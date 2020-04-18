بطولات أخرى News and Analysis
أستون مارتن ستُنتج سيارات رياضيّة لطلبيّة لفرناندو ألونسو
"دوبون ريجستري" مع "بريفيه" تُطلق النادي الخاص لهواة جمع السيارات في البحرين
إطلاق المحتوى القابل للتحميل مع تحديث الجيل الجديد للعبة "ناسكار هيت 5"
الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"
إكستروم يُكمل تشكيلة المشاركين في سباق الأبطال 2023 بانضمامه إلى فريق السويد
كيفية مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي المذاع رقميًا حول العالم
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023
النجوم يستعدون للمشاركة في جولة سيبرينغ الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
مشاركة نجوم في سباق سبا 6 ساعات من سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"
"ألعاب موتورسبورت" تطلق توسعة موسم 2022 للعبة "ناسكار 21:إغنيشن" اليوم
"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن لائحة المشاركين في جولة مونزا 4 ساعات من سلسلة لومان الافتراضية
"ألعاب موتورسبورت" تتواجد في خمسة سباقات ضمن سلسلة ناسكار كاب 2022
"ناسكار 21: إغنيشن" من "ألعاب موتورسبورت" تحصل على تحديث لموسم 2022
أين يمكن متابعة منافسات سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"
إطلاق لعبة "ناسكار رايفلز" الرسمية من "ألعاب موتورسبورت" في 14 أكتوبر لجهاز "نينتندو سويتش"
فريقا "ريل تيم هيدروجين" و"بي ام دبليو ريدلاين" يفوزان بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
سلسلة لومان الافتراضية: فريق "ريد لاين" يحرز الفوز بكلتا الفئتَين في سبا
اقتراب انطلاق الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"
الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا
شاهدوا تصفيات سلسلة لومان الافتراضية وسباق الكأس مباشرة
المشاركون في سلسلة لومان الافتراضية يستعدون للجولة الأولى في إيطاليا
"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية
إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
مهرجان "موتور فالي": سباقات المُحاكاة والواقع المعزّز أدوات تطوير أساسية في رياضة السيارات
ماذا يُخبّئ مستقبل رياضة المحرّكات؟ تأتي الإجابة من مهرجان "موتور فالي"
عودة مهرجان "وادي السيارات" مع أفضل السيارات الإيطالية
الكشف عن أولى صور لعبة الفورمولا واحد 2021 الإلكترونية وتفاصيل طور القصة
سباقات المحاكاة تدخل منافسات الألعاب الأولمبية الافتراضية
"ألعاب موتورسبورت" تتجه للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" التابعة "لاستديو397"
"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"
مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"
عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي
الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية
ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل
شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية
لكزس تقدم سيارة الدرفت الأكثر قوةً وتطوراً في العالم
غروجان/بالدوين يحرزان الفوز في سباق الأبطال الافتراضي
جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية
ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب
فيرشتابن ينسحب من صدارة لومان 24 ساعة الافتراضي إثر مشكلة تقنية ودراما تواجه لوكلير
لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق فيلوس يتصدر أمام فيرشتابن بعد 8 ساعات
ألونسو يشرح سبب انسحابه من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
لومان 24 ساعة الافتراضي: "دبليو آر تي" في الصدارة بعد مرور الساعة الأولى
سباق الأبطال الافتراضي يفتح باب المشاركة أمام جميع سائقي المُحاكاة حول العالم
بايكوليس وبورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
ما هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وكيف سرق الأضواء مؤخراً؟
التحديات التي قد تواجه مهندس سباق مثل لومان 24 ساعة الافتراضي
فاندورن وسولبرغ أول المشاركين في سباق اﻷبطال الافتراضي
أين يمكنكم مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟
الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة يلعب دور الراعي الرئيسي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
حفل للدي جاي العالمي "ذي ايفينر" خلال سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة
دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
بعد خوضه سباقاتها الإكترونية: نوريس يرغب بقيادة السيارات الرياضية الحقيقية
نجم كرة القدم أغويرو ينضم إلى المشاركين في جائزة إسبانيا الافتراضية للفورمولا واحد
نوريس: السائقون يستحقون الثناء على الشعبية الكبيرة للسباقات الإلكترونية
السائقون يجمعون 70.000 دولار أمريكي من التبرعات ولوكلير يحرز لقب السلسلة الافتراضية الخيرية