تقرير التجارب التأهيليّة

تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا بورتيماو

فريق "بوتسن في دي إس" يخطف البول بوزيشن في بورتيماو وفيرستابن ينطلق من المركز 15

حصدت "بوتسن في دي إس" أول بول بوزيشن في تاريخها ضمن كأس التحمل، بعدما قدمت أداءً مميزًا في تصفيات مساء الجمعة في بورتيماو، لتنتزع جائزة "رو بول بوزيشن" الأخيرة في موسم 2026، بينما أنهى فريق ماكس فيرستابن التصفيات في المركز 15 على شبكة الانطلاق.

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3"

الصورة من قبل: اس آر او

وجاءت النتيجة تتويجًا لأداء قوي من الفريق البلجيكي، الذي تصدر القسم الأول والثاني من التصفيات بفضل موريس شورينغ ودوريان بوكولاتشي على الترتيب.

وتحسنت الأزمنة تدريجيًا على مدار أقسام التصفيات، حيث سجل شورينغ زمنًا قدره دقيقة و42.445 ثانية، قبل أن يرفع بوكولاتشي الإيقاع بتسجيل دقيقة و41.856 ثانية، ليضع بوتسن في دي إس في موقع قوي قبل القسم الثالث والأخير.

وتمكن أليسيو بيكاريلو من إكمال المهمة بعدما احتل المركز السابع في القسم الأخير من التصفيات، ليضمن متوسط أزمنة السائقين الثلاثة حصول الفريق على البول بوزيشن في السباق الختامي للموسم.

وجاء هذا الإنجاز بعد انتظار طويل لبوتسن في دي إس، التي سجلت ظهورها الأول في البطولة خلال جولة مونزا عام 2012. كما مثلت النتيجة أول بول بوزيشن لبورشه في كأس التحمل منذ أكثر بقليل من عامين، فضلًا عن كونها الأولى لكل واحد من السائقين الثلاثة.

وحجز طاقم مرسيدس "إيه إم جي" رقم 17 التابع لفريق غيت سبيد، والمكون من رالف آرون وماكسيميليان غوتز وفابيان شيلر، المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بعدما حرم بورشه من احتلال الصف الأول بالكامل بتفوقه على سيارة لايون سبيد جي بي رقم 80 خلال القسم الثالث من التصفيات.

واحتلت فورد التابعة لفريق إتش آر تي المركز الرابع بعد يوم قوي للفريق الألماني، بينما جاءت فيراري رقم 50 التابعة لفريق إيه إف كورسي في المركز الخامس، وأكملت مرسيدس رقم 48 التابعة لفريق مان فلتر المراكز الستة الأولى، بعدما كان طاقمها قد حسم لقب السائقين في كأس التحمل خلال الجولة الماضية على حلبة نوربورغرينغ.

وفي تطور آخر، ضمنت وينوارد ريسينغ، التي تتولى تشغيل مرسيدس رقم 48، لقب الفرق في كأس التحمل أيضًا، بعدما فشلت كومتويو ريسينغ في الحصول على البول بوزيشن والنقطة الإضافية المصاحبة لها، والتي كانت ضرورية للإبقاء على آمالها الضئيلة في المنافسة على اللقب.

وفي فئة الكأس الذهبية، حصلت سيليكتد كار ريسينغ على البول بوزيشن بفضل الأداء القوي لسيارتها فيراري رقم 71، التي تناوب على قيادتها فريدريك شاندورف ومالتي إبدروب وسيمون بيرش.

وسجل بيرش زمنًا قدره دقيقة و41.652 ثانية في القسم الثالث من التصفيات، ليكون الأسرع في ذلك القسم، كما أصبح زمنه أفضل لفة فردية على مدار التصفيات بأكملها.

أما البول بوزيشن في فئة الكأس الفضية فذهب إلى فورد رقم 65 التابعة لفريق إتش آر تي، بقيادة إدواردو كوسيتينغ وماكسيم أوستن ونيكولا بيرت. وكان هذا ثاني بول بوزيشن للفريق في فئته خلال موسم 2026 بعد مونزا، ليضمن الانطلاق من المركز 13 في الترتيب العام.

وستنطلق فورد رقم 65 إلى جانب بي إم دبليو رقم 32 التابعة لفريق دبليو آر تي، وأمام مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 3 التابعة لفريق فيرستابن مباشرة، ما يعني أن سيارة ماكس فيرستابن وزميليه كريس لولام وبن بارنيكوت ستبدأ السباق من المركز 15 في الترتيب العام.

وتأتي نتيجة فيرستابن بعد يوم بدأ بحادث مع إزيكييل بيريز كومبانك في التجارب الحرة الأولى، قبل أن يتجنب عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق ويكتفي بتوبيخ رسمي ونقطة تحذير سلوكي. كما أظهر طاقم السيارة رقم 3 تحسنًا في التجارب الحرة الثانية، لكنه لم يتمكن في التصفيات من الاقتراب من المراكز الأولى.

وفي فئة الكأس البرونزية، حصلت باراداين كومبيتيشن على البول بوزيشن بفضل طاقم بي إم دبليو رقم 991 المكون من دارين ليونغ وجايمس كيليت وروبرت دي هان. وهي أول بول بوزيشن للفريق خلال موسم كأس التحمل 2026، ما يعزز فرصه في التفوق على كيسيل ريسينغ في صراع لقب السائقين.

وينطلق السباق الأخير من موسم 2026 للتحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا مساء السبت عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثامنة مساءً، ليُسدل الستار على الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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