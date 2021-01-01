أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
السباق خلال
18 ساعات
:
53 دقيقة
:
12 ثانية
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آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
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فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
13 يوماً
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موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
السباق خلال
20 ساعات
:
53 دقيقة
:
12 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
25 يوماً
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