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أستون مارتن ستُنتج سيارات رياضيّة لطلبيّة لفرناندو ألونسو

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
أستون مارتن ستُنتج سيارات رياضيّة لطلبيّة لفرناندو ألونسو

"دوبون ريجستري" مع "بريفيه" تُطلق النادي الخاص لهواة جمع السيارات في البحرين

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
"دوبون ريجستري" مع "بريفيه" تُطلق النادي الخاص لهواة جمع السيارات في البحرين

إطلاق المحتوى القابل للتحميل مع تحديث الجيل الجديد للعبة "ناسكار هيت 5"

eSports
eSpt eSports
أخبار
إطلاق المحتوى القابل للتحميل مع تحديث الجيل الجديد للعبة "ناسكار هيت 5"

الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"

eSports
eSpt eSports
أخبار
الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"

إكستروم يُكمل تشكيلة المشاركين في سباق الأبطال 2023 بانضمامه إلى فريق السويد

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
إكستروم يُكمل تشكيلة المشاركين في سباق الأبطال 2023 بانضمامه إلى فريق السويد

كيفية مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي المذاع رقميًا حول العالم

eSports
eSpt eSports
أخبار
كيفية مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي المذاع رقميًا حول العالم

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023

النجوم يستعدون للمشاركة في جولة سيبرينغ الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
النجوم يستعدون للمشاركة في جولة سيبرينغ الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

مشاركة نجوم في سباق سبا 6 ساعات من سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
مشاركة نجوم في سباق سبا 6 ساعات من سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

"ألعاب موتورسبورت" تطلق توسعة موسم 2022 للعبة "ناسكار 21:إغنيشن" اليوم

eSports
eSpt eSports
أخبار
"ألعاب موتورسبورت" تطلق توسعة موسم 2022 للعبة "ناسكار 21:إغنيشن" اليوم

"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن لائحة المشاركين في جولة مونزا 4 ساعات من سلسلة لومان الافتراضية

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن لائحة المشاركين في جولة مونزا 4 ساعات من سلسلة لومان الافتراضية

"ألعاب موتورسبورت" تتواجد في خمسة سباقات ضمن سلسلة ناسكار كاب 2022

eSports
eSpt eSports
أخبار
"ألعاب موتورسبورت" تتواجد في خمسة سباقات ضمن سلسلة ناسكار كاب 2022

"ناسكار 21: إغنيشن" من "ألعاب موتورسبورت" تحصل على تحديث لموسم 2022

eSports
eSpt eSports
أخبار
"ناسكار 21: إغنيشن" من "ألعاب موتورسبورت" تحصل على تحديث لموسم 2022

أين يمكن متابعة منافسات سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

eSports
eSpt eSports
أخبار
أين يمكن متابعة منافسات سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

إطلاق لعبة "ناسكار رايفلز" الرسمية من "ألعاب موتورسبورت" في 14 أكتوبر لجهاز "نينتندو سويتش"

eSports
eSpt eSports
أخبار
إطلاق لعبة "ناسكار رايفلز" الرسمية من "ألعاب موتورسبورت" في 14 أكتوبر لجهاز "نينتندو سويتش"

فريقا "ريل تيم هيدروجين" و"بي ام دبليو ريدلاين" يفوزان بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
فريقا "ريل تيم هيدروجين" و"بي ام دبليو ريدلاين" يفوزان بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سلسلة لومان الافتراضية: فريق "ريد لاين" يحرز الفوز بكلتا الفئتَين في سبا

eSports
eSpt eSports
سلسلة لومان الافتراضية: فريق "ريد لاين" يحرز الفوز بكلتا الفئتَين في سبا

اقتراب انطلاق الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"

eSports
eSpt eSports
أخبار
اقتراب انطلاق الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"

الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا

eSports
eSpt eSports
الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا

شاهدوا تصفيات سلسلة لومان الافتراضية وسباق الكأس مباشرة

eSports
eSpt eSports
شاهدوا تصفيات سلسلة لومان الافتراضية وسباق الكأس مباشرة

المشاركون في سلسلة لومان الافتراضية يستعدون للجولة الأولى في إيطاليا

eSports
eSpt eSports
أخبار
المشاركون في سلسلة لومان الافتراضية يستعدون للجولة الأولى في إيطاليا

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

eSports
eSpt eSports
أخبار
"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

eSports
eSpt eSports
إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

مهرجان "موتور فالي": سباقات المُحاكاة والواقع المعزّز أدوات تطوير أساسية في رياضة السيارات

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
مهرجان "موتور فالي": سباقات المُحاكاة والواقع المعزّز أدوات تطوير أساسية في رياضة السيارات

ماذا يُخبّئ مستقبل رياضة المحرّكات؟ تأتي الإجابة من مهرجان "موتور فالي"

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
ماذا يُخبّئ مستقبل رياضة المحرّكات؟ تأتي الإجابة من مهرجان "موتور فالي"

