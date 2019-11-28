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سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.
بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
يعتقد نيل ياني بأنّ الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي في الرياض ستكون "صعبة" على فريقه بورشه الذي سيُسجّل مشاركته الأولى في البطولة الكهربائيّة على حلبة مألوفة بالنسبة لبقيّة منافسيه.
إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي
عرفت حلبة الدرعية عدة تغييرات بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي عندما استضافت الجولة الافتتاحية للفورمولا إي وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد في العاصمة السعوديّة.
سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا
اعترف ميتش إيفانز أن سائقي الفورمولا إي اندمجوا بمحاكاة السباق خلال تجارب ما قبل الموسم في فالنسيا، حيث ضغطوا بشكل كبير وبجدية.
فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا
سجّل ماكسيمليان غونتر سائق "بي ام دبليو" الزمن الأسرع للأسبوع ليتصدّر اليوم الأخير من تجارب الفورمولا إي في فالنسيا، في حين "فاز" سيباستيان بويمي بحصّة مُحاكاة السباق.
فيرن: "من المنطقي" انضمام هاميلتون ذي الاهتمامات البيئية إلى الفورمولا إي
يرى جون-إريك فيرن أنه من المنطقي انضمام لويس هاميلتون إلى الفورمولا إي بعد تعليقات بطل العالم خمس مرات في الفورمولا واحد حيال المشاكل البيئية لكوكبنا.
الفورمولا إي تتجه لإقامة محاكاة سباق ثانية في فالنسيا
ستعمل الفورمولا إي على إقامة محاكاة ثانية للسباق خلال اليوم الأخير من تجارب فالنسيا ما قبل موسم 2019-2020 المقبل.
فورمولا إي: فرينز الأسرع في القسم الصباحي من اليوم الثاني لتجارب فالنسيا
تصدر روبن فرينز الحصة الصباحية ليوم الأربعاء من تجارب ما قبل الموسم في الفورمولا إي المقامة على حلبة فالنسيا، بينما كان نيك دي فريز سائق مرسيدس من بين عدة سائقين تعرضوا لحوادث خلال الحصة.
بيرد يتقدّم على غونتر في اليوم الافتتاحيّ من تجارب الفورمولا إي في فالنسيا
تصدّر سام بيرد سائق فيرجن ريسينغ مجريات اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي في فالنسيا، في الوقت الذي تواصلت فيه مشاكل مرسيدس على سيارة نيك دي فريز.
فريق نيو يستعين بتورفي وهوا لموسم الفورمولا إي الجديد
كشف فريق نيو للفورمولا إي عن أنّ أوليف تورفي وما كينغ هواء سيدافعان عن ألوانه قبيل انطلاق التجارب التحضيريّة لموسم 2019-2020.
فورمولا إي: فريق "فيرجن ريسينغ" يحافظ على بيرد وفرينز لموسم 2019/2020
سيخوض فريق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" غمار موسم 2019/2020 من بطولة الفورمولا إي مع ذات تشكيلته من السائقين المتألفة من سام بيرد وروبن فرينز.
فورمولا إي: "بي أم دبليو" تحافظ على سيمز ضمن تشكيلتها للموسم المقبل
سيواصل أليكسندر سيمز مشاركته في الفورمولا إي مع فريق "بي أم دبليو" وذلك بعد أن قرر المصنّع البافاريّ الإبقاء على خدماته ضمن الفريق المصنعي لموسم 2019-2020.
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فورمولا إي: مراكش عوضاً عن هونغ كونغ ضمن روزنامة موسم 2019-2020
سيتم استبدال هونغ كونغ بجولة مراكش ضمن روزنامة موسم 2019-2020 للفورمولا إي التي تضم 12 مدينة حول العالم مع 14 سباقاً.
فريق فانتوري ينتقل لاستخدام وحدة طاقة مرسيدس ويُحافظ على تشكيلة سائقيه
سيُصبح فريق فانتوري للفورمولا إي زبون مرسيدس عبر التزوّد بوحدات طاقتها لموسم 2019-2020 وسيُحافظ على تشكيلته الحاليّة المكوّنة من فيليبي ماسا وإدواردو مورتارا.
الفورمولا إي تُحقّق عائدات قياسيّة فاقت 200 مليون يورو
زعمت بطولة الفورمولا إي أنّها عزّزت عائداتها الماليّة إلى أكثر من 200 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، حيث قالت البطولة أنّها زيادة بأكثر من 50 بالمئة بالمقارنة مع عائدات 2017-2018.
وولف "لم يكن يصدّق أنّ بإمكان الفورمولا إي تحقيق النجاح"
قال توتو وولف رئيس قسم رياضة السيارات لدى مرسيدس أنّه "لم يصدّق في البداية أنّ بوسع الفورمولا إي تحقيق النجاح"، لكنّه قرر تقييم فكرة خوض غمار السلسلة الكهربائية بعد رؤيته لنجاح مقاربتها في بلوغ مستوى انتشار جيّد.
مرسيدس تطلق فريقها في الفورمولا إي مع فاندورن ودي فريز كسائقين
أطلقت مرسيدس فريقها الذي ستشارك به في منافسات بطولة الفورمولا إي الكهربائية، كما كشفت كذلك عن تشكيلة سائقيها المكونة من ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز.
الكشف عن لائحة المشاركين في موسم 2019-2020 للفورمولا إي
تمّ الكشف عن اللائحة الرسمية للمشاركين في موسم 2019-2020 للفورمولا إي، وذلك بالتزامن مع انضمام مرسيدس وبورشه.
معرض صور: سيارة آودي بكسوتها الجديدة في الفورمولا إي
كشف الصانع الألماني آودي عن كسوة سيارته الجديدة التي سيخوض بها غمار الموسم السادس من بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائيّة.
فورمولا إي: فريق نيسان إي.دامس يُبقي على بويمي ورولاند لموسم 2019-2020
أعلن فريق نيسان إي.دامس عن إبقائه على تشكيلته المتكوّنة من سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند بدخول موسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي.
هارتلي ينضمّ إلى فريق دراغون لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي
سيُدافع برندون هارتلي سائق فريق تورو روسو السابق في الفورمولا واحد عن ألوان فريق دراغون ضمن موسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي.
فورمولا إي: لوتيرر يترك فريق "تيتشيتا" لينضم إلى فريق بورشه الجديد
ترك أندريه لوتيرر فريقه "دي.أس تيتشيتا" في الفورمولا إي، ليوقع عقداً مع فريق بورشه الجديد الذي سينضم إلى البطولة الكهربائية الموسم المقبل.
فورمولا إي: بويمي كان بحاجة إلى "مشكلة واحدة أقلّ" كي يحرز اللقب
يرى سيباستيان بويمي أنه لو عانى مشكلة واحدة فقط أقلّ خلال موسم 2018-2019 للفورمولا إي، فإنه كان ليحرز لقب بطولة السائقين.
فورمولا إي: فرينز يحرز الفوز بسباق نيويورك الختامي وفيرن يحافظ على اللقب
تجاوز روبن فرينز منافسه أليكسندر سيمز صاحب قطب الانطلاق اﻷول ليحرز الفوز بالسباق الختامي من جولة نيويوك في الفورمولا إي، بينما حصل جون-إريك فيرن الذي أنهى ضمن مراكز النقاط، على ما يكفي ليحافظ على لقبه مع فريق "تيتشيتا".