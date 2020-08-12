إلغاء رالي المغرب 2020 وإضافة رالي الأندلس

لطالما لعب رالي المغرب دور الحدث التحضيري الذي يسبق رالي داكار، حيث شارك فيه نخبة من ألمع السائقين في العالم على مرّ الأعوام وآخرهم فرناندو ألونسو العام الماضي خلف مقود سيارة تويوتا.

وكان من المنتظر أن تُقام النسخة الـ 21 من الرالي بين 9 و14 أكتوبر جزء من روزنامتَي الكروس كانتري وكأس العالم.

لكن في ظلّ الوضع الوبائي في شمال إفريقيا وقيود السفر في أوروبا التي من شأنها التأثير على توافر السائقين والدرّاجين، توصّلت شركة "أو دي سي" المنظّمة والحكومة المغربيّة إلى قرار مشتركٍ بإلغاء نسخة هذا العام من الحدث.

يُشار إلى أنّ المشهد العام لراليات الكروس كانتري متوقّفٌ منذ رالي قطر في فبراير الماضي، لكنّ كاستيرا قرّر تعويض رالي المغرب المُلغى بحدثٍ آخر في الأندلس في إسبانيا.

وسيُقام الرالي الجديد بين 6 و10 أكتوبر على أن تتبع المرحلة التحضيريّة أربع مراحل أخرى تتضمّن كلٌ منها مسافة تنافسيّة تبلغ 300 كلم.

وقال كاستيرا لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أريد القيام بشيء ما وفكّرت في منطقة الأندلس كي يتمكّن السائقون والفرق من خوض بعض النشاطات قبل بدء التحرّك".

وأضاف: "لم يخض أغلبهم أيّة نشاطات منذ فبراير وذلك سيّئ. عليّ القيام بشيء ما من أجل الرياضة وكذلك من أجلنا إن أردنا مواصلة تنظيم الراليات".

وقال كاستيرا أنّه سيتمّ اتبّاع بروتوكولات مشابهة لتلك التي تعتمدها الفورمولا واحد والموتو جي بي من أجل تنظيم رالي الأندلس.