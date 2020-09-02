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بلانبان للتحمّل / أخبار عاجلة

الحارثي يكشف عن خطط العودة للسباقات مع عُمان ريسينغ في 2021

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الحارثي يكشف عن خطط العودة للسباقات مع عُمان ريسينغ في 2021

أكّد أحمد الحارثي سائق فريق "عُمان ريسينغ" اليوم الأربعاء أنّه سيعود بعد فترة غياب طويلة إلى السباقات ضمن سلسلة لومان الآسيوية رفيعة المستوى عندما تنطلق البطولة المكثفة والمعاد جدولتها في بداية العام 2021.

منذ إعلان مشاركته في بطولة "جي تي البريطانية" في فبراير/شباط الماضي، غيّرت جائحة كورونا "كوفيد-19" كلّ خطط الحارثي وفريقه "عُمان ريسينغ" وتسببت في قيود الحجر العالمي التي ألغت خططه للمنافسة على لقب السلسلة.

لكن وعبر عمله الدؤوب خلف الكواليس خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفقة فريق "تي اف سبورت" الذي يُحضّر ويُشرف هندسيًا على سيارة أستون مارتن جي تي3 لفريق عُمان ريسينغ، تمكّن الحارثي من التخطيط لبرنامج المشاركة في الموسم المُقبل من سلسلة لومان الآسيوية.

وقد صرّح الحارثي بطل فئة المحترفين-الهواة في سلسلة بلانبان للتحمل مرتين - الذي ما يزال يحظى بثقة داعميه الدائمين المتمثلين في وزاراتي الثقافة والشباب والرياضة العُمانية، البنك الأهلي العُماني، عُمانتيل وبر الجصة - بأنّه لا يطيق الانتظار لخوص التحدي الجديد، ولا سيما مع جائزة المشاركة في سباق لومان 24 ساعة في 2021.

حيث قال: "بسبب الوضع العالمي الذي تفرضه جائحة كورونا، وقيود السفر المختلفة، تعيّن علينا إعادة النظر في خططنا، واتّخاذ بعض القرارات الصعبة وتقييم خطوتنا التالية".

وأضاف: "وكان الأمر الأنسب بالنسبة لنا هو النظر إلى الأمام في المشاركة ضمن منافسات سلسلة لومان الآسيوية. لم يسبق لنا مُطلقًا المشاركة في هذه البطولة، إذ أنّ الفرص تأتي مع المشاكل في بعض الأحيان".

وتابع: "تلك فرصة كبيرة جدًا بالنسبة لنا أن نكون جزءًا من بطولة شهيرة كهذه، كما أنّنا نفكّر ونسعى إلى جائزة المشاركة في سباق لومان 24 ساعة العام المُقبل. كما نفعل دومًا، فإنّ الجميع في عُمان ريسينغ سيبذلون ما في وسعهم من أجل محاولة الفوز".

جديرٌ بالذكر أنّ الحارثي سيواصل شراكته مع السائق المصنعي لأستون مارتن جوني آدم - والذي أحرز رفقته كلا لقبيه - إلى جانب الموهبة البريطانية الشابة توم كانينغ.

هذا وستنطلق سلسلة لومان الآسيوية في التاسع من يناير/كانون الثاني من العام المُقبل على حلبة تشانغ الدولية في بوريرام، تايلاند.

كما نُشير إلى أنّ الحارثي وفريقه عُمان ريسينغ سيستعدون للمشاركة في السلسلة من خلال عودة إلى بعض الأحداث التنافسية، حيث أشار أصيل مسقط إلى إمكانية المشاركة لمرة واحدة في بعض الفئات الأوروبية خلال الأشهر المُقبلة.

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