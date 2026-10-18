تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا بورتيماو

فيرستابن تألق بانتفاضة مذهلة في 45 دقيقة وتقدّم بـ 15 مركزًا في بورتيماو: "تعلمت الكثير واستمتعت"

رغم العقوبة التي دفعت سيارة مرسيدس رقم 3 إلى المركز الرابع والعشرين، نجح ماكس فيرستابن في استعادة 15 مركزًا خلال الساعة الأخيرة من سباق بورتيماو، في مشاركة شهدت تجاوزات رائعة وصراعات مثيرة إلى جانب كريس لولام وبن بارنيكوت.

منشور: 18-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، كريس لولام وبين بارنيكوت - مرسيدس-أيه ام جي مع فريق فيرستابن ريسينغ

أنهى ماكس فيرستابن مشاركته الأولى في التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا بالمركز التاسع، بعدما قدم انتفاضة لافتة في سباق بورتيماو مساء السبت.

كانت سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3 إيفو" رقم 3، التي جهزها فريق تو سيز وحملت شعارات فريق فيرستابن، والتي تقاسم قيادتها السائق الهولندي مع بن بارنيكوت وكريس لولام، حاضرة بقوة طوال ساعات السباق الثلاث.

تولى بارنيكوت الانطلاقة، ونجح ببراعة في تفادي الفوضى عند المنعطف الأول، قبل أن يستغل الفرص والحوادث والعقوبات التي واجهها منافسوه للتقدم من المركز الرابع عشر إلى الثامن خلال الساعة الأولى، التي شهدت تحييد السباق مرتين خلف سيارة الأمان.

وبعد تسليم سيارة "إيه إم جي" رقم 3 إلى لولام، واصل السائق البريطاني الشاب التقدم، إذ منحه تجاوز توماس درويه بسيارة فورد التابعة لفريق إتش آر تي رقم 64 من الجهة الخارجية عند المنعطف السابع المركز السادس.

لكن الأمور انقلبت بعد ذلك، فبعد وقت قصير من استئناف السباق خلف سيارة الأمان، اندفع لولام من الداخل عند الكبح في المنعطف الثامن لمحاولة تجاوز لوكا شتولتس. وأغلق سائق مرسيدس "مامبا" رقم 48 الباب أمامه، ليؤدي الاصطدام إلى دوران سيارة "إيه إم جي" التابعة لفريق وينوارد، ما أسفر عن عقوبة عبور خط الحظائر التي كانت حتمية لسيارة مرسيدس المزينة بألوان ريد بُل، فتراجعت إلى المركز الرابع والعشرين.

وجاء دور فيرستابن في الساعة الأخيرة، وهنا بدأت الإثارة بعد استئناف السباق خلف سيارة الأمان. ففي الدقائق الـ 45 الأخيرة، وبمساعدة الصراعات بين سائقي الفئات الأخرى الذين لم يرغبوا في خسارة الوقت بإعاقة السائق الهولندي، شق بطل العالم طريقه عبر حركة المرور بسلسلة من التجاوزات الرائعة، خصوصًا في مواجهته مع توماسو موسكا بسيارة فيراري، ليتمكن من استعادة المركز التاسع. وبالنظر إلى الطريقة التي سارت بها الأحداث، كان ذلك بالتأكيد نتيجة مرضية.

وقال فيرستابن: "بوجه عام، كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة إلى حد معقول. لسوء الحظ، ارتكبنا خطأ في إعداد السيارة خلال التصفيات، إذ كانت منخفضة أكثر من اللازم، ما جعلها تحتك بسطح الحلبة وتصدر شرارات أكثر مما ينبغي".

وأضاف: "أثر ذلك سلبًا على الأداء، ونتيجة لذلك لم نتمكن من التأهل في المركز الذي كان ينبغي لنا أن نحققه. لكننا عدّلنا الإعدادات قبل السباق، وأصبحت السيارة أكثر تنافسية بكثير".

وتابع: "قدم بن فترة أولى رائعة، إذ نجح في تفادي الفوضى عند الانطلاقة وأعادنا إلى دائرة المنافسة. كما بدأ كريس فترته بصورة ممتازة وحقق مركزًا جيدًا، لكن للأسف، كلفتنا مناورة جريئة بعض الشيء تجاه سيارة مرسيدس التي أمامنا عقوبة مستحقة".

وأردف: "هذا يعني أنني اضطررت إلى استئناف فترتي من المركز الرابع والعشرين. لكنني استمتعت بالقيادة، وكان إيقاع سيارتنا جيدًا جدًا. كان سباقًا محمومًا، وشهدت الأجواء من حولي قدرًا كبيرًا من الفوضى، لأن الجميع كانوا يحاولون التقدم مجددًا".

واختتم: "في النهاية، أعتقد أن إنهاء السباق في المركز التاسع بعد التعافي من عقوبة عبور خط الحظائر كان نتيجة جيدة جدًا. لذا، ورغم أن النتيجة لم تكن ما نطمح إليه، فقد تعلمنا الكثير، وكانت عطلة نهاية الأسبوع إيجابية".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ماكس فيرستابن





فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



بورتيماو



17 س



فيرستابن يُصارع العقوبة ويُنهي ضمن العشرة الأوائل في سباق بورتيماو وانسحاب روسي وفوز لمرسيدس





ريد بُل تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في قراراتها الاستراتيجية خلال سباقات الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



ريد بُل تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في قراراتها الاستراتيجية خلال سباقات الفورمولا 1





تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة كندا الكبرى



تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





فريق "بوتسن في دي إس" يخطف البول بوزيشن في بورتيماو وفيرستابن ينطلق من المركز 15



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



بورتيماو



فريق "بوتسن في دي إس" يخطف البول بوزيشن في بورتيماو وفيرستابن ينطلق من المركز 15





فيرستابن يعترف: "كنت قاسيًا أحيانًا مع الفريق"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



فيرستابن يعترف: "كنت قاسيًا أحيانًا مع الفريق"





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

أحدث الأخبار





فيرستابن تألق بانتفاضة مذهلة في 45 دقيقة وتقدّم بـ 15 مركزًا في بورتيماو: "تعلمت الكثير واستمتعت"



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



GTWE تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



بورتيماو



31 دقيقة



فيرستابن تألق بانتفاضة مذهلة في 45 دقيقة وتقدّم بـ 15 مركزًا في بورتيماو: "تعلمت الكثير واستمتعت"





راسل: "علينا حلّ مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



3 س



راسل: "علينا حلّ مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن"





كولينز: "هاميلتون لا يثق بفيراري"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



3 س



كولينز: "هاميلتون لا يثق بفيراري"





فريق نوريس "إل إن 4 فيوجن" يسعى للانضمام إلى الفورمولا 2



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



4 س



فريق نوريس "إل إن 4 فيوجن" يسعى للانضمام إلى الفورمولا 2

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك