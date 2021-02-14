الاستعدادات تتكثف لانطلاق باها دبي الدولي 2021

يُشكّل باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للكروس كاونتري باها، والجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية، على أن يتضمن الحدث مرحلتين خاصتين تبلغ مسافتاهما 192 كيلومتراً و194 كلم تباعاً وتمران عبر الكثبان الرملية والسهول السبخية في صحراء القدرة.

ومن المتوقع مشاهدة منافسة حامية الوطيس بين صاحب الأرض الإماراتي الشيخ خالد القاسمي الذي حلّ سابعاً في النسخة الثانية من رالي داكار في المملكة العربية السعودية، والسعودي يزيد الراجحي ومواطنه ياسر بن سعيدان الذي حل ثالثاً في دبي عام 2018 (ميني جون كوبر ووركس رالي)، والهولندي إريك فان لون وصيف بطل عام 2015 (تويوتا هايلوكس أوفردرايف).

من جهته سيشارك السعودي أحمد الشقاوي الفائز بفئة "تي 2" لسيارات الانتاج التجاري عام 2018 على متن سيارة "كان ـ آم مافريك إكس 3"، في لائحة تضم العديد من السائقين على غرار الدنماركي أندرياس بورغمان الذي يسعى لتكرار نجاحه عام 2018 على متن "كان ـ آم مافريك إكس".

كما يشارك الكويتي مشاري الظفيري صاحب الألقاب الستة في بطولة الشرق الأوسط للراليات ضمن الـ "أم إي آر سي2"، والذي قرر هذه المرة أن يخوض تجربة من نوع آخر على مسارات السرعة، وتحديداً خلف مقود "كان ـ آم" طراز عام 2021 مصنفة ضمن فئة الـ "تي4" ومن تحضير فريق "ساوث رايسينغ".

وتأتي مشاركة الظفيري الذي سيستعين بجهود الملاح الإماراتي علي حسن، على وقع فوزه بلقب الـ "أم إي آر سي2" في رالي قطر الدولي الذي أقيم مؤخراً وافتتح منافسات البطولة الشرق أوسطية، في سعي السائق الكويتي للحفاظ على لقبه.

في فئة الدراجات النارية، تبرز المنافسة بين حامل اللقب آرون مير من جنوب إفريقيا والمقيم في الإمارات وصاحب الأرض محمد البلوشي الفائز باللقب عام 2018، من بين كوكبة من الدراجين تضم كل من الجنوب إفريقي مارك أكرمان، الإماراتي محمد البلوشي وشقيقه سلطان الذي حل ثالثاً عام 2018، البريطاني سام سميث بالإضافة إلى مواطنه جيمس هيلير الذي يشارك للمرة الأولى.

ويشارك أيضاً الدراج الليثواني أروناس جيلازنينكاس الفائز بفئة الدراجين "أوريجينال باي موتول" (الدراجون الذي لا يحصلون على أية مساعدة) في رالي داكار مطلع العام الجاري.

في فئة الـ كوادز" للدفع بأربع عجلات يسعى الكويتي فهد المسلم أن يكون أول متسابق يفوز ثلاث مرات بلقب باها دبي الصحراوي وذلك على متن دراجته "ياماها رابتور 700 آر".

وافتُتح كأس العالم كروس كاونتري للباها مع باها روسيا "نورثرن فوريست" (4 ـ 7 شباط/فبراير 2021) حيث نجح حامل اللقب العام الماضي الروسي فلاديمير فاسيلييف في الدفاع عن لقبه، مكرراً الفوز للعام الثاني تواليا ولكن هذه المرة مع الملاح أليكسي كوزميتش (بي أم دبليو إكس3)، علماً أنه فاز عام 2020 مع الملاح فيتالي ييفتيخوف خلف مقود السيارة ذاتها.

وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها فاسيلييف لقب باها بلاده بعد عامي 2013 (مع الملاح قنسطنطين زيلتسوف على جي ـ فورس بروتو)، و2020.

وكان فاسيلييف توج العام الماضي لقب كأس العالم للباها مع نهاية الجولتين الرابعة والخامسة اللتين أقيمتا في حائل، المملكة العربية السعودية.

وبالعودة إلى باها روسيا فقد أحرز بوريس غاداسين وملاحه ديمتري كوزوكوف (جي فورس تي3) لقب فئة الـ "تي3"، فيما عاد المركز الأوّل في فئة الـ "تي4" للثنائي كلود فورنييه وسيباستيان دلوني (كان ـ آم مافريك إكس3).

وتضم روزنامة كأس العالم للكروس كاونتري باها للعام الحالي 9 جولات فبعد روسيا ودبي، يقام باها الشرقية (4ـ6 آذار/مارس) والأردن (18ـ 20 آذار/مارس) ، وإسبانيا (23ـ 24 تموز/يوليو) والمجر (12ـ 15 آب/أغسطس) وبولندا (26ـ 29 آب/أغطس) وإيطاليا (9ـ12 أيلول/سبتمبر) والبرتغال (28ـ 30 تشرين الأوّل/أكتوبر).

من ناحية أخرى أكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ان إبرام شراكة جديدة مع المطوّر شركة أموري سبورت أورغانايزيشن (إيه أس أو) تهدف إلى منح الراليات في الإمارات دفعة رئيسية خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأضاف ابن سليم: "سيساعد نفوذ الشركة الفرنسية في جذب تشكيلة قوية من المنافسين من الطراز العالمي للمشاركة في جولتين باها دبي ورالي أبوظبي الصحراوي والترويج في الوقت نفسه لأبرز معالم الإمارات السياحية الجذابة لجمهور تلفزيوني عالمي ضخم".

وأكمل: "كما سيساعد نمو الأحداث الرياضية المتعلقة بالسيارات وجذب أفضل المتسابقين في العالم في استقطاب مواهب محلية جديدة وتأمين مستقبل الراليات التي حظيت بتاريخ حافل في الإمارات العربية المتحدة على مر العقود الماضية".

وكانت السلطات الحكومية وافقت على إقامة باها دبي الدولي بشرط الالتزام الصارم بتطبيق بروتوكول جائحة "كوفيد-19" الذي وضعته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وطالبت بتطبيق أقصى درجات مراعاة الالتزام والتركيز.