سباقات رياضة السيارات الإلكترونية - أو سباقات المحاكاة كما تُعرف به ضمن مجموعة اللاعبين - كانت قد تُركت في البداية خارج مجموعة الألعاب الإلكترونية الرياضية. لكن كل ذلك على وشك التغيّر كما يرى دوم دوهان، مدير فريق "ريدلاين ريسينغ" وأحد أعضاء فريق العمل الذي قدّم منصة المحاكاة "آر فاكتور2".