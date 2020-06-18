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آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
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25 يونيو
-
28 يونيو
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71 يوماً
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آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
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موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
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آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
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آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
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51 يوماً
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دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
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15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
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دبليو آر سي
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