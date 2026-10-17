تقرير السباق

تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا بورتيماو

فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس

العقوبة تحرم فيرستابن من المنافسة على الفوز في سباق بورتيماو رغم انتفاضته المتأخرة.

أحمد مجدي

تم التحرير: 17-10-2026

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ماكس فيرستابن، كريس لولام وبين بارنيكوت، مرسيدس-أيه ام جي جي تي3 إيفو

الصورة من قبل: اس آر او

تسببت عقوبة المرور عبر خط الحظائر في إنهاء آمال فريق فيرستابن ريسينغ في المنافسة على الفوز بالسباق الختامي لموسم التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا في بورتيماو، بعدما أدى احتكاك بين كريس لولام ولوكا شتولتس إلى تراجع السيارة رقم 3 خارج دائرة المنافسة، قبل أن يقدم ماكس فيرستابن انتفاضة متأخرة لم تكن كافية لتعويض الوقت المهدور.

وبدأ بن بارنيكوت السباق خلف مقود مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 3، وتمكن سريعًا من التقدم إلى المركز العاشر. واستغل السائق البريطاني فترة العلم الأصفر على كامل الحلبة خلال أول 20 دقيقة، لينتزع مركزًا من نيكي تيم عند استئناف السباق.

وقبل مرور نصف الساعة الأولى، شهدت المنافسة على المركز السادس احتكاكًا بين سيارة بي إم دبليو رقم 32 بقيادة جوردان بيبر وفيراري رقم 50، ما أدى إلى دوران الأخيرة. وعوقب بيبر بالمرور عبر خط الحظائر، الأمر الذي منح بارنيكوت فرصة التقدم مركزًا إضافيًا عندما دخل سائق جنوب أفريقيا لتنفيذ العقوبة.

وفي المقدمة، فرضت بورشه رقم 2 بقيادة أليسيو بيكاريلو إيقاعها خلال الفترة الأولى، متقدمة على توماس براينينغ وماكسيميليان غوتز، بينما ظل الثلاثي متقاربًا خلال معظم الساعة الأولى قبل دخول براينينغ إلى منطقة الصيانة بسيارة بورشه رقم 80.

وأطال بارنيكوت فترة قيادته قدر الإمكان قبل التوقف وتسليم السيارة إلى كريس لولام. وسرعان ما بدأ البريطاني الهجوم، متجاوزًا توماس درويه بسيارة فورد موستانغ من الجهة الخارجية عند المنعطف السابع بعد خروجه من منطقة الصيانة، في مناورة جريئة منحته المركز السادس عقب اكتمال الجولة الأولى من التوقفات.

واضطر لولام بعد ذلك إلى الدفاع عن مركزه أمام هجوم مضاد من سيارة موستانغ، عقب فترة قصيرة من العلم الأصفر على كامل الحلبة. ومع احتدام الصراع على المركز الثاني، اقترب سائق فيرستابن ريسينغ من مرسيدس لوكا شتولتس، الذي كان يحتل المركز الخامس بعدما تراجع إيقاعه مع اقتراب السباق من منتصف المسافة، ما سمح لجوزيف لوك بالتقدم إلى المركز الرابع بسيارة مكلارين رقم 59.

ماكس فيرستابن، مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3"

الصورة من قبل: اس آر أو

وبعد تجاوز سيارتين أبطأ من بورشه ووقوعهما في المنطقة الحصوية، رُفع العلم الأصفر على كامل الحلبة مجددًا بعد منتصف السباق بقليل، قبل أن تتحول الحالة إلى سيارة أمان كاملة. وأدى ذلك إلى محو تقدم رالف آرون البالغ ثلاث ثوانٍ في لحظات، لتعود المنافسة إلى نقطة أكثر تقاربًا.

لكن عند استئناف السباق، حاول لولام التقدم من الجهة الداخلية عند المنعطف الثامن، واحتك بسيارة شتولتس، ما أدى إلى دوران مرسيدس الألماني. وفي خضم الحادث، تمكنت فورد موستانغ رقم 64 من تجاوزهما، ليجد لولام نفسه في المركز السادس، بينما تراجع شتولتس إلى المركز 39.

ولفت الحادث انتباه مراقبي السباق، الذين فرضوا على لولام عقوبة المرور عبر خط الحظائر، لتتبدد فعليًا آمال فريق فيرستابن ريسينغ في تحقيق الفوز. ونفذ لولام العقوبة قبل 53 دقيقة من النهاية، في الوقت الذي كان فيه فيرستابن يستعد لتولي القيادة.

وبعد تنفيذ العقوبة، بقي لولام على الحلبة لبضع لفات إضافية، في محاولة استراتيجية للاستفادة من احتمال دخول سيارة الأمان أو رفع العلم الأصفر على كامل الحلبة، بما يقلل من تأثير الوقت الذي سيخسره الفريق خلال تبديل السائقين.

وتولى فيرستابن القيادة أخيرًا قبل 45 دقيقة من النهاية، لكنه عاد إلى الحلبة وسط مجموعة من السيارات في المركز 24. وبدأ الهولندي رحلة تقدم سريعة، فوصل إلى المركز 19، قبل أن تتوقف المنافسة مجددًا بفترة علم أصفر على كامل الحلبة، بعدما علقت سيارتان على المسار في حادثين منفصلين.

ومع استئناف السباق، واصل فيرستابن تقدمه ليصل إلى المركز 14، قبل أن يتعطل اندفاعه لفترة وجيزة خلف فيراري رقم 51. لكنه ما إن تجاوزها حتى استعاد سرعته، مستفيدًا من الصراع بين السيارات أمامه ليتقدم إلى المركز العاشر خلال لفة واحدة.

وواصل بطل العالم أربع مرات هجومه، متجاوزًا جيمي داي وتوماس فليمينغ وحتى آرثر لوكلير، ليصل إلى المركز التاسع قبل ثلاث لفات من النهاية. لكن تقدمه توقف عند هذه النقطة، إذ كان الفارق مع مرسيدس صاحبة المركز الثامن أكبر من أن يعوضه، ليخسر فرصة انتزاع مركز إضافي بفارق ثلاثة أعشار الثانية فقط عند خط النهاية.

وذهب الفوز إلى فابيان شيلر خلف مقود مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 17، بينما احتلت بورشه رقم 80 المركز الثاني، تلتها بورشه رقم 2 التي أكملت مراكز منصة التتويج.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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