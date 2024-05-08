ماردينبورو يعود لساحة السباقات العالمية عبر المشاركة في سبا 24 ساعة
سيعود يان ماردينبورو، سائق نيسان السابق ضمن فئة "إل إم بي1"، إلى ساحة السباقات العالمية بعد غياب دام ثلاثة مواسم، وذلك في سباق سبا 24 ساعة الشهر المقبل.
البريطاني صاحب الـ 32 عاماً سيقود ضمن كأس التحمل الأوروبي في تحدي جي.تي العالمي يومي 29/30 يونيو، على متن سيارة مكلارين 720أس جي تي إي إيفو، من تحضير آر.جيه.أن موتورسبورت وهو الفريق الذي شارك معه أولى خطواته في عالم السباقات بعد الفوز بأكاديمية نيسان لللاعبين في 2021.
وكانت قصة حياة ماردينبورو قد جُسّدت في فيلم هوليوود "غران توريزمو" عام 2023.
وسيتشارك قيادة السيارة مع الأخوين بانكومبي، أليكس وكريس، مع مالك الفريق الجديد، سيمون واتس.
وستكون مشاركته في سبا، هي الأولى له على المسرح العالمي منذ خروجه من تشكيلة نيسان سوبر جي.تي، بعد خمس سنوات انتهت بنهاية 2020.
ولم يشارك ماردينبورو في السباقات إلا مرتين منذ 2020، خلال منافسات نسخة العام الماضي من سباق فوجي 24 ساعة على متن نيسان جي.تي-آر نيسمو جي.تي3، ومن ثم الشهر الماضي في منافسات سباق سيلفرستون من بطولة جي.تي البريطانية مع آر جيه أن موتورسبورت، تحضيراً للمشاركة في سبا.
Photo by: DPPI
وعبّر ماردينبورو عن سروره من المشاركة في السباق المنتظر مؤكداً أن ذلك كان هدفه منذ بعض الوقت.
فقال: "أنا ممتن لفرصة المشاركة والمنافسة في هذا السباق الرائع".
وأكمل: "كان ذلك هدفاً لي لبعض الوقت، وأنا مسرور لتحقيقه!".
كما كشف ماردينبورو عن رغبته بالمشاركة لموسم كامل في 2025.
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