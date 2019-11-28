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غاسلي يرغب الانخراط أكثر في عالم السباقات الإلكترونية
أبدى سائق تورو روسو في الفورمولا واحد بيير غاسلي رغبته في الانخراط أكثر في عالم السباقات الإلكترونية وذلك بعد مشاهدته للجولة الافتتاحية من بطولة السباقات الإلكترونية للفورمولا واحد في لندن مساء الأربعاء الماضي.
ألونسو لن يكون مجرد "شخصية ثانوية" في لعبة السباقات "غريد" الجديدة
كشفت "كودماسترز" أن فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد سيكون أكثر من مجرد "شخصية ثانوية" في لعبتها الإلكترونية القادمة "غريد".
فورمولا واحد الإلكترونية: تونيزا سائق فيراري يهيمن على مجريات الجولة الأولى ومرسيدس تعاني
أحرز دايفيد تونيزا الفوز مرتين لصالح فيراري في انطلاقة منافسات الفورمولا واحد الإلكترونية، بينما لم يتمكن سائق مرسيدس حامل اللقب من الوصول إلى منصة التتويج.
فان بورين سائق مكلارين على جهاز المحاكاة يستعد لخوض أولى سباقاته العالمية
يتجه بورين السائق الذي يعمل على جهاز المحاكاة لدى فريق مكلارين في الفورمولا واحد إلى خوض أولى سباقاته العالمية ضمن منافسات بورشه سوبر كاب خلال عطلة نهاية اﻷسبوع في هوكنهايم.
فرق الفورمولا واحد اﻹلكترونية تختار سائقيها للمشاركة في الموسم الجديد
اختارت جميع فرق الفورمولا واحد العشرة سائقيها الذين سيشاركون في منافسات الموسم الثالث الجديد للبطولة اﻹلكترونية.
"كودماسترز" تحتفل بذكرى أولى ألعابها اﻹلكترونية للفورمولا واحد بإطلاق النسخة اﻷكثر إثارة
تحتفل الشركة المطوّرة "كودماسترز" بذكرى إطلاق أول ألعابها اﻹلكترونية للفورمولا واحد، وذلك بطرح أكبر نسخة من هذه السلسلة حتى اﻵن.
الكشف عن تحديثات الإضاءة الليلية للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2019
كشفت "كودماسترز" عن تحديثات الرسوم للعبتها الإلكترونية الجديدة "الفورمولا واحد 2019"، وكيف ستعمل على جعل السباقات الليلية أكثر واقعية عن طريق نظام الإضاءة المطوّر.
سلسلة سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية تنطلق مجدداً
ستعود سلسلة سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية مجدداً في موسمها الثالث، مع ازدياد في جوائزها المالية بأكثر من الضعف لموسم 2019 بمجموع قدره نصف مليون دولار أمريكي.
ألونسو يطلق فريقه الخاص للرياضة الإلكترونية
أطلق فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، فريقه الجديد للرياضة الإلكترونية، الذي يضم ضمن صفوفه جايمي شادويك المشاركة في فورمولا 3 بي.آر.دي.سي البريطانية.
لاعبو السباقات الإلكترونية قد يصلون إلى الفورمولا واحد "بغضون عشر سنوات"
يرى رئيس قسم التسويق في الفورمولا واحد أنّ لاعبي السباقات الإلكترونية قد يصلون إلى الفورمولا واحد في غضون عشر سنوات.
إطلاق لعبة راليات جديدة في شهر سبتمبر المقبل
سيتم إطلاق أحدث نسخة من اللعبة الإلكترونية الرسمية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي8"، شهر سبتمبر/أيلول المقبل على منصات بلايستيشن4، أكسبوكس ون، نينتندو سويتش والحاسب الشخصي.
نظرة نادرة على ما يجعل ماكس فيرشتابن جيّدًا إلى هذا الحد
منح الحضور المتزايد لماكس فيرشتابن في عالم السباقات الإلكترونية أولئك القريبين من نجم ريد بُل في الفورمولا واحد نظرة مختلفة لمهارات القيادة التي يتمتّع بها الهولندي والتي "من المستحيل تقريبًا تقليدها".
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مكلارين تتجه لتتويج الفائز بمسابقة "مشروع شادو" للسباقات الإلكترونية
سيتمّ تتويج الفائز في مسابقة "مكلارين شادو" للسباقات الإلكترونية الليلة في سباقٍ على الإنترنت سيقام ضمن مقر فريق مكلارين للفورمولا واحد في ووكينغ.
