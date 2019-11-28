أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر

الأكثر شعبية

1
دبليو آر سي

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

2
فورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

رينو: دخول سيارة الأمان أضرّ بسباقنا في سيلفرستون

أحدث الأخبار

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
FE

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
FE

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي
FE

إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي

سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا
FE

سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا

فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا
FE

فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا

أحدث ملفات الفيديو

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟ 01:01
فورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يدافع بالشكل الأفضل في الفورمولا إي؟

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟ 00:59
فورمولا إي

من هو السائق الذي يلبس بالشكل الأجمل في الفورمولا إي؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.