إلغاء نسخة 2020 من رالي طريق الحرير

بالرغم من أن عملية تنظيم الرالي كانت ضمن مراحل متقدمة، لكن تم اتخاذ القرار بإلغاء الحدث قبل شهر من انطلاقه وذلك بسبب "غياب الوضوح فيما يتعلق بإجراءات السفر على الحدود، قيود السفر الجوي وغيرها من إجراءات العزل والحجر التي ما تزال سارية المفعول في روسيا".

وتم التصديق على هذا القرار من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، بعد توصيات من قبل وزارة الرياضة الروسية.

وكان من المفترض أن يقام الرالي بين موسكو وكازان، ضمن ثمانية مراحل بين يومي 2 - 11 يونيو/حزيران المقبل، قبل إلغائه.

حيث أعلنت اللجنة المنظمة أنها ستبدأ العمل بالفعل على نسخة العام المقبل بدءاً من الأسبوع القادم.

وقال فلاديمير شاغين المدير التنظيمي لرالي طريق الحرير: "لقد قمنا بعمل متميز للغاية، لكن لا بد من قبول وتفهم القرار. لدينا مسؤولية تجاه السلامة العامة وتلك أولوية بكل تأكيد".

وأكمل: "الوضع العالمي ما زال حساساً للغاية، وعلينا التعامل مع إجراءات العزل والحجر في أغلب أجزاء روسيا".

يشار إلى أن ناصر العطية أحرز الفوز بنسخة العام الماضي على متن سيارته تويوتا هايلوكس، بينما كان الفوز ضمن فئة الدراجات من نصيب سام ساندرلاند دراج "كاي تي ام".