جي تي البريطانية: عودة مثالية للحارثي وعُمان ريسينغ مع أداء مسيطر نحو قطب الانطلاق الأول

أحكم الحارثي قبضته على مجريات الحصّة الأولى من التصفيات، حيث تقدّم في مرحلة ما بفارق 1.5 ثانية أمام منافسيه قبل أن يتأهّل بفارق 0.8 ثانية مع زمن بلغ دقيقة و49.237 ثانية.

وخلال حصّة تصفيات السباق الثاني، سجّل زميله تشارلي إيستوود سادس أسرع زمن والذي بلغ دقيقة و48.159 ثانية ليضمن حصول فريقه على فرصة رائعة لحصد نتيجتين قويتين خلال السباقَين على حلبة نورفوك.

وتعقيبًا على تلك النتيجة قال الحارثي: "من الرائع العودة إلى السيارة وبالطبّع استهلال نهاية الأسبوع بحصد المركز الأول".

وأضاف: "التصفيات سارت على نحوٍ جيّد للغاية بالنسبة لي، وقام الفريق بعمل مذهل على مدار الأسبوع لضمان أن أشعر بالراحة داخل السيارة وأن أكون قادرًا على تقديم مستوى عالٍ من الأداء".

وأكمل: "الشعور داخل السيارة كان مذهلًا بالتأكيد، وأنا سعيد جدًا بالعودة إلى المستوى من الأداء سريعًا، وذلك بعد الابتعاد عن السيارة لهذه الفترة الطويلة - أكثر من 5 أشهر. أعتقد بأنّ ذلك هو ما يحفّزني ويقودني بالفعل".

واختتم: "أتطلّع إلى خوض سباق أول قويّ ونظيف، لا سيّما وأن الطقس كان متقلبًا بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، لكنّ سواء كانت الأجواء جافة أو ماطرة، فسأقدّم أفضل ما لديّ".

جديرٌ بالذكر أنّ الحارثي قد خاض حصة التصفيات الأولى على حلبة جافة، حيث سرعان ما قفز إلى صدارة جدول الأزمنة مع دقيقة و50.044 ثانية، كما كان أسرع من الجميع في المقطع الأول ضمن محاولته الثانية، حيث عزّز من صدارته للأزمنة مع دقيقة و49.237 ثانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ السباق الأول لنهاية هذا الأسبوع سيُقام على حلبة "سنيترتون 300" في الساعة 10:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه السباق الثاني في الساعة 16:15 مساء بالتوقيت المحلي.