تحليل: لماذا حان الوقت لأخذ سباقات الألعاب الإلكترونية على محمل الجدّ؟
سباقات رياضة السيارات الإلكترونية - أو سباقات المحاكاة كما تُعرف به ضمن مجموعة اللاعبين - كانت قد تُركت في البداية خارج مجموعة الألعاب الإلكترونية الرياضية. لكن كل ذلك على وشك التغيّر كما يرى دوم دوهان، مدير فريق "ريدلاين ريسينغ" وأحد أعضاء فريق العمل الذي قدّم منصة المحاكاة "آر فاكتور2".
مشارك بحريني يحرز الفوز في نهائيات "مشروع مكلارين شادو" الشرق الأوسط
نجح ابراهيم المبارك في إحراز الفوز بنهائيات "مشروع مكلارين شادو" الشرق الأوسط، ليصبح ممثلاً للمنطقة العربية في النهائيات العالمية التي ستقام في مركز مكلارين التقنيّ شهر يناير/كانون الثاني 2019 في المملكة المتحدة.
نيسان بصدد إقالة كارلوس غصن إثر ممارسات غير قانونية منها التهرب الضريبي
أعلن العملاق الياباني نيسان إمكانية إقالة المدير التنفيذي للشركة كارلوس غصن من منصبه على إثر ادّعاءات بممارسات غير قانونية على الصعيد المالي وأبرزها التهرّب الضريبي.
إقامة نهائيات "مشروع مكلارين شادو الشرق الأوسط" في مجمّع الأفنيوز في البحرين
بدأ العدّ التنازليّ لانطلاق نهائيات "مشروع مكلارين شادو الشرق الأوسط" للسباقات الإلكترونية، حيث يستعد 16 مشاركاً لخوض الحدث يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من أجل فرصة تمثيل المنطقة ضمن التصفيات العالمية في مركز مكلارين التقنيّ شهر يناير/كانون الأول 2019 في المملكة المتحدة.
برندون لي يحرز لقب بطولة الفورمولا واحد الإلكترونية ومرسيدس تفوز ببطولة الفرق
نجح برندون لي في الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي ليبقى مسيطراً على بطولة الفورمولا واحد الإلكترونية، حيث أحرز الفوز بسباقين من أصل الأربعة الأخيرة ليحسم اللقب لصالحه مع بقاء سباق حتى نهاية الحدث.
نوريس: "أطياف ريسينغ تغيير ثوري" لثقافة رياضة السيارات في منطقة الخليج العربي
يرى لاندو نوريس الذي سينضمّ إلى تشكيلة فريق مكلارين الأساسية لموسم 2019 المقبل في الفورمولا واحد أن مشروع "أطياف ريسينغ" سيلعب دوراً محورياً في ثقافة رياضة السيارات ضمن منطقة الخليج العربي.
كودماستر تعلن عن لعبة "ديرت رالي 2.0"
أعلنت شركة كودماستر عن لعبة "ديرت رالي 2.0" وهي الجزء الثاني من لعبتها الأولى لهذه السلسلة، وذلك عبر عرض تشويقي جديد.
بالفيديو: سيارة تسلا في مواجهة سيارة فورمولا واحد وطائرتَين ودرّاجة نارية
شهد مدرج الطائرات في ميناء اسطنبول الجوي الجديد منافسة غريبة وجديدة من نوعها بين سيارة كهربائية من طراز تسلا "موديل اس" في مواجهة طائرة حربية، طائرة ركّاب، درّاجة سوبر برايك من طراز "كاواساكي اتش 2 آر"، سيارة فورمولا واحد لريد بُل وثلاث سيارات رياضية أخرى.
لاعبو الهواتف الذكية يقدمون أداء مذهلًا في اختبارٍ لسيارة فورمولا واحد حقيقية
أكمل لاعبان يمارسان ألعاب التسابق على هواتفهم الذكية يومَين من الاختبارات بنجاح لسيارات تسابق حقيقية بما فيها سيارة ويليامز في الفورمولا واحد.
كيفية المشاركة في تصفيات "مكلارين شادو" على المنصات المختلفة
تمّ الكشف عن توسعة خاصة بالشرق الأوسط ضمن مشروع "مكلارين شادو"، ما يجعلها أول مسابقة رياضية إلكترونية "باللغة العربية".
إطلاق مبادرة الرياضة الإلكترونية في الشرق الأوسط بالشراكة مع مشروع "مكلارين شادو"
أطلقت مجموعة "تي.آي.جي" الاستثمارية القابضة بالشراكة مع وكالة "أم.بي.إيه كرييتيف" مبادرة "أطياف إي.ريسينغ" في دول مجلس التعاون الخليجي.