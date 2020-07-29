"السباقات الماسية" تجلب سباقات الطرقات إلى جزيرة وايت

ضمن الجزيرة المشهورة بشطآنها الخلابة والتي تقع على بعد ساعتين فقط من مدينة لندن، ستقام "السباقات الماسية" على مسار بطول 12.4 ميلاً جنوب الجزيرة.

وستلقي هذه الفعالية الضوء على الجزيرة الشهيرة بجمالها الطبيعيّ، وكذلك على المسارات التي تعرف بأنها الأفضل والأكثر متعة في العالم، حيث ستمرّ ضمن قرى "كايل كينغستون"، "شوريل" و"برايتستون"، إضافة إلى قسم بطول 5 ميل يمتد على الشاطئ.

وستتم إقامة المنافسات تحت قوانين صارمة من قبل الهيئة الناظمة لمنافسات الدراجات. إذ يسعى المنظمون لتأمين أقصى مستويات السلامة على المسار كأولوية رئيسية.

وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع مجلس الجزيرة وخبراء في مجال رياضة الدراجات، إضافة إلى فريق "السباقات الماسية"، حيث سيقام الحدث شهر أكتوبر 2021، مع يومي تجارب: الأربعاء والخميس، تتلوهما سباقات خاضعة للتوقيت يوم السبت.

وسيتم إعلان يوم إقامة الحدث بعد نشر روزنامة موسم 2021 للسوبربايك، حيث من المخطط أن يصبح حدثاً دورياً لسباقات الدراجات نهاية الموسم، وذلك بعد أسبوع من انتهاء منافسات "براندز هيتش" في كينت.

إن المشاركة في منافسات "السباقات الماسية" تعزز من رسالة الوعي لسلامة الطرقات نظراً لإقامتها على مسارات مخصصة ومغلقة، وذلك سيلعب دوراً أساسياً في نشر الوعي حيال الأمان على الطرقات بين جمهور المتابعين.

إن القوة الدافعة خلف "السباقات الماسية" تتكون بشكل أساسي من فريق عمل عالميّ المستوى، لا يضم فقط أسماءً بارزة في عالم الدراجات وسباقات الحلبات فحسب، بل خبراتٍ تقنيةً ورقمية كبيرة تجعل من تنظيم مثل هذا الحدث أمراً ممكناً، إضافة إلى التعاون الوثيق مع مجلس إدارة جزيرة وايت وسلطاتها المحلية.

من جهته، قال بول ساندفورد المدير التنفيذي والشريك المؤسس "للسباقات الماسية": "كأحد مواطني جزيرة وايت، فإن الحماسة تملؤني للترحيب بجميع متابعي سباقات المحركات من جميع أنحاء الكوكب في جزيرتنا الجميلة، لما سيكون وبكل تأكيد حدثاً لا ينسى مليئاً بالحماس والتشويق لكامل أفراد الأسرة. إن ’السباقات الماسية’ نتاج سنين طويلة من العمل الدؤوب، الإرادة والتخطيط من قبل كامل فريق عملنا، ونحن محظوظون جداً بتواجد نخبة من أفضل الخبرات لتساعدنا في مهمتنا. لم نترك أي تفصيل مهما كان صغيراً إلا ودرسناه لتقديم أفضل تجربة ممكنة للجمهور والمتابعين، وذلك ما سيساعد في جعل الحدث دورياً كل عام، وسيضع جزيرة وايت على خارطة سباقات الدراجات العالمية".

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجزيرة التي تستضيف فيها سباقات احترافية على شوارعها، وستكون وجهة سهلة لجميع القادمين من لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد بتعداد سكانها البالغ 17 مليوناً، وستجذب "السباقات الماسية" اهتمام المتابعين للمنافسات الموسمية وكذلك محبي متابعة المنافسات عن قرب على المسار.

وبعيداً عن المنافسات، تمتلك الجزيرة طيفاً واسعاً من نقاط الجذب التي تجعلها وجهة مناسبة للاصطياف وقضاء الإجازة سواء للعائلة أو الأفراد.

ومع إقامة الحدث نهاية فصل الصيف السياحي، فإن "جزيرة الشمس" البريطانية ستستفيد من الدفعة الاقتصادية التي تقدمها فعاليات ترفيهية أخرى، مثل المهرجان الموسيقي والفعاليات المحلية المثيرة.

حيث قال دايف ستيوارت رئيس المجموعة الاستراتيجية لمجلس جزيرة وايت: "لقد كنا نعمل خلف الكواليس لبعض الوقت مع مختصين في تنظيم الفعاليات الرياضية، إذ تملؤنا الحماسة لإعلان مثل هذا الحدث الأول من نوعه في جزيرة وايت. نحن ملتزمون بالعمل على تطوير وتعزيز اقتصاد الجزيرة، وهذا الحدث سيجذب أنظار العديدين والزوار من كامل أرجاء البلاد ومن شمال أوروبا، ما سيساعد على إطالة الموسم السياحي في الجزيرة ويقدم دفعة إضافية للاقتصاد المحلي خلال القسم الأخير من العام. أولويتنا ستتمحور حول السلامة، ويسرّني القول أن المنظمين يعملون بشكل متواصل من أجل تعزيز ونشر رسالة السلامة هنا في الجزيرة".

ومن المتوقع أن تجذب المنافسات الحماسية الكثير من الجمهور والمتابعين، إذ ستقام مدرجات مؤقتة خلال الحدث تؤمن مشاهدة متميزة لكامل مجريات الحدث.

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