عودة مهرجان "وادي السيارات" مع أفضل السيارات الإيطالية

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
عودة مهرجان "وادي السيارات" مع أفضل السيارات الإيطالية

الكشف عن أولى صور لعبة الفورمولا واحد 2021 الإلكترونية وتفاصيل طور القصة

eSports
eSpt eSports
الكشف عن أولى صور لعبة الفورمولا واحد 2021 الإلكترونية وتفاصيل طور القصة

سباقات المحاكاة تدخل منافسات الألعاب الأولمبية الافتراضية

eSports
eSpt eSports
سباقات المحاكاة تدخل منافسات الألعاب الأولمبية الافتراضية

"ألعاب موتورسبورت" تتجه للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" التابعة "لاستديو397"

eSports
eSpt eSports
"ألعاب موتورسبورت" تتجه للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" التابعة "لاستديو397"

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

eSports
eSpt eSports
"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

eSports
eSpt eSports
مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

eSports
eSpt eSports
عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

eSports
eSpt eSports
الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل

eSports
eSpt eSports
ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل

شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية

eSports
eSpt eSports
شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية

لكزس تقدم سيارة الدرفت الأكثر قوةً وتطوراً في العالم

أخبار السيارات
Auto أخبار السيارات
لكزس تقدم سيارة الدرفت الأكثر قوةً وتطوراً في العالم

غروجان/بالدوين يحرزان الفوز في سباق الأبطال الافتراضي

eSports
eSpt eSports
غروجان/بالدوين يحرزان الفوز في سباق الأبطال الافتراضي

جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب

فيرشتابن ينسحب من صدارة لومان 24 ساعة الافتراضي إثر مشكلة تقنية ودراما تواجه لوكلير

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
فيرشتابن ينسحب من صدارة لومان 24 ساعة الافتراضي إثر مشكلة تقنية ودراما تواجه لوكلير

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق فيلوس يتصدر أمام فيرشتابن بعد 8 ساعات

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق فيلوس يتصدر أمام فيرشتابن بعد 8 ساعات

ألونسو يشرح سبب انسحابه من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
ألونسو يشرح سبب انسحابه من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

لومان 24 ساعة الافتراضي: "دبليو آر تي" في الصدارة بعد مرور الساعة الأولى

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
لومان 24 ساعة الافتراضي: "دبليو آر تي" في الصدارة بعد مرور الساعة الأولى

سباق الأبطال الافتراضي يفتح باب المشاركة أمام جميع سائقي المُحاكاة حول العالم

eSports
eSpt eSports
سباق اﻷبطال الافتراضي
سباق الأبطال الافتراضي يفتح باب المشاركة أمام جميع سائقي المُحاكاة حول العالم

بايكوليس وبورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
بايكوليس وبورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

ما هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وكيف سرق الأضواء مؤخراً؟

eSports
eSpt eSports
ما هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وكيف سرق الأضواء مؤخراً؟

التحديات التي قد تواجه مهندس سباق مثل لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
التحديات التي قد تواجه مهندس سباق مثل لومان 24 ساعة الافتراضي

فاندورن وسولبرغ أول المشاركين في سباق اﻷبطال الافتراضي

eSports
eSpt eSports
فاندورن وسولبرغ أول المشاركين في سباق اﻷبطال الافتراضي

أين يمكنكم مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
أين يمكنكم مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة يلعب دور الراعي الرئيسي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة يلعب دور الراعي الرئيسي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

حفل للدي جاي العالمي "ذي ايفينر" خلال سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
حفل للدي جاي العالمي "ذي ايفينر" خلال سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة

eSports
eSpt eSports
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة

دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان الافتراضي
دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

eSports
eSpt eSports
سباق لومان الافتراضي
فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

بعد خوضه سباقاتها الإكترونية: نوريس يرغب بقيادة السيارات الرياضية الحقيقية

eSports
eSpt eSports
بعد خوضه سباقاتها الإكترونية: نوريس يرغب بقيادة السيارات الرياضية الحقيقية

نجم كرة القدم أغويرو ينضم إلى المشاركين في جائزة إسبانيا الافتراضية للفورمولا واحد

eSports
eSpt eSports
نجم كرة القدم أغويرو ينضم إلى المشاركين في جائزة إسبانيا الافتراضية للفورمولا واحد

نوريس: السائقون يستحقون الثناء على الشعبية الكبيرة للسباقات الإلكترونية

eSports
eSpt eSports
نوريس: السائقون يستحقون الثناء على الشعبية الكبيرة للسباقات الإلكترونية

السائقون يجمعون 70.000 دولار أمريكي من التبرعات ولوكلير يحرز لقب السلسلة الافتراضية الخيرية

eSports
eSpt eSports
السائقون يجمعون 70.000 دولار أمريكي من التبرعات ولوكلير يحرز لقب السلسلة الافتراضية الخيرية
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