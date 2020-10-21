"بي تي سي سي" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

ستستعمل "بي تي سي سي" خدمات الإنتاج والتوزيع العالمية التي تقدمها شبكة موتورسبورت وتستفيد منها، مستغلة أرشيفها الغنيّ بالفيديوهات والصور، من أجل تقديم محتويات مميزة للمتابعين.

أولى السلاسل التي ستنتجها ضمن المنصة، ستتمحور حول أهم وأقوى اللحظات التي عاشها نجوم البطولة، إضافة إلى الأبطال المُلهمين الذين لعبوا دوراً في مسيرتهم المهنية.

وهذا العام، ستستضيف القناة ملخصات وفيديوهات عن "قصة اليوم" من آخر سباقَين لكل جولة في البطولة، مع السعي لرفع كمية المحتويات المقدمة في 2021. وتعتبر "بي تي سي سي" ثاني سلسلة تُنشئ قناة خاصة بها على منصة "موتورسبورت.تي في"، ما يعزز من قيمة هذه المنصة الرقمية لأي متابع أو مهتم بالسيارات ورياضتها حول العالم، خاصة مع التوزع الجغرافي الكبير الذي تمنحه شبكة موتورسبورت بجمهورها الذي يزيد عن 56 مليون زائر عالمي شهرياً.

وهناك بالفعل شراكة بين "بي تي سي سي" وشبكة موتورسبورت عبر "ألعاب موتورسبورت" التابعة للشبكة، حيث يتم العمل على إطلاق لعبة "بي تي سي سي" إلكترونية رسمية موجهة للجيل الجديد من أجهزة الكونسول المنزلية والحاسب الشخصي كذلك، مع إمكانية لتطوير نسخة للهاتف المحمول باستعمال أحدث التقنيات المتاحة.

وشملت الإعلانات السابقة لمنصة "موتورسبورت.تي في"، قنوات خاصة لسلاسل رياضية وعلامات تجارية متعددة مثل ناسكار، أودي سبورت، مرسيدس وكذلك العديد من مقدّمي المحتوى المختصين بالسيارات، ما يعزز من قيمة تلك العلامات وانتشارها بفضل الحضور العالمي لـ شبكة موتورسبورت بوصفها الوجهة الأولى لجميع متابعي السيارات ورياضتها.

وقال آلان غو، الرئيس التنفيذي لدى "بي تي سي سي": "تجمعنا بالفعل علاقة قوية مع شبكة موتورسبورت من خلال اللعبة الإلكترونية الرسمية وسلسلة الرياضة الإلكترونية. الحماسة تملؤنا لتقديم محتويات جديدة ومثيرة للمتابعين. الوصول إلى ’استديوهات موتورسبورت’ لهو أفضلية هائلة حقاً لبطولتنا، وذلك يمكننا من أن نروي قصصنا بطريقة جديدة لمتابعينا، ونعيد إحياء تاريخ السلسلة عبر العديد من اللقطات والصور التاريخية الهامة".

من جهته، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "يسرّنا العمل مع ’بي تي سي سي’ لتوسيع وتعزيز الوصول الرقمي لسلاسل السباقات كواليسها إلى جمهور جديد تماماً. ومع المحتويات الغنية الخاصة بالبطولة الممتدة لثلاثة عقود في ’فيديوهات ديوك’، فإن الإمكانيات لا تنتهي لتقديم محتويات مثيرة ومتميزة لجمهور ’بي تي سي سي’ ضمن هذه القناة الخاصة. ستكون هذه القناة محطة هامة لجميع متابعي البطولة ومكاناً رائعاً لاستكشافها".