إلغاء باخا الأردن 2020 مع "عودةٍ أقوى في العام المقبل"

قال بيان للأردنية لرياضة السيارات، المؤسسة المنظمة للأحداث المتعلقة برياضة السيارات في المملكة الأردنية الهاشمية، بأنها قررت إلغاء "باخا الأردن 2020" الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا"، وذلك على ضوء تفشي وباء الفيروس المستجد "كوفيد 19 COVID"، حيث لاقت صعوبةً في تحديدٍ موعدٍ بديلٍ ضمن الجدول الرياضي هذا الموسم.

كان من المقرر إقامة هذا الرالي الصحراوي في الفترة ما بين 16 و 18 نيسان (أبريل) الماضي، لكن أصدرت المؤسسة في آذار (مارس) الماضي قرارًا بتأجيله لموعدٍ بديل هذا العام مع بداية انتشار الجائحة، إلا أن استشراءها أكثر وأكثر قد أطاح بالقرار السابق، علمًا بأنها أثرت سلبًا على موسم رياضة السيارات العالمي بأكمله.

جاء قرار المسؤولين عن الباخا من أجل إتاحة مزيدٍ من الوقت لهم للعودة "أقوى وأفضل" في الموسم المقبل 2021، وذلك بعد مشاورة الهيئتين الرياضِيَتَين الحاكِمَتَيْن، الاتحادين الدوليَيْن للسيارات "فيا FIA" والدراجات النارية "فيم FIM".

وقال السيد زياد بلقز، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات ورئيس اللجنة المشرفة على تنظيم باخا الأردن: "أولينا دائمًا الأهمية القصوى لسلامة وصحة جميع من لهم لهم علاقة بالأحداث التي ننظمها إلى جانب عموم الشعب الأردني، وفي مثل هذه الظروف المضطربة والغامضة يؤسفنا الإعلان عن قرار إلغاء باخا الأردن 2020، ونحن على تواصلٍ دائمٍ بزملائنا في الاتحادَيْن الدولِيَيْن للسيارات والدراجات النارية خلال الجائحة، وشعرنا بأنه القرار الأكثر منطقيةً الذي يمكن اتخاذه لمصلحة جميع الأطراف".

وأضاف: "يمكننا التركيز الآن على نسخة 2021 لإخراج باخا الأردن بحلةٍ أفضل وأقوى بحيث يستمتع به محبو رياضة السيارات، ونتطلع قدمًا للترحيب بالجميع في الأردن عندما تصبح الظروف آمنةً لذلك".

يتضمن كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة لهذا الموسم ثمانِ جولاتٍ، كان من المقرر إقامتها ما بين شهري شباط (فبراير) وتشرين الأول (أكتوبر). ولغاية الآن، أقيمت الجولة الأولى فقط من هذا الموسم، باخا روسيا – الغابة السوداء، وفاز بها السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة "بي أم دبليو" طراز "أكس 3".

أقيم باخا الأردن للمرة الأولى في العام 2018، وكان حدثًا مرشحًا للانضمام في جدول كأس العالم للراليات الصحراوية، فاز السائق السعودي عيسى الدوسري بلقب نسخة 2018 التجريبية في سيارة نيسان "نافارا"، ونظم في العام الماضي جزءًا من جدول جولات كأس العالم، وفاز السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي بلقب النسخة الأولى 2019 في سيارة ميني "جون كوبر ووركس رالي" من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، وحازت نسخة العام الماضي على تقديرٍ واسعٍ من الفرق المشاركة بالنظر لمساراته المتنوعة والطبيعة الرائعة في جنوب الأردن حيث أقيم الرالي. في حين كان سيدخل باخا الأردن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية هذا العام.