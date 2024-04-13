فورمولا إي News and Analysis
فورمولا إي: دينيس يفوز بسباق سانيا مع انسحاب إيفانز متصدر البطولة
نجم الفورمولا 1 ماكس فيرستابن يتلقى دعوة مبكرة لقيادة سيارة الجيل الرابع في الفورمولا إي
لوكاس دي غراسي يعتزل منافسات السباقات الاحترافية
فورمولا إي: ميتش إيفانز يحقق فوزًا مذهلًا في سباق الثاني برلين الثاني انطلاقًا من المركز السابع عشر
فورمولا إي: نيكو مولر يحقق فوزه الأول لصالح بورشه على أرضها في سباق برلين الأول
فيرستابن نجم الفورمولا 1 يمنح موافقة مبكرة عبر إعجابه بسيارة "جين4" في الفورمولا إي
فورمولا إي: لندن في خطر مع معضلة الروزنامة ضمن حقبة سيارات الجيل الرابع
فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد
أوبل تدخل الفورمولا إي مع بدء حقبة الجيل الرابع من السيارات
رئيس فورمولا إي يوجّه دعوة "مشاكسة" لـ فيرستابن إلى جدة بعد انتقاده سيارات فورمولا 1 لعام 2026
فورمولا إي: فيليكس دا كوستا ينهي صيام الانتصارات مع جاغوار وسط معاناة بورشه
لوكاس دي غراسي بطل الفورمولا إي ينتقد قوانين الفورمولا 1 "السيئة" لموسم 2026
فورمولا إي: أداء مميز من نيك كاسيدي يمنح سيتروين أول فوز لها في المكسيك
مدير بطولة الفورمولا إي: "نود أن نرى بيريز معنا"
فورمولا إي: دينيس يفوز بعد إعادة انطلاق بلفة واحدة إثر حادثٍ عنيف تسبب بعلم أحمر في ساوباولو
الفورمولا إي تكشف عن سيارة الجيل الرابع بقوّة 800 حصان
فورمولا إي: كاسيدي يفوز بالسباق الختامي للموسم في لندن
فورمولا إي: رولاند يقدّم أداء الأبطال ويتوّج بلقب العالم في برلين وكاسيدي يفوز بالجولة 14
فورمولا إي: كاسيدي يحقق فوزًا ساحقًا من الانطلاقة حتى النهاية في يوم أحد ماطر بشنغهاي
فورمولا إي: غونتر يمنح "دي.أس بينسكي" أول فوز مزدوج بعد حركة عبقرية من فيرن في شنغهاي
فورمولا إي: بويمي يحرز فوزاً مريحاً في الجولة السابعة من بوابة سباق موناكو
مكلارين تنسحب من الفورمولا إي للتركيز على دخول بطولة العالم للتحمّل
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميامي 2025
فورمولا إي: رولاند ونيسان يهيمنان ويعززان الصدارة عبر الفوز بسباق جدة
فورمولا إي: فوز ملحمي لغونتر أمام رولاند في أول ظهور لميزة "بيت بووست" في جدة
فورمولا إي: كفيات وبورشير يتصدران قائمة الوافدين الجدد في تجارب جدة
"فيا" والفورمولا إي تمنحان الضوء الأخضر لدفعة منطقة الصيانة "بيت بووست" في جدة
لماذا على بيريز عدم التغافل عن الفورمولا إي؟
فورمولا إي: رولاند ينتزع الفوز من براثن بورشه في المكسيك
فورمولا إي: إيفانز يفوز منطلقاً من المركز الأخير وفيرلاين يتعرض لحادث مرعب في ساوباولو
الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1
فورمولا إي: مازيراتي توقّع مع فاندورن وهيوز
فورمولا إي: فيرلاين يحرم ثنائيّ جاغوار لقب الفورمولا إي في لندن
فورمولا إي: فيرلاين ينتزع صدارة البطولة عبر الفوز في السباق قبل الختامي
فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن
فورمولا إي: دا كوستا يحرز فوزه الثالث وكاسيدي خارج النقاط مجدداً في بورتلاند
فورمولا إي: دا كوستا يرث الفوز في سباق بورتلاند الأول مستفيدًا من أخطاء كاسيدي وإيفانز
"ليبرتي غلوبال" تستحوذ على حصة أغلبية في الفورمولا إي
فورمولا إي: جولة مزدوجة في موناكو وحلبة ميامي جديدة ضمن روزنامة 2024-2025
فورمولا إي: "لولا كارز" تلتزم بالمشاركة في حقبة سيارات الجيل الرابع
فورمولا إي: دا كوستا يحرز الفوز بسباق شنغهاي الثاني وكاسيدي يعزز صدارة الترتيب العام
فورمولا إي: هيوز سائق مكلارين يتفوق على فاندورن ليحرز قطب الانطلاق الأول بفارق 0.001 ثانية
فورمولا إي: إيفانز يحرز الفوز في شنغهاي مع تجاوز في اللفة الأخيرة لكنه قيد التحقيق
فورمولا إي: فيرن يتفوق على رولاند ليمنح "دي.أس بينسكي" قطب الانطلاق الأول في شنغهاي
فورمولا إي: دا كوستا يضمن الفوز على أرض بورشه بعد تغلّبه على كاسيدي
فورمولا إي: دينيس يحرز البول بوزيشن لسباق برلين الثاني
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن
فورمولا إي: إيفانز يفوز في موناكو متقدمًا ثنائية جاغوار بعد استراتيجية بارعة
فورمولا إي: فيرلاين يسجل البول بوزيشن في موناكو مستفيدًا من أخطار جاغوار
فورمولا إي: إيفانز يهيمن على التجارب الحرة في موناكو
فورمولا إي: بيرد يغيب عن سباق موناكو جراء إصابة في الرسغ ويعوّضه بيرنارد
الفورمولا إي تكشف عن سيارة "جين3 إيفو" الأكثر قوة للموسم المُقبل
فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة
فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني
فورمولا إي: دا كوستا يفقد فوزه في ميزانو بعد خرق تقني
فورمولا إي: دا كوستا يفوز بسباق ميزانو المثير على متن سيارة بورشه
فورمولا إي: إيفانز يمنح جاغوار قطب الانطلاق الأول في ميزانو
فورمولا إي: فيرن يتصدّر تجارب ميزانو الحرة وكاسيدي يتعرض لحادث عنيف