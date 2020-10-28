إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر

أعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ونادي السيارات والسياحة عن إلغاء منافسات باها دبي الدولي الذي كان مقرراً بين يومي 26 و28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إذ تم الإعلان أنه وبعد مفاوضات ومباحثات مطوّلة على مدار الأشهر الأخيرة، تم إلغاء كل من تحدي رالي أبوظبي الصحراوي وباها دبي الدولي، بسبب الأزمة العالمية الحالية.

لكن بالمقابل، تم التأكيد على مواعيد مبدئية لباها دبي الدولي شهر فبراير/شباط 2021، وكذلك تحدي رالي أبوظبي الصحراوي في نوفمبر 2021.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حال تأكيدها.

يُشار أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" كان قد أعلن في وقت سابق عن قرارات المجلس العالمي لرياضة السيارات فيما يتعلق براليات الباها، حيث تم تأكيد إدخال باها حائل والشرقية ضمن كأس العالم.

وعقب إلغاء رالي تحدي أبوظبي الصحراوي 2020 الذي كان من المقرر أن يقام بين يومي 20 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، تم تأكيد إلغاء كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة هذا العام.

وكان من المفترض أن يقام ياها دبي الدولي قبل باها حائل الأول والثاني.

لكن ومع إلغائه ستصبح الروزنامة على الشكل الآتي:

روزنامة 2020 لكأس العالم في راليات الباها: