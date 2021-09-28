الإماراتي محمد البلوشي يتطلع لتعزيز صدارته لترتيب كأس العالم للدراجات النارية في قطر

يتصدر دراج "كيه تي أم" الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، فيما سيكون الأردني عبدالله أبوعيشة أبرز المنافسين، إلى جانب كوكبة من دراجي مجلس التعاون الخليجي وقارة أوروبا خلال الأيام الثلاثة من النسخة الأولى لباها قطر للدراجات النارية على مسارات وعرة والمنضوي للمرة الأولى في الروزنامة العالمية.

وعلى الرغم من غياب العديد من الأسماء البارزة عن الجولة القطرية، إلاّ أن البلوشي يملك الفرص المثالية ليقترب أكثر من هدف تحقيق اللقب العالمي قبل الجوليتن الأخيرتين هذا العام والمقرر أن تقاما في البرتغال الشهر المقبل.

وفي ظل غياب ميريام بول ومارغو فاري عن الجولة الشرق أوسطية، يشرّع باب الفوز أمام الدراجة الكويتية سارة علي خريبط لإحراز لقب السيدات، وذلك بعدما تعافت من إصابة تعرضت لها مطلع العام الحالي.

وتتأخر الدراجة الكويتية في المركز الثالث في الترتيب والتي تشارك على متن "ياماها دبليو آر 450" عن بول المتصدرة بفارق 24 نقطة (50)، وبفارق 14 نقطة عن الوصيفة فاري (40)، وهي تدرك جيداً أنّ مجرد وصولها إلى خط نهاية باها قطر سيزيد من حظوظها في الدخول ضمن دائرة المنافسات على اللقب العالمي.

من ناحية أخرى، يزور الدراج باولو أوليفييرا من موزمبيق قطر للمرة الأولى وهو يأمل في أن يزيد الفارق الذي يفصله عن أبرز ملاحقيه مع 11 نقطة في صدارة ترتيب كأس المخضرمين. وفيما يغيب وصيفاه فيليب جيندرون ومارك أكرمان، يشارك عدد كبير من الدراجين من المملكة المتحدة بعدما قرروا الانغماس في المنافسات وهم بين 7 دراجين يسعون لمقارعة أوليفييرا حتى خط النهاية.

باولو أوليفييرا، باها قطر

في فئة الجونيور (الناشئون) يملك الدراج البولندي كونراد دابروفسكي الأفضلية مع 10 نقاط أكثر من باقي منافسيه، ولكنه لن يشارك في باها قطر الدولي. في المقابل، يأمل الدراج البريطاني الشاب روبرت والاس في فرض نفسه في هذه الفئة خلف مقود دراجته "كيه تي أم 450 آر آر".

في فئة الـ "كوادز" ستكون المنافسة محصورة بين 5 سعوديين على متن "ياماها"، حيث يحتل ثلاثة منهم المراكز الثلاثة الأولى في كأس العالم للباها "فيم" بعد أربع جولات.

ويملك هيثم التويجري 4 نقاط إضافية أمام فيصل الصويح (45 مقابل 41) ، فيما يتأخر هاني النميسي بفارق 10 نقاط في المركز الثالث. أما سلطان المسعود وعبدالعزيز العطاوي فيسعيان أيضاً للعب الأدوار الأولى على المسارات القطرية.

ويتنافس في فئة السيارات الخفيفة "أس أس في" العديد من السائقين مع كوكبة من الأسماء المحلية على غرار أحمد الكواري وخالد المهندي وعبدالله الخليفي (ياماها) في منافسة مشرعة مع الأردني أحمد علوه واللبناني هنري قاعي، أحد الوجوه المعروفة في بطولة الشرق الأوسط للراليات والإيطالي ستيفانو ماريني.

ينطلق باها قطر الدولي من استاد البيت في مدينة الخور القطرية ظهر الخميس في 30 أيلول/سبتمبر الحالي في تمام الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي.

كأس العالم للدراجات النارية في قطر

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للباها "فيم" ـ فئة 450 سي سي ـ بعد 4 جولات:

1ـ محمد البلوشي (الإمارات) 41 نقطة

2ـ عبدالله أبوعيشة (الأردن) 33 نقطة

3ـ مارتن ميشك (تشيكوسلوفاكيا) 31 نقطة

4ـ سيباستيان بولر (ألمانيا) 25 نقطة

4ـ خوان باريدا بورت (إسبانيا) 25 نقطة

4ـ سام سميث (بريطانيا) 25 نقطة

7ـ ماتيو دوفيزي (فرنسا) 23 نقطة

8ـ ستيفان سفيتكو (سلوفاكيا) 20 نقطة

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للباها "فيم" ـ فئة السيدات ـ بعد 4 جولات:

1ـ ميريام بول (هولندا) 50 نقطة

2ـ مارغو فاري (إسبانيا) 40

3ـ سارة خريبط (الكويت) 26

4ـ سارة غارسيا ألفاريس (إسبانيا) 25

5ـ أولغا روكوفا (تشيكوسلوفاكيا) 16

5ـ عيشة واريا بيساي (إندونيسيا) 16

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للباها "فيم" ـ فئة المخضرمين ـ بعد 4 جولات:

1ـ باولو أوليفييرا (موزمبيق) 36 نقطة

2ـ فيليب جوندرون (فرنسا) 25

2ـ مارك أكرمان (جنوب إفريقيا) 25

4ـ توني فينغوت ريغال (إسبانيا) 20

5ـ بدرو براتا (البرتغال) 16

6ـ روي فيريرا (البرتغال) 13

7ـ والتر دالماسو (إيطاليا) 10

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للباها "فيم" ـ فئة الجونيور ـ بعد 4 جولات:

1ـ كونراد دابرفوسكي (بولندا) 50 نقطة

2ـ مارغو فاري (إسبانيا) 40

3، نيل ثيريك (فرنسا) 25

4ـ جان لو ليبان (فرنسا) 20

5ـ كيفن جيرو (فرنسا) 13

الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للباها "فيم" ـ فئة الـ "كوادز"ـ بعد 4 جولات:

1ـ هيثم التويجري (السعودية) 45 نقطة

2ـ فيصل الصويح (السعودية) 41

3ـ هاني النميسي (السعودية) 31

4ـ جوراي فارغا (سلوفاكيا) 25

4ـ أليكسندر جيرو (فرنسا) 25

6ـ جيروم كونار (فرنسا) 20

7ـ توني فينغوت ريغال (إسبانيا) 16

8ـ أولغا روكوفا (تشيكوسلوفاكيا) 13

8ـ كيفن جيرو (فرنسا) 13