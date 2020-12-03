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أسماء كبيرة مشاركة في رالي حائل ضمن فئتي الدرّاجات النارية والكوادز

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أسماء كبيرة مشاركة في رالي حائل ضمن فئتي الدرّاجات النارية والكوادز

سيشهد باها حائل، الذي ينظمّه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، مشاركةً واسعةً في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورباعية العجلات "كوادز". 

لعلَّ من أبرز المشاركين أدريان فان بيفِرِن، درّاج فريق "ياماها" الرسمي، وسيتواجد في كلتا جولتي الرالي، حيث ستقام الجولة الأولى منه ما بين 10 و 12 كانون الأول (ديسمبر)، والأخرى ما بين 14 و 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

يأتي اسم الدرّاج الفرنسي على قائمةٍ طويلة تضم 31 درّاجًا على متن درّاجات نارية ذات العجَلَتَيْن، و21 درّاجًا في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، وسيشاركون في الرالي وفق أنظمة الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم". وتعتبر جولتا رالي حائل فرصةً لا تعوَّض للدرّاجين لكي يختبروا قدراتهم ويتدربوا لتحسين مهاراتهم المِلاحية قبيل انطلاق رالي داكار 2021 في شهر كانون الثاني (يناير).

جديرٌ بالذكر أن منظمي الرالي سينشرون قائمةً بأسماءِ المشاركين في فئات السيارات والشاحنات والرالي الوطني المشاركين وفق أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يوم السبت.

يعتَبر فان بيفِرِن حاليًا أحد أبرز نجوم الراليات الصحراوية، وفازَ بعدةِ مراحل في رالي داكار وتصدَّرَ الترتيب العام لفئته. للأسف، لم يحالفه الحظّ في النسخة السابقة من رالي داكار، إذ سَقَطَ عن درّاجته وتعرَّض لإصابةٍ في رسغِه، وغابَ عن المشاركات الرياضية عدةَ أشهر خضعَ خلالها للعلاج والنقاهة، وشاركَ في شهر أكتوبر في رالي الأندلس جنوبي إسبانيا وأنهاه ثانيًا على صهوة درّاجة ياماها طراز "دبليو آر 50 أف"، معلنًا استعادَة لياقته البدنية. وبالتأكيد يريد الفرنسي الاستفادة من الجولَتَيْن المتتالِيَتَيْن من باها حائل لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للاستحقاق الكبير، وقبل الدخول بمنافسةٍ حاميةٍ بين ياماها ونظراؤها في رالي داكار مثل "كاي تي أم" وهوندا وهاسكفارنا وهيرو.

لن يكون طريق فان بيفِرِن مفروشًا بالورود، إذ لا تخلو قائمة المشاركين في هذه الفئة من منافسين أقوياء أمثال الدرّاج البولندي كونراد دابروفسكي، المشارك على درّاجة "كاي تي أم" طراز "450 رالي" بألوان فريق "فريق دووست للراليات"، وهو ابن الدرّاج المحترِف ماريك دابروفسكي، الذي انتقل في المراحل الأخيرة من مسيرته الرياضية إلى فئة السيارات وشارك في العديد من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية مع "فريق أوفردرايف تويوتا" في سيارة "هايلوكس".

على صعيد المشاركة المحلية، تزخر القائمة بالكثير من الدرّاجين السعوديين الذين بدؤوا في الانخراط أكثر فأكثر في هذه الفئة الجديدة نسبيًا عليهم، كما تسجَّل مشاركة واعدة من متسابقين إماراتيين مثل علي عاشور وراشد الحسن وعثمان الغفلي وراشد عبداللـه في فئة الدرّاجات النارية، وخليفة الرئيسي في فئة الدّرجات النارية رباعية العجلات، حيث سيشارك على متن كواد هوندا طراز "تي آر أكس 450 أف". وسيرتفِع علم الكويت بين الدول المشاركة مع الدرّاج محمد جعفر على درّاجة "كاي تي أم".

عودةً إلى أبناء البلد، نطالِع في القائمة أسماء كثيرة، منهم من شاركَ سابقًا في رالي حائل الدولي، مثل مشعل الغنيم على درّاجة "كاي تي أم"، وسفيان العمر على كواد "هوندا" وسلطان المسعود على كواد "ياماها رابتور". علمًا بأن العمر والمسعود أنهيا النسخة السابقة من رالي حائل الدولي في شهر فبراير الماضي في المركزين الثاني والثالث خلف رياض العريفان.

يجتاز راليا حائل مسارات متنوعة عبر صحراء النفود الكبير، تمتد الجولة الأولى "باها حائل الأول" لمسافة إجمالية 890 كيلومترًا منها 592 كيلومترًا خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة، والأخرى "باها حائل الثاني" على مسارٍ أقصر قليلًا بمسافة إجمالية 780 كيلومتر منها 479 كيلومتر خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة.

يمكن للراغبين بحضور الحدث من خارجِ المملكة العربية السعودية الحصول على التفاصيل الكاملة حول الاحتياطات والمتطلَّبات الخاصة بالتعامل مع جائحة الفيروس التاجي المستجد "كوفيد 19" على الموقع الشبكي الرسمي للرالي.

المملكة العربية السعودية تتحضر لاستضافة آخر جولتين من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة

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