترول"

204- محمد التويجري (السعودية)/ آشلي تشافيز (البيرو) - نيسان "نافارا"

210- مُنيف الشمري (السعودية)/ خالد البكر (السعودية) – إيسوزو "دي ماكس" ("تي 2")

211- أحمد الشقاوي (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (فيا) – نيسان "باترول" ("تي 2")

212- إبراهيم بن سحمان (السعودية)/ محمد العبد اللـه (السعودية) - نيسان "باترول" ("تي 2")

214- يحيى علي عبدو (السعودية)/ سيُعلن عنه لاحقًا - نيسان "باترول" ("تي 2")

215- ماجد الثنيان (السعودية)/ فهد السفياني (السعودية) - نيسان "باترول" ("تي 2")

الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة

001- محمد البلوشي (الإمارات) - "تي أم 450"

002- مشعل الغنيم (السعودية) - هاسكفارنا "450 رالي"

003- عبد اللـه أبو عيشة (الأردن) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية"

004- سلمان الفرحان (البحرين) - هاسكفارنا "أف إي 450"

005- عبد الحليم المغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي أف 450"

006- هاري هاو (بريطانيا) - "كاي تي أم" "أس أكس أف 450"

007- عبد اللـه الشطي (الكويت) - كاوازاكي "كاي سي 450"

008- مارتن تشالمرز (قطر) - هوندا "سي آر أف 450"

009- اليكس ماكإينس(ريطانيا) - هاسكفارنا "أف إي 450"

010- ماكيس ريس – ستافروس (بريطانيا) - "كاي تي أم" "إي أكس سي أف 450"

الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز":

الدرّاج الدرّاجة

100- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - ياماها "رابتور 700"

101- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها "رابتور 700"

102- هاني النومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700"

103- فيصل الصويح (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر"

104- عبد العزيز العطوي (السعودية) - ياماها "رابتور 700"

105- عبد العزيز الشمري (السعودية) - ياماها

106- عبد العزيز أهلي (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر"

107- عُمر فهمي (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